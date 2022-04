Elden Ring: Zauberin Sellen finden und ihre Questreihe abschließen, so geht´s – Guide

© From Software/Bandai Namco

Die Welt von Elden Ring ist ein Ort voller Magie, ironischerweise gibt es aber nur wenige NPCs, die euch tatsächlich Zauber beibringen können. Einer davon ist die Zauberin Sellen, die ihr zuvor jedoch finden und ihre komplexe Questreihe abschließen müsst, was euch mit einigen schweren Gegnern konfrontieren wird.

Diese magisch äußerst begabte Dame, die aus der Akademie von Raya Lucaria verbannt wurde, weil sie die Urströmungen der Schimmersteinzauberei wieder herstellen wollte, bringt euch in Kontakt mit interessanten Personen, wie beispielsweise Meister Lusat, Urzauberer Azur und Hexenjäger Jerren.

Außerdem könnt ihr dank ihrer Nebenmission einige Orte erkunden, die euch andernfalls verborgen bleiben würden. Es lohnt sich also, Sellen zu helfen, alleine schon, weil ihr am Ende der Questreihe allerlei höchst wertvolle Belohnungen erhaltet. Wo ihr die Dame findet und wie ihr ihre Aufgaben erfolgreich abschließt, verraten wir euch in diesem Guide.

Elden Ring: Sellen finden und ihre Quest erfolgreich abschließen (Guide)

Um die Questreihe von Sellen in „Elden Ring“ annehmen zu können, müsst ihr sie natürlich erst einmal finden. Sucht dafür einen Ort namens Ruinen eines Wegpunkts auf, den ihr im Osten von Limgrave findet, beziehungsweise östlich des Startpunkts, auf der gegenüberliegenden Seite des Sees.

Diese Ruinen werden von giftigen Pflanzen bewacht, doch vor allem bekommt ihr es in den Katakomben darunter mit dem Mini-Boss Kürbiskopf zu tun, der zwar kein sonderlich starker Gegner ist, unvorsichtige Abenteurer*innen aber dennoch in Bedrängnis bringen kann, bleibt also wachsam und nehmt den Feind nicht auf die leichte Schulter.

Habt ihr diesen Gegner im Zweikampf bezwungen, öffnet die Tür auf der anderen Seite und ihr könnt die Kammer dahinter betreten, wo ihr Sellen zum ersten Mal trefft. Die Zauberin wird euch jedoch erst freundlich gesonnen sein, wenn euer Wert in Weisheit ihren Ansprüchen genügt. Sollte Selen also unfreundlich sein, erhöht den Wert auf euren Reisen und kehrt dann zurück.

Sellens Questreihe: Urzauberer Azur finden

Ist euch Sellen freundlich gesonnen, könnt ihr der Dame eure Dienste anbieten und sie wird euch von Meister Azur und Meister Lusat berichten, die irgendwo in der Welt verschollen sind. Wollt ihr die Questreihe von Sellen nun fortführen, müsst ihr erst einmal Urzauberer Azur finden. Sucht dafür den Ort Gelmir auf, nördlich von Einsiedlerdorf.

In der Nähe von Azur gibt es einen Ort der Gnade, der eigentlich von dem optionalen Boss Halbmenschliche Königin Maggie und ihren Halbmenschen belagert wird, dennoch ist es möglich, diesen Speicherpunkt zu aktivieren, ohne die Feindin zuerst besiegen zu müssen. Es ist also eure Entscheidungen, ob euch der Kampf was taugt oder nicht.

Sucht nun Azur auf, der seine besten Tage längst hinter sich hat und euch nicht antworten wird. Nehmt stattdessen den Zauber Azurs Komet an euch und kehrt damit zu Sellen zurück, die sich noch immer bei Ruinen eines Wegpunkts befindet. Zeigt ihr den Zauber und ihre Questreihe geht in die nächste Phase.

Sellens Questreihe: Meister Lusat finden

Nun erfahrt ihr etwas mehr über die Beweggründe von Sellen und versteht vielleicht auch ihre Persönlichkeit etwas besser. Schließlich verrät sie euch etwas über Meister Lusat, der angeblich in irgendeinem Kerker verrottet, nachdem er ebenfalls aus der Akademie verstoßen wurde. Außerdem überreicht euch Sellen einen Sellianischen Siegelbrecher.

Der Name des Schlüssel gibt euch bereits einen Hinweis darauf, wo ihr diesen Zauberer in Elden Ring finden könnt. Reist dafür zu dem Ort Sellias Versteck in Caelid, südwestlich der Feste Faroth. In der Sucht auf dem kleinen Friedhof, hinter der großen Steintafel, nun nach der Wandillusion im Fels und schlagt dagegen, damit die Illusion bricht.

