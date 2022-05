Elden Ring: Nepheli Loux finden und ihre Questreihe abschließen, so geht´s (Lösung)

© From Software/Bandai Namco

Einige NPCs in Elden Ring halten sehr interessante Questreihen für euch parat, deren Absolvierung sich wirklich auszahlt. So zum Beispiel die Aufträge von Nepheli Loux, der Adoptivtochter von Sir Gideon Ofnir und gleichzeitig die vermeintlich leibliche Tochter von einem der Bosse im Spiel.

Wer ihre Aufgaben abschließt und sich von den Gefahren auf dem Weg nicht abschrecken lässt, kann im Grunde gleich zwei der seltenen Drachenschmiedesteine abgreifen, außerdem schaltet ihr auf diese Weise Nephili als Beschwörung für den Kampf gegen der bockschweren Boss Godfrey, Erster Eldenfürst frei. Worauf wartet ihr also noch?

Elden Ring: Nepheli treffen und ihre Questreihe absolvieren

Wenn ihr Nephili Loux vor eurem ersten Treffen außerhalb der Tafelrundfeste seht, könnt ihr den NPC angreifen und erhaltet eine recht starke Axt als Belohnung, falls ihr den Sieg davon tragt. Davon raten wir euch aber natürlich ab, denn ihre Quesreihe abzuschließen lohnt sich definitiv um einiges mehr.

Sucht die energische Kriegerin stattdessen in Schloss Sturmschleier auf, sie befindet sich in einer der Zellen, nicht unweit der Arena, in der ihr gegen Godrick, den Verpflanzten kämpfen müsst, beziehungsweise kurz vor dem Bäumchen mit der Goldenen Saat. Schöpft alle Dialogoptionen mit ihr aus und sie bietet euch ihre Hilfe im bevorstehenden Kampf an.

Elden Ring: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Ihr findet Nephelis Rufzeichen nun kurz vor dem Bossnebel in Richtung Godrick. Beschwört sie als Unterstützung und der Kampf wird um einiges einfacher. Weitere Tipps zu diesem Bosskampf geben wir euch in dem Guide Boss-Kampf in Elden Ring: Godrick der Verpflanzte besiegen.

Habt ihr Godrick die Leviten gelesen und ihn in den Staub geschickt, müsst ihr am Ort der Gnade Godrick, der Verpflanzte rasten, außerdem müsst ihr mit Gideon Ofnir gesprochen haben, ansonsten taucht Nepheli nicht erneut auf. Habt ihr diese beiden Dinge jedoch getan, findet ihr die Kriegerin in der Tafelrundfeste.

Nepheli in der Zelle in Schloss Sturmschleier aufsuchen

Alle Dialogoptionen ausschöpfen

Godrick, der Verpflanzte bezwingen

Rast am Ort der Gnade Godrick, der Verpflanzte machen

Mit Gideon Ofnir sprechen

Nepheli in der Tafelrundfeste der Gnade aufsuchen

Elden Ring: Die sechs bekannten Enden im Spiel und wie ihr sie erreichen könnt – Lösung

Nepheli Loux’ Questreihe: Seluvis’ Trank

Sprecht in der Tafelrundfeste mit Nepheli und sie übergibt euch den Arsenaltalisman, der euer maximales Ausrüstungsgewicht erhöht, perfekt für alle Packesel unter euch. Nun überlappt die Quest der Kriegerin mit der Auftragsreihe von Seluvis. Ihr findet den verschlagenen NPC im Areal der Drei Schwestern, das ihr im Rahmen von Rannis Quest sowieso aufsuchen müsst.

Solltet ihr Tipps und Tricks zu Rannis Quest benötigen, findet ihr alle notwendigen Hinweise in unserem Guide Quest von Ranni in Elden Ring beenden: Die wichtigste Questreihe im Spiel abschließen.

Von Seluvis erhaltet ihr nun also den gesuchten Trank, den ihr der guten Nepheli verabreichen sollt. Dies geht zwar erst, nachdem eure Auftraggeberin aus dem Dorf der Albinaurics zurückgekehrt ist, doch wir raten euch bereits jetzt davon ab, ihr das Gesöff zu verabreichen, da ihr diese Questreihe ansonsten nicht mehr abschließen könnt.

Elden Ring: Quest von Edgar & Irina lösen, so geht’s – Guide

Steckt euch den Trank also ein und begebt euch damit zum Hang, der zum erwähnten Dorf der Albinaurics in Liurnia führt, hier trefft ihr erneut auf Nepheli. Sprecht abermals so lange mit der Dame, bis sie euch nichts Neues mehr zu sagen hat. Danach sucht ihr den Maltöter im Dorf auf und erledigt diesen Boss ein für alle Mal.

Kehrt nun in die Tafelrundfeste zurück und sucht Nepheli im unteren Geschoss, nicht weit entfernt vom Nebeltor, auf. Nun habt ihr drei Möglichkeiten, wie ihr mit dem Trank von Seluvi verfahren wollt, was sich entsprechend darauf auswirkt, wie es nun mit dieser Questreihe weitergeht.

Den Trank behalten : Behaltet den Trank und gebt ihn nicht Nepheli. Dadurch passiert nichts weiter und ihr könnt die Aufträge der Kriegerin ganz normal weiter verfolgen.

: Behaltet den Trank und gebt ihn nicht Nepheli. Dadurch passiert nichts weiter und ihr könnt die Aufträge der Kriegerin ganz normal weiter verfolgen. Den Trank entsorgen : Sprecht mit Nephelis Adoptivvater Gideon über den Trank und überlasst ihn ihm, damit er ihn entsorgen kann. Auch in diesem Fall geht es mit den Aufträgen ganz normal weiter.

