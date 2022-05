© From Software/Bandai Namco

Ehe ihr euch in Elden Ring dem finalen Bossgegner entgegenstellen könnt, müsst ihr euch mit einer waschechten Legende im Kampf messen: Hoarah Loux. Hierbei handelt es sich um Godfrey, den ersten Eldenfürst, gegen den ihr schon einmal kämpfen musstet. Diesmal ist es jedoch viel stärker!

Phase 1 kennt ihr bereits teilweise

Wenn ihr zum zweiten Mal in der Hauptstadt Leyndell vorbeischaut, liegt die Metropole in Schutt und Asche. An jenem Ort, wo ihr bereits gegen Morgott gekämpft habt, wartet nun der echte Godfrey auf euch. Im Gegensatz zu seiner Kopie, der ihr euch während eures ersten Besuchs stellen musstet, hat das Original allerdings bedeutend mehr drauf. Er ist nicht umsonst einer der legendären Bossgegner im Action-RPG.

Schön ist, dass ihr euch in der ersten Phase des Kampfes nicht großartig an neue Angriffsmuster gewöhnen müsst. Godfrey wird wieder ab und an seine riesige Axt werfen, mit dieser auf euch einschlagen und auf den Boden stampfen. Der größte Unterschied zu eurem vorherigen Kampf gegen die Geisterkopie des ersten Eldenfürsten ist die deutlich höhere Lebensenergie eures Gegners.

Zudem haben die Attacken des Originals auch mehr Durchschlagskraft und richten entsprechend mehr Schaden an. Die Angriffe eures „Elden Ring“-Kontrahenten lassen sich dafür sehr gut lesen, weshalb ihr schnell ein Gefühl dafür entwickelt, wie ihr diesen erfolgreich ausweichen könnt. Wollt ihr es euch etwas einfacher machen, könnt ihr wie gehabt eine Geisterasche benutzen. Empfehlenswert ist hierbei die Imitatorträne auf Stufe +10 oder alternativ die Asche der Großschildsoldaten +10. Als Waffe solltet ihr Blutige Ströme +10 einsetzen.

Hoarah Loux ist ein harter Brocken

Sobald ihr Godfrey die Hälfte seiner Lebensenergie abgezogen habt, beginnt der richtige Kampf. In einer kurzen Zwischensequenz entledigt sich der Eldenfürst seines Löwenbegleiters und stellt sich euch ohne seine Axt in der Hand entgegen. Als wahrer Krieger will er euch nun insbesondere mit seinen bloßen Händen zerreißen, was auch zu einer deutlichen Veränderung seines Kampfstils führt.

Zu Beginn der zweiten Phase wird Hoarah Loux auf euch zustürmen und versuchen, euch zu packen und eure Spielfigur in die Luft zu schleudern. Sollte dieser Angriff durchgehen, richtet er massiven Schaden an und kann euch im schlimmsten Fall ausschalten. Mit dem richtigen Timing könnt ihr der Attacke jedoch ausweichen. Alternativ könnt ihr auch vor ihr wegrennen, sollte die Ausweichrolle (noch) zu schwer sein.

Wenn ihr die erste Phase gut überstanden habt, sollte eure Geisterasche noch immer einen ordentlichen Teil ihrer Lebensenergie haben. Ihr könnt sie deshalb auch weiterhin dafür nutzen, die Aufmerksamkeit des „Elden Ring“-Bossgegners auf sich zu ziehen, während ihr ihm in den Rücken fallt.

In Acht nehmen solltet ihr euch neben den Würfen eigentlich nur vor einem großen flächendeckenden Angriff, bei dem der Boden unter euch explodiert, was ordentlichen Schaden verursacht. Passt also gut auf!

Als Belohnung für euren Sieg gegen Hoarah Loux in „Elden Ring" erhaltet ihr stattliche 300.000 Runen und das Echo von Hoarah Loux.

Als Belohnung für euren Sieg gegen Hoarah Loux in „Elden Ring“ erhaltet ihr stattliche 300.000 Runen und das Echo von Hoarah Loux.