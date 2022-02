Elden Ring: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Mit Elden Ring verfrachtet From Software die Spielmechaniken der Dark Souls-Reihe in eine offene Welt, die nicht nur über enorme Ausmaße verfügt, sondern auch prallgefüllt mit zahlreichen Monstern und anderen gefährlichen Kreaturen ist. Habt ihr euch in den Kopf gesetzt das Open-World-Soulslike auf der PS4 oder PS5 zu komplettieren, um die begehrte Platin-Trophäe zu erhalten, müsst ihr euch einer ziemlich harten Herausforderung stellen.

In diesem Guide-Artikel erklären wir euch, welche Aufgaben ihr erfüllen müsst, um das Spiel zu 100 Prozent durchzuspielen. Außerdem liefern wir euch die komplette Trophäenliste mit allen Achievements zu „Elden Ring“ samt nützlichen Tipps und Tricks.

Elden Ring: Die komplette Trophäenliste zum Open-World-Soulslike

Insgesamt gibt es in „Elden Ring“ 42 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Habt ihr alle 41 Trophäen errungen erhaltet ihr schließlich die Platin-Trophy. Die Aufteilung der PS5-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

3x Gold

14x Silber

24x Bronze

Wie schwer ist Elden Ring–Platin? Ihr solltet euch im Vorfeld genaustens überlegen, ob ihr euch dem Unterfangen, die Platin-Trophäe in „Elden Ring“ zu erhalten, wirklich verschreiben möchtet. Nicht nur bekommt ihr es in der riesigen Spielwelt mit einer ganzen Reihe an knallharten Boss-Gegnern zu tun, das Soulslike verfügt darüber hinaus auch über insgesamt drei verschiedene Enden. Das bedeutet, dass ihr den Titel für Platin in jedem Fall mindestens drei Mal durchspielen müsst. Es reicht also nicht sich nur ein einziges Mal durch das Zwischenland zu kämpfen und alle sechs Lords zu besiegen.

Doch wie viel Spielzeit würde das bedeuten? Gehen wir von einer durchschnittlichen Spielzeit von rund 60 bis 80 Stunden pro Spieldurchgang aus, könnt ihr mit mindestens 180 Stunden rechnen, um alle drei Enden zu sehen zu bekommen.

Es warten allerdings noch einige weitere Herausforderungen, wodurch die Spielzeit zumindest bei einem Durchgang noch deutlich nach oben geschraubt werden dürfte. Denn für Platin reicht es nicht, nur die Bosse in den sechs Bereichen zu legen. Einige der zahlreichen optionalen Bosse müssen ebenfalls aus dem Weg geräumt werden. Nicht nur fallen auch diese ziemlich zäh aus, ihr müsst zuvor erst einmal deren Aufenthaltsort in der gigantischen Spielwelt finden.

Schlussendlich warten außerdem einige ziemlich knackige Sammelaufgaben auf euch. So müsst ihr für Platin beispielshalber alle legendäre Talismane finden und alle legendären Aschenreste sowie legendäre Waffen erwerben. Die Silber-Trophäe Gotttötende Bewaffnung verlangt von euch sogar, dass ihr jede Bewaffnung auf die höchste Stufe bringt. Alles in allem dürftet ihr für Platin also weit über 200 Stunden mit „Elden Ring“ beschäftigt sein.

Zwar könnt ihr nach einem ersten Durchgang ein New Game Plus starten und dabei einige Vorteil aus eurem vorherigen Spielstand mitnehmen, allerdings sollen Gegner dann auch noch schwieriger zu besiegen sein.

Elden Ring: Die Platin-Trophäe

Alle deutschen Trophäen für „Elden Ring“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet. Nach und nach werden wir außerdem zu den einzelnen Herausforderungen hilfreiche Guides verfassen, die euch die Trophäen-Jagd ein wenig einfacher gestalten sollten.

Eldenring – Erhalten Sie alle Trophäen

Gold-Trophäen

Herr der rasenden Flamme – Erreiche das Ende „Lord of the Frenzied Flame“.

Zeitalter der Sterne – Erreiche das Ende von „Age of the Stars“.

Herr der Hand – Erreiche das Ende „Elden Lord“.