: Sprecht mit Nephelis Adoptivvater Gideon über den Trank und überlasst ihn ihm, damit er ihn entsorgen kann. Auch in diesem Fall geht es mit den Aufträgen ganz normal weiter. Nepheli den Trank geben: Wenn ihr Seluvis’ Bitte Folge leisten wollt, könnt ihr eurer Auftraggeberin den Trank auch aushändigen. Diese verlässt daraufhin die Feste und kann später in Seluvis’ Geheimraum gefunden werden, wo sie zur Puppe geworden ist. Ihr könnt die Questreihe von Nepheli nun nicht mehr weiter verfolgen.

Elden Ring: Zauberin Sellen finden und ihre Questreihe abschließen, so geht´s – Guide

Nepheli Loux’ Questreihe: Den Sturmfalkenkönig finden

Solltet ihr den Trank einfach behalten oder Gideon zum Entsorgen gegeben haben, ist es an der Zeit, Nepheli den Sturmfalkenkönig zu besorgen. Euer Ziel befindet sich bei der Kapelle der Erwartung, lauft dort zu der Tür, wo „Elden Ring“ begonnen hat. Um diesen Ort zu erreichen, müsst ihr über die Vier Glockentürme in Liurnia zu diesem Startpunkt zurückreisen.

Die Vier Glockentürme befinden sich zwischen den Orten der Gnade Fuß der Vier Glockentürme und Nördliches Seeufer von Liurnia. Biegt dort in Richtung Nordosten ab und ihr könnt euer Ziel gar nicht verfehlen. Ihr benötigt nun den Turm im Osten, der euch zu der besagten Kapelle zurückbringt, doch dafür benötigt ihr einen der folgenden drei Magischen Schwertschlüssel:

Elden Ring: So findet ihr den Zauberer Thops und schließt seine Questreihe ab (Lösung)

Schwertschlüssel #1 : Bei den Vier Glockentürmen, sucht beim obersten Turm nach der Schatztruhe und plündert diese

: Bei den Vier Glockentürmen, sucht beim obersten Turm nach der Schatztruhe und plündert diese Schwertschlüssel #2 : Auf den Dächern der Akademie von Raya Lucaria

: Auf den Dächern der Akademie von Raya Lucaria Schwertschlüssel #3: In Sellia, Stadt der Zauberer in Caelid

Wie ihr seht, ist es am einfachsten, wenn ihr den magischen Schwertschlüssel benutzt, der sowieso bei den Vier Glockentürmen zu finden ist. Habt ihr euch den Sturmfalkenkönig geschnappt, müsst ihr noch die folgenden Meilensteine erreicht haben, bevor es mit der Quest von Nepheli weitergeht:

Verfolgt die Questreihe von Roderika bis zu dem Punkt, wo sie die Geisteraschen für euch aufrüstet.

bis zu dem Punkt, wo sie die Geisteraschen für euch aufrüstet. Verfolgt die Questreihe von Kenneth Haights bis zu dem Punkt, an dem der NPC in Festung Haight steht und sagt, dass er einen geeigneten Herrscher für Limgrave sucht.

bis zu dem Punkt, an dem der NPC in Festung Haight steht und sagt, dass er einen geeigneten Herrscher für Limgrave sucht. Morgott, König des Mals muss bezwungen worden sein.

muss bezwungen worden sein. Sprecht mit Gideon über Nepheli und gebt an, dass ihr der Kriegerin helfen wollt

Kriegergefäß Alexander Eisenfausts Quest lösen in Elden Ring, so geht’s – Guide

Nepheli Loux’ Questreihe: So schließt ihr die Aufgaben der Kriegerin ab

Habt ihr die oben aufgeführten Punkte allesamt abgeklappert, ist es an der zeit, die Questreihe von Nepheli in „Elden Ring“ abzuschließen. Sucht den NPC dafür in Godricks Thronsaal auf, hinter der Arena, wo eure Auftraggeberin zusammen mit Kenneth und Gostoc stehen sollte.

Es kann leider sein, dass ihr alles richtig gemacht habt, und die drei Charaktere trotzdem nicht dort erscheinen. Verzweifelt jedoch nicht, es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, sie dennoch dort zu versammeln. Teleportiert euch zum Ort der Gnade Godrick, der Verpflanzte und rastet anschließend bei der Abgelegenen Zelle. Lauft dann, ohne den Teleport zu nutzen, zu Godricks Thronsaal.

Millicent Quest lösen in Elden Ring: Schlechteste Ende abwenden – So werdet ihr das Mal wieder los

Sollte das auch nicht funktioniert haben, kehrt in die Festung Haight zurück und schaut, ob sich Kenneth hier immer noch aufhält. Ist dies der Fall, sprecht ihn noch einmal an, erschöpft alle Dialogoptionen und reist anschließend in den Thronsaal. Spätestens jetzt sollten alle Akteure eingetrudelt sein und ihr könnt Nephelis Questreihe abschließen.

Nun erhaltet ihr einen Uralten Drachenschmiedestein von Nepheli Loux und bei Gostoc könnt ihr für schlappe 20.000 Runen einen weiteren Schmiedestein kaufen. Nepheli lässt sich ab jetzt für den Bosskampf gegen Godfrey, Erster Eldenfürst in der Aschenen Hauptstadt Leyndell beschwören, was die Auseinandersetzung deutlich einfacher gestaltet.

Solltet ihr mit dem Boss Godfrey in „Elden Ring“ dennoch Probleme haben, schaut doch mal in unseren Guide Godfrey, Erster Eldenfürst besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf rein, dort geben wir euch nützliche Tipps und Tricks für den Kampf und erklären euch ganz genau, wie ihr diesen Feind bezwingen könnt.