Das Open-World-Soulslike Elden Ring konfrontiert euch hin und wieder mit der Möglichkeit, folgenschwere Entscheidungen zu treffen, deren Konsequenzen oftmals nur schwer oder gar nicht abzusehen sind. So zum Beispiel in der Questreihe des Magiers Seluvis, der euch einen geheimnisvollen Trank überreichen wird.

In diesem Guide beschreiben wir euch nicht nur ganz genau, wo ihr diesen Auftraggeber finden könnt, sondern verraten euch zudem, was es mit Seluvis’ Trank auf sich hat, was ihr mit dem Item machen könnt und mit welchen Veränderungen in der Spielwelt ihr aufgrund eurer Auswahl rechnen müsst.

Elden Ring: Seluvis finden und seine Questreihe abschließen, so geht’s

Bevor ihr euch überhaupt auf den Weg machen und Seluvis aufsuchen könnt, müsst ihr einen gewissen Fortschritt in Elden Ring erreicht haben. Um mit dem Magier sprechen zu können, müsst ihr das Haus Caria aufsuchen und den hiesigen Boss besiegen. Sprecht dann mit Ranni in ihrem Turm und nehmt ihre Questreihe an.

Seid ihr aus eigenem Antrieb bei Rannis, könnt ihr nun den Turm von Seluvis aufsuchen und mit dem Mann sprechen. Solltet ihr jedoch als Teil der Questreihe von Blaidd zu Ranni gegangen sein, müsst ihr nach dem Gespräch mit der Hexe erst einmal einen kleinen Umweg machen, da sich nun zwei Aufträge miteinander überschneiden.

In diesem Fall bietet ihr Ranni eure Dienste an und begebt euch dann wieder zum Fuß des Turms, wo drei Geister auf euch warten. Einer davon ist Seluvis, der euch in seinen Turm einlädt. Sprecht dort mit ihm und ihr erhaltet das Empfehlungsschreiben, das ihr wiederum zu Sellen bringen sollt. Habt ihr das Schreiben überbracht und von Radahn erfahren, könnt ihr zu Seluvis zurückkehren.

Seluvis’ Questreihe: Seluvis’ Trank erhalten und was ihr damit machen könnt

Egal welchen der beiden Wege ihr einschlagt, am Ende könnt ihr so oder so Seluvis in seinem Turm aufsuchen und mit ihm sprechen. Schöpft die Dialogoptionen aus und der Magier überreicht euch, sofern ihr denn bestätigt, dass ihr ihm helfen wollt, einen geheimnisvollen Trank, der für die Kriegerin Nepheli bestimmt ist.

Je nachdem, für welchen Weg ihr euch entscheidet, geht die Handlung in eine andere Richtung und die Welt von „Elden Ring“ wird sich ein wenig verändern. Pro Durchlauf ist jedoch nur eine Option verfügbar, überlegt euch also gut, wie die Geschichte für euch optimal ausgeht. Alternativen probiert ihr dann einfach im New Game+ aus.

Seluvis’ Trank an Nepheli oder Gideon übergeben

Falls ihr den Dungfresser als Option bereits ausgegrenzt habt, bleiben nur noch Gideon und Nepheli übrig. Doch bevor ihr die Chance habt, der Kriegerin das Getränk zu übergeben, müsst ihr ihre Questreihe annehmen und bis zu einem gewissen Punkt verfolgen, denn zuvor wird sie Seluvis’ Trank stets ablehnen.

Sucht Nepheli also erst einmal in der Zelle in Schloss Sturmschleier auf und schöpft alle Dialogoptionen mit ihr aus. Anschließennd bezwingt ihr Godrick, den Verpflanzten im Kampf, sprecht mit Gideon Ofnir und trefft euch schließlich erneut mit Nepheli, die sich nun in der Tafelrundfeste der Gnade aufhält.

Den Trank Nepheli geben

Sobald ihr die Questreihe von Nepheli weit genug verfolgt habt, könnt ihr ihr den Trank übergeben, wodurch ihre Aufträge nicht mehr abgeschlossen werden können. Die Kriegerin wird zu einer von Seluvis’ Puppen und kann später in seinem Geheimversteck gefunden werden. Seluvis steht euch nun als Lehrer zur Verfügung und ihr könnt seine Zauber erlernen.

Das habt ihr nun von eurer Entscheidung!

Zudem wird euch Seluvis eine von insgesamt drei möglichen Geisteraschen schenken. Die Puppe von Dolores dem schlafenden Pfeil könnt ihr nur erhalten, wenn ihr Nepheli den Trank gegeben habt, ansonsten stehen euch nur zwei Optionen zur Verfügung.

