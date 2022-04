Elden Ring: Rätsel von Ordina lösen & Statuen entzünden – Geheimes Gebiet Miquellas Haligbaum freischalten

© From Software/Bandai Namco

Die Spielwelt von Elden Ring fällt nicht nur sehr groß aus, einige der zahlreichen Gebiete lassen sich auch nur sehr umständlich erreichen. Um zum Beispiel den Legacy-Dungeon Akademie von Raya Lucaria betreten zu können, müsst ihr erst einmal den Schimmersteinschlüssel finden – ein nicht ganz einfaches Unterfangen.

Möchtet ihr das zweite Schneefeld in dem Gebiet Berggipfel der Riesen erkunden, müsst ihr zunächst beide Hälften des geheimen Haligbaummedaillons finden und damit den Aufzug von Rold aktivieren. Auch um von Liurnia zum Altus-Plateau zu gelangen, müsst ihr erst einmal ein Medaillon zusammensetzen und im Anschluss den Aufzug von Dectus nutzen zu können.

Wie betrete ich das Gebiet Miquellas Haligbaum?

Habt ihr mit dem Aufzug von Rold das Geweihte Schneefeld erreicht, steht ihr vor dem nächsten Rätsel. Denn um das geheime Gebiet Miquellas Haligbaum hoch oben im Norden der Karte erreichen zu können, müsst ihr im Vorfeld das Rätsel von Ordina lösen und vier Statuen entzünden.

Wir empfehlen euch übrigens unbedingt an diesen Ort zu reisen, da euch in der Region Elphael, die nur über den Haligbaum betreten werden kann, mit Malenia, die Klinge von Miquella einer der besten und gleichzeitig auch härtesten Gegner im gesamten Spiel erwartet.

Außerdem stellt sich euch mit Loretta, Ritterin des Haligbaums ein Boss in Miquellas Haligbaum in den Weg, der stark an den Gegner Königliche Ritterin Loretta aus dem Haus Caria erinnert, und für den es auf PS4 und PS5 eine Bronze-Trophäe gibt. Bei einem Sieg erhaltet ihr als Belohnung 200.000 Runen, Zauberei Lorettas Geschick und Lorettas Kriegssichel.

Rätsel von Orgina lösen: Die 4 Statuen entzünden

Begebt euch in dem Gebiet Geweihtes Schneefeld ganz in den Norden zu der Stadt Ordina. Hier werdet ihr auf den Ort der Gnade Ordina, Stadt der Liturgien treffen. Aktiviert diesen und nutzt die Treppe wenige Meter weiter nördlich von euch. Geht ein Stück geradeaus und steigt auch die zweite Treppe vor euch hinauf.

Oben vor dem Tor angekommen springt ihr mit Sturmwild auf das niedrige Dach zu eurer Linken.

Von diesem Dach aus gelangt ihr noch eine Ebene höher.

Springt als nächstes auf das dritte Dach über euch.

Von hier aus könnt ihr vor euch bereits das Siegelgefängnis sehen.

sehen. Springt mit Sturmwind hinüber und aktiviert dieses mit Hilfe eines Steinschwertschlüssels, um in die Siegelebene zu gelangen.

In der Siegelebene besteht eure Aufgabe darin die vier Statuen der Stadt zu erleuchten, um den Weg nach Miquella Haligbaum freizuschalten.

Die erste Statue befindet sich in der Mitte der Stadt. Lauft vom Ort der Gnade die erste Treppe hinauf. Zu eurer Rechten und vor der zweiten Treppe könnt ihr die Kerze der Figur entzünden.

Die zweite Statue befindet sich auf der westlichen Seite der Stadt. Lauft von der ersten Statue nach links die Straße entlang. An der Seite des Gebäudes befindet sich eine Leiter, die euch nach oben zu der gesuchten Figur führt.

Die dritte Statue befindet sich neben der Treppe, die ihr eben zuvor genutzt habt. Klettert also die Leiter wieder hinab und lauft die Straße geradeaus und die Treppe hinauf. Springt dann direkt nach rechts auf das Geländer und wendet euch nach wenigen Metern wieder nach links. Hier an der Kante der Hauswand befindet sich eine weitere Leiter, der ihr nach oben folgt. Eine zweite Leiter führt euch schließlich zur dritten Statue.

Um die vierte und somit letzte Statue zu erreichen klettert ihr die Leiter wieder hinab und springt auf das Dach unter euch, das an den Torbogen grenzt. Lauft über den Bogen zu dem nächsten Gebäude und springt dann von Dach zu Dach bis ihr den höchsten Turm der Stadt erreicht. Diesen könnt ihr samt Leiter schon aus einiger Entfernung sehen. Er befindet sich direkt neben dem Siegelgefängnis. Klettert die Leiter hinauf und entzündet die vierte Figur.

Habt ihr alle vier Statuen entzündet, bricht das Siegel und ihr könnt über die lange Treppe hinter der Stadt mit dem nun zugänglichen Portal zu Miquellas Haligbaum reisen.