Silber-Trophäen

Legendäre Talismane – Erwerben Sie alle legendären Talismane

– Erwerben Sie alle legendären Talismane Legendäre Zaubereien und Beschwörungen – Erwerben Sie alle legendären Zaubereien und Beschwörungen

– Erwerben Sie alle legendären Zaubereien und Beschwörungen Legendäre aschgraue Überreste – Erwerben Sie alle legendären Aschenreste

– Erwerben Sie alle legendären Aschenreste Legendäre Waffen – Erwerben Sie alle legendären Waffen

– Erwerben Sie alle legendären Waffen Gotttötende Bewaffnung – Verbessere jede Bewaffnung auf die höchste Stufe

– Verbessere jede Bewaffnung auf die höchste Stufe Drachenfürst Placidusax – Besiege Drachenfürst Placidusax

– Besiege Drachenfürst Placidusax Hoarah Loux der Krieger – Besiege Hoarah Loux die Kriegerin

– Besiege Hoarah Loux die Kriegerin Malith die Schwarze Klinge – Besiege Hoarah Loux die Kriegerin

– Besiege Hoarah Loux die Kriegerin Scherbenträger Mohg – Besiege Splitterträger Mohg

– Besiege Splitterträger Mohg Splitterträger Malenia – Besiege die Splitterträgerin Malenia

– Besiege die Splitterträgerin Malenia Splitterträger Morgott – Besiege Splitterträger Morgott

– Besiege Splitterträger Morgott Splitterträger Rykard – Besiege Splitterträger Rykard

– Besiege Splitterträger Rykard Splitterträger Godrick – Besiege Splitterträger Godrick

– Besiege Splitterträger Godrick Splitterträger Radahn – Besiegt Splitterträger Radahn

Bronze-Trophäen

Erdbaum in Flammen – Verwenden Sie Anzündholz, um den Erdbaum in Brand zu setzen

– Verwenden Sie Anzündholz, um den Erdbaum in Brand zu setzen Große Rune – Stellen Sie die Kraft einer Großen Rune wieder her

– Stellen Sie die Kraft einer Großen Rune wieder her Roundtable halten – Ankunft am Runden Tisch

– Ankunft am Runden Tisch Niall bestellen – Besiege Commander Niall

– Besiege Commander Niall Ahnengeist – Ahnengeist besiegen

– Ahnengeist besiegen Elemer des Briar – Besiege Elemer von Dornstrauch

– Besiege Elemer von Dornstrauch Königsritter Loretta – Besiege die königliche Ritterin Loretta

– Besiege die königliche Ritterin Loretta Leonine Missbegangen – Besiege die Leonine Misbegotten

– Besiege die Leonine Misbegotten Astel, Naturgeborener der Leere – Besiege Astel, den Naturgeborenen der Leere

– Besiege Astel, den Naturgeborenen der Leere Loretta, Ritter des Haligtree – Besiege Astel, den Naturgeborenen der Leere

– Besiege Astel, den Naturgeborenen der Leere Mimische Träne – Besiege Mimic Tear

– Besiege Mimic Tear Mohg, das Omen – Besiege Mohg, das Omen

– Besiege Mohg, das Omen Godfrey der Erste Lord – Besiege Odfrey den Ersten Lord

– Besiege Odfrey den Ersten Lord Magma Wyrm Makar – Besiegt Magma Wyrm Makar

– Besiegt Magma Wyrm Makar Goskin edel – Goskin Adliger besiegen

– Goskin Adliger besiegen Roter Wolf von Radagon – Besiege den Roten Wolf von Radagon

– Besiege den Roten Wolf von Radagon Margit, das böse Omen – Besiege Margit, das böse Omen

– Besiege Margit, das böse Omen Tapferer Wasserspeier – Besiege den tapferen Gargoyle

– Besiege den tapferen Gargoyle Königlicher Ahnengeist – Besiege den königlichen Ahnengeist

– Besiege den königlichen Ahnengeist Dragonkin-Soldat von Nokstella – Besiegt den Dragonkin-Soldat von Nokstella

– Besiegt den Dragonkin-Soldat von Nokstella Feuerriese – Besiege den Feuerriesen

– Besiege den Feuerriesen Götterhaut-Duo – Goskin-Duo besiegen

– Goskin-Duo besiegen Lichdrache Fortissax – Besiege Lichdragon Fortissax

– Besiege Lichdragon Fortissax Rennala, Königin des Vollmonds – Besiege Rennala, Königin des Vollmonds

„Resident Evil 8“ ist am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC erschienen. Möchtet ihr mehr zu dem Titel erfahren, findet ihr alle wichtigen Infos auf unserer Themenseite.