Seid ihr Seluvis’ Bitte Folge geleistet und den Trank an Nepheli übergeben, könnt ihr die Asche der Kriegerin in Haus Caria finden. Sucht dafür über die Dächer des Hauses den Händler auf und tötet diesen, wodurch er die begehrte Asche fallen lässt.

Den Trank Gideon geben

Sobald ihr die Möglichkeit habt, Nepheli den Trank zu übergeben, geht stattdessen noch einmal zu ihrem Ziehvater Gideon und sprecht mit ihm über Seluvis’ Gebräu. So erhaltet ihr die Option, den Trank Gideon zu geben, der ihn entsorgen wird. Seluvis steht euch im Anschluss dennoch als Zauberlehrer zur Verfügung.

Außerdem erhaltet ihr selbst dann, wenn ihr den Trank von Gideon habt entsorgen lassen, eine Puppe von Seluvis als Geschenk, Dolores der schlafenden Pfeil steht euch in diesem Fall aber nicht zur Auswahl und ihr müsst mit einer der anderen beiden Vorlieb nehmen.

Habt ihr Seluvis’ Bitte ausgeschlagen, könnt ihr die Asche von der Puppe Dolores dennoch erhalten, indem ihr den Händler in Haus Caria tötet. Diesen findet ihr, indem ihr über die Dächer des Hauses springt.

Seluvis’ Trank an den Dungfresser übergeben

Alternativ könnt ihr den Trank erst einmal für euch behalten und weder an Gideon noch an Nepheli übergeben. Dadurch könnt ihr die Questreihe der Kriegerin zwar abschließen, Seluvis’ Questreihe ist damit aber unterbrochen. Denn nun müsst ihr den Dungfresser aufsuchen und seine Questreihe bis zu einem ganz bestimmten Punkt absolvieren.

Wie genau ihr dies anstellt verraten wir euch in unserem Guide Fluch des Saatbeets sammeln & Dungfresser-Quest in Elden Ring abschließen, so geht’s. Folgt dieser Anleitung, bis ihr den echten Körper des Dungfressers an einen Stuhl gefesselt findet. Nun habt ihr die Möglichkeit, ihm den Trank zu geben.

Seid jedoch gewarnt, diese Tat wird dazu führen, dass die Questreihe vom Dungfresser nicht mehr abgeschlossen werden kann, was Auswirkungen auf das potenzielle Ende des Spiels hat. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Guide Die sechs bekannten Enden im Spiel und wie ihr sie erreichen könnt.

Dadurch, dass ihr dem Dungfresser den Trank von Seluvis gebt, wird dieser der Sammlung des Zauberers hinzugefügt und ihr könnt ihn bei Seluvis in Form der Puppe des Dungfressers bekommen.

Seluvis’ Questreihe: Der Bernsteintrank

Mit der Entscheidung, wer den Trank von Seluvis erhält, endet die Questreihe des Zauberers jedoch noch nicht, denn es gibt eine Möglichkeit, ihm auch noch sein letztes Geheimnis zu entlocken. Damit Seluvis euch noch mehr über seine Pläne verrät, müsst ihr ihm all seine Zauber und mindestens eine Puppe abkaufen.

Sollte Seluvis keine Puppen mehr im Angebot haben, könnt ihr das Ereignis trotzdem auslösen, indem ihr einen Sternenlichsplitter aufsammelt. Dies ist selbst dann erforderlich, wenn ihr bereits ein solches Item im Inventar habt. Kehrt nun zu dem Zauberer zurück und er wird euch berichten, dass er einen weiteren Trank brauen möchte.

Erfahrt mehr über Seluvis Plan.

Dieser soll so stark werden, dass sich damit sogar Halbgötter in Puppen verwandeln lassen. Sofern ihr ihm bei diesem Plan behilflich sein wollt, ist es nun an euch, einen Sternenlichtbernstein zu besorgen. Sucht dafür den Aussichtspunkt des Erdenbaums, südöstlich von Haus Vulcan auf (siehe Karte), bringt Seluvis anschießend das geforderte Item.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Zur Belohnung wird der Zauberer euch den Magischen Skorpiontalisman überreichen, der eure magischen Angriffe verstärkt, dafür aber auch gleichzeitig eure Schadensresistenz senkt. Reist nun erneut zu Rannis Turm und anschließend zurück zu Seluvis (oder beendet das Spiel kurz), damit dieser euch seine neueste Kreation überreicht, den Bernsteintrank.

Dieser Trank ist für Ranni bestimmt.

Damit könnt ihr nun Ranni in ihrem Turm aufsuchen und versuchen der Hexe das Gebräu anzudrehen. Egal wie ihr euch entscheidet, danach geht es zu Seluvis zurück und diese Questreihe in Elden Ring wird offiziell zu einem Ende finden.

Ob Ranni diesen köstlichen Trank annehmen wird?