Elden Ring: Latenna finden und ihre Questreihe abschließen, so geht´s – Guide

Manche Questreihen in Elden Ring wirken zu kurz und unbedeutend, um überhaupt die eigene Zeit damit zu verschwenden, doch oftmals begeht ihr damit einen Fehler. Wer zum Beispiel die Aufträge von dem NPC Latenna ignoriert, kann das letzte Gebiet des Spiels nicht freischalten und verpasst zudem auch noch einen der höchst wichtigen Uralten Drachendunkelschmiedesteine.

Doch keine Sorge, denn wie schon erwähnt, hält sich der Zeitaufwand für die Quests von Latenna stark in Grenzen und zum anderen verraten wir euch in diesem Guide ganz genau, was ihr tun müsst, um die Aufträge abzuschließen und wie ihr die seltene Belohnung der Dame abstauben könnt.

Elden Ring: Latenna finden und ihre Questreihe erfolgreich abschließen

Ausnahmeweise ist die erste erste Begegnung mit eurer Auftraggeberin in diesem Fall nicht der erste Schritt, um ihre Questreihe auch erfolgreich abschließen zu können. Stattdessen solltet ihr mit dem Charakter Albus reden, den ihr im Dorf der Albinaurics in Liurnia antreffen könnt. Der alte Mann ist mittlerweile als Topf unterwegs, im Kopf aber dennoch recht klar.

Ihr findet ihn auf dem Hang hinter dem Parfümeur, auf der rechten Seite. Rollt einfach mal ganz frech gegen ihn und er wird sich nicht nur zu Wort melden, sondern euch auch ganz gewissenhaft die rechte Seite des Geheimen Haligbaummedaillons überreichen, das ihr im späteren Verlauf dieser Questreihe von Latenna in „Elden Ring“ noch gebrauchen könnt.

Nun Latenna selbst aufzusuchen, ist eine Frage der Zeit, denn ihr solltet euch von genau dieser nicht zu viel nehmen, bevor ihr euer erster Treffen angeht. Habt ihr beide Hälften des erwähnten Medaillons bereits gefunden, wird Latenna bei eurem Eintreffen zu Asche zerfallen sein. In dieser Form nützt sie euch natürlich herzlich wenig.

Elden Ring: Verborgene Pfade Fundorte der geheimen Bereiche / Illusionswände Guide

Daher empfehlen wir, euch so früh wie möglich zu der Dame zu begeben, die in der Hütte des schlummernden Wolfs ein Zuhause gefunden hat. Um die Behausung zu finden begebt ihr euch zur Kristallhöhle am See in Liurnia, durchquert diesen kleinen Dungeon und zwingt dort den Bluthundritter in die Knie.

Die Albinauric-Bogenschützin ist euch gegenüber beim ersten Treffen nicht allzu freundlich gesinnt, doch das ändert sich schlagartig, wenn ihr der Kriegerin das Medaillon zeigt. Nun möchte sie sich euch sogar anschließen, was ihr natürlich bejaht, schließlich gibt es für euch in dieser Liaison keine Nachteile. So erhaltet ihr schließlich die Asche von Latenna, der Albinauric.

Egal ob ihr bereits bei Albus gewesen seid oder nicht, sobald ihr die rechte Hälfte des Geheimen Haligbaummedaillons erhalten habt, verrät euch Latenna, dass sich die andere Hälfte in Schloss Sol befindet. Dabei handelt es sich um die Festung auf dem Berggipfel der Riesen, wo einige wirklich furchterregende Feinde bereits auf euch warten.

Elden Ring: Echos der Halbgötter gegen mächtige Boss-Waffen eintauschen, so geht’s

Der Schlimmste von ihnen, Kommandant Niall, ist derjenige, den ihr besiegen müsst, um die linke Hälfte des Medaillons zu erhalten. Solltet ihr bei eurer Jagd nach der Medaillonälfte Probleme haben, schaut doch mal in unseren Guide Geweihte Schneefeld in Elden Ring erreichen, so gelangt ihr zum 2. Schneefeld.

Wurde das Medaillon zusammengesetzt, führt es euch zum Großen Aufzug von Rold, wo ihr nun zum Geweihten Schneefeld reisen könnt. Schaltet dafür einfach mit den Pfeiltasten nach unten durch, bis ihr die entsprechende Auswahl treffen könnt.

© From Software/Bandai Namco

Im äußersten Nordwesten des Gebiets befinden sich die Verfallenen Ruinen der Abtrünnigen, die ihr aufsuchen müsst. Seid auf eurem Weg vorsichtig, nicht, dass euch das Wandelnde Mausoleum platt trampelt. Stellt euch in den Ruinen, hinter dem Ort der Gnade, vor die Frau und beschwört Latenna.

Elden Ring: Waffen durch Schmiedesteine verbessern: Orte zum Farmen, Upgrade-Funktion erklärt

Eure Auftraggeberin wird sich äußerst dankbar zeigen, dass ihr sie zu diesem Ort gebracht habt, und schenkt euch als Beweis ihrer Zuneigung einen Uralten Drachendunkelschmiedestein. Damit ist diese Questreihe abgeschlossen und ihr könnt euer Abenteuer in Elden Ring fortführen.