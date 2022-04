Elden Ring: So findet ihr Kenneth Haights und schließt seine Questreihe ab – Guide

Läuft ihr mit offenen Augen und Ohren durch das Zwischenland von Elden Ring, werdet ihr über verschiedene Quests stoßen, die zumeist eine spannende Geschichte erzählen und dabei geschickt durch die riesige Spielwelt führen.

Eine dieser Nebenmissionen dreht sich um den NPC Kenneth Haights, der von euch einen großen Gefallen verlangt. Doch beginnen wir von vorn.

Fundort 1: Kenneth Haights

Ihr findet Kenneth Haights in Limgrave, dem ersten Gebiet in „Elden Ring“. Nördlich des Nebelwalds und westlich der Dritten Kirche von Marika wird euch bei näherer Betrachtung sicherlich ein riesiges Trümmerstück auffallen. Womöglich seid ihr aber auch schon darunter durchgeritten und habt eine Stimme vernommen, deren Position ihr nicht richtig zuordnen konntet?

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Die Antwort ist recht einfach: Kenneth Haights steht hoch oben auf dem Mauerstück, das ihr sogar auf der aufgedeckten Karte recht gut erkennen könnt, und bittet um Hilfe, solltet ihr euch in der näheren Umgebung befinden. Reitet zu dem Mann hinauf und beginnt einen Dialog. Dabei stellt sich heraus, dass er der rechtmäßige Herrscher von Limgrave ist.

Seine Bitte besteht darin, dass ihr seine Festung zurückerobert, die im Süden, jenseits des Nebelwalds liegt. So habe ein Ritterkommandant aus Sturmschleier diese eingenommen. Viel mehr Informationen erhaltet ihr von dem NPC nicht, doch erwartet eine „außerordentliche Großzügigkeit“. Wir sind gespannt.

Reist zur Festung Haight

Die besagte Festung befindet sich im Osten von Limgrave und hört passenderweise auf den Namen Festung Haight. Solltet ihr schon einmal dort gewesen sein, könnt ihr euch direkt zu dem Ort der Gande Westseite der Festung Haight teleportieren.

© From Software/Bandai Namco

Schlagt euch anschließend durch den Burghof und räumt dort ordentlich auf. Nutzt dann die hölzerne Treppe, die euch innen an der Mauer nach oben führt und weitere Gegner zugänglich macht. Ganz oben angekommen erwartet euch schließlich der erwähnte Ritterkommandant, der euch Kriegsasche: Blutiger Schnitt vererbt.

Eine außerordentliche Großzügigkeit?

Nun geht es zurück zu Kenneth Haight, der weiterhin auf dem gebogenen Ruinenstück wartet. Sprecht mit ihm, um die Quest weiter voranzutreiben. Als Belohnung erhaltet ihr den Erdenstahldolch. Außerdem betont der NPC euch gegenüber, dass er jetzt zu seiner Festung zurückkehren möchte. Denn es sei noch viel zu tun.

Haight bietet euch im weiteren Verlauf des Dialogs an, in seine Dienste zu treten, um zu erfahren, was es mit der wahren Ordnung des Erdenbaums auf sich hat. Möglicherweise wird irgendwann sogar die goldene Gnade in eure Befleckten Augen zurückkehren. Schauen wir mal.

Daraufhin könnt ihr wählen, ob ihr euch wirklich in seine Dienste stellen möchtet oder nicht. Nehmt das Angebot an und er wird auf euch in seiner Festung warten. Hier möchte er eine Zeremonie abhalten, um euch in den Ritterstand zu erheben.

Fundort 2: Kenneth Haights

Reist also jetzt zurück zur Festung Haight und klettert die Treppen ganz nach oben. An der Stelle, an der ihr gegen den Ritterkommandant gekämpft habt, erwartet euch nun Kenneth Haight. Im Gespräch gesteht euch der NPC, dass es ihm aktuell nicht zustehe euch in den Ritterstand zu erheben. Er müsse sich nun außerdem auf die Suche nach einem wahren und standhaften Fürsten von gebührender Abstammung machen, der in Limgrave die Macht übernehmen soll.

© From Software/Bandai Namco

Voraussetzungen zum Abschließen der Quest von Kenneth Haights

Um die Quest von Kenneth Haights vollständig abschließen zu können, müsst ihr zunächst Nepheli Loux den Sturmfalkenkönig überreicht haben. Außerdem sollte Morgott, König des Mals in der Königlichen Hauptstadt Leyndell besiegt worden sein.

© From Software/Bandai Namco

Fundort 3: Kenneth Haights

Im Anschluss reist ihr zu dem Ort der Gnade Godrick, der Verpflanzte. Habt ihr die beschriebenen Voraussetzungen erfüllt, trefft ihr im Thronsaal von Schloss Sturmschleier auf Kenneth Haight, Nepheli Loux sowie Gostoc.

Hier werdet ihr von Kenneth Haight nun endlich in den Ritterstand erhoben. Damit ist die Quest um den Herrscher von Sturmwind erfolgreich abgeschlossen.