In der Höhle müsst ihr weitere Illusionen zerschlagen, um euren Weg fortsetzen zu können, doch vor allen Dingen müsst ihr euch ab einem bestimmten Punkt mit einem Zauberer rumschlagen. Achtet nach dieser Begegnung auf den Untergrund. In der Nähe der Ansammlung aus dicken Kristallen könnt ihr ein Siegel ausmachen.

Unterhalb der Felsplattform mit den Schnecken lasst ihr euch fallen und benutzt den Sellianischen Siegelbrecher, um das Gefängnis von Lusat zu öffnen. Zuvor müsst ihr leider einen weiteren feindlich gesinnten Zauberer besiegen, aber darin solltet ihr mittlerweile ja Übung haben. Interagiert mit den Überresten des Meisters und der Zauber Sterne des Ruins gehört euch.

Sellens Questreihe: Hexenjäger Jerren treffen und Sellen befreien

Kehrt nun abermals zu Sellen zurück und ihr erhaltet aus Dankbarkeit das Item Sternenlichtsplitter. Außerdem erfahrt ihr nun, dass Sellens Körper aktuell nur eine Übergangslösung ist und ihr wahrer Körper in den Ruinen unterhalb der Kirche von Marika eingeschlossen wurde.

Begebt euch also auf den Weg zur Halbinsel der Tränen und sucht dort die Hexenfluchruinen auf, südlich der Vierten Kirche von Marika, beziehungsweise nordwestlich von Schloss Morne. Interagiert dort mit der gefesselten Sellen und ihr erhaltet ihren Schimmerstein und damit quasi ihre Seele.

Habt ihr bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Hexenjäger Jerren in Schloss Rotmähne gesprochen, sucht den Ort nun auf und sprecht mit dem NPC im Thronraum. Erschöpft hier alle Dialogoptionen und kehrt anschließend zu Sellens echtem Körper zurück, wo Jerren nun auf euch warten wird.

Macht nun abermals von allen möglichen Dialogoptionen Gebrauch, bevor ihr euch daran macht, Sellen zu befreien. Dafür kehrt ihr zu einem Ort in Elden Ring zurück, den ihr schon kennen solltet, nämlich das Areal der Drei Schwestern in Liurnia, um ganz genau zu sein hinter dem Caria-Anwesen.

Seht euch nun nordöstlich von Rannis Turm um und ihr könnt eine Illusion im Boden (oder eben nicht) entdecken, die sich leicht zerstören lässt. Folgt der zuvor noch verborgenen Treppe nach unten, wo ihr einen Bereich entdeckt, den Seluvis gerne vor euch geheim gehalten hätte. Sucht den Bereich mit der Nachricht Seluvi´s Puppe. Nicht berühren auf und zerstört daneben die Illusionswand.

Dahinter entdeckt ihr schließlich Sellens Körper, in welchen ihr den Urschimmerstein einfügen könnt, was die Zauberin ins Leben zurückholt. An diesem Ort in „Elden Ring“ steht Sellen fortan als Zauberlehrerin zur Verfügung, aber natürlich nur, wenn sie die nächsten Ereignisse ebenfalls überlebt.

Sellens Questreihe: Sellen oder Jerren helfen?

Die Questreihe von Sellen kann nun erst abgeschlossen werde, wenn ihr bereits den Boss Rennala, Königin des Vollmonds besiegt hat. Sollte dem nicht so sein, findet ihr in unserem Guide Rennala, Königin des Vollmonds besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf hilfreiche Tipps, wie ihr diese Feindin in ihre Schranken weisen könnt.

Genau wie Sellen kehrt ihr nun in die Akademie von Raya Lucaria zurück und begebt euch zur Großen Bibliothek, wo ihr zwei Rufzeichen finden werdet, eines für Sellen und eines für Jerren. Wen ihr nun wählt und gegen wen ihr entsprechend kämpfen müsst, ist euch überlassen und hat keine großartigen Auswirkungen auf die Handlung von „Elden Ring“.

Beschwört ihr Sellen und bezwingt gemeinsam mit ihr Jerren, verbleibt die Zauberin so lange in der Bibliothek, bis ihr Lusat gefunden habt. So lange könnt ihr von ihr neue Zauber erlernen. Außerdem erhaltet ihr diverse Items zur Belohnung und könnt die Körper von Azur und Lusat erneut aufsuchen, um ihre Kleidung zu erhalten.

Beschwört ihr hingegen Jerren und erledigt Sellen ein für alle mal, erhaltet ihr ebenfalls einige Items zur Belohnung, doch vor allem bekommt ihr so einen Uralten Drachenschmiedestein. Wenn ihr wollt, könnt ihr Jerren nach dem Kampf trotzdem töten, um seine Kleidung zu erhalten.

