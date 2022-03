Irgendwann neigen sich auch eure Elden Ring-Abenteuer in den Zwischenlanden ihrem Ende entgegen. Falls ihr jedoch nicht genug von dem Rollenspiel-Epos bekommen könnt, dürft ihr den New Game Plus-Modus anwählen und eine neue Runde wagen. Wie das funktioniert, erklären wir euch hier.

Wann kann New Game Plus gestartet werden und was wird übernommen?

Nachdem ihr den finalen Story-Bossgegner besiegen konntet, werdet ihr eine von mehreren möglichen Endsequenzen zu sehen bekommen. Anschließend fragt euch das Spiel, ob ihr direkt ins New Game Plus starten oder euch zuvor weiter in der offenen Welt umsehen möchtet. Wollt ihr einige Regionen noch erkunden und den einen oder anderen versteckten Boss aufspüren, könnt ihr das also tun.

Sobald ihr der Meinung seid, alles erreicht zu haben, müsst ihr nur zur Tafelrundfeste reisen und dürft dort ein neues Spiel beginnen. Wie die Bezeichnung New Game+ bereits andeutet, dürft ihr dabei einige Dinge aus eurem ersten „Elden Ring“-Durchlauf in euren nächsten Run übernehmen. Somit dürfte euch der Einstieg ins Abenteuer diesmal etwas einfacher fallen, da ihr bereits einen starken Charakter besitzt.

Doch was wird genau übernommen? Einmal natürlich eure Charakterstufe sowie sämtliche bisher investierten Erfahrungspunkte. Selbiges gilt für eure bisherigen Flaschen-Upgrades, mit denen ihr eure Gesundheit und euer Mana wieder auffüllen könnt. Darüber hinaus bleiben euch ebenfalls alle zuvor freigeschalteten Rüstungen, Siegel, Talismane, Verbrauchsgegenstände und Waffen erhalten. Zudem wird der Fortschritt auf der Spielkarte übernommen, mit Ausnahme der Orte der Gnade.

Wovon müsst ihr euch verabschieden und was verändert sich im New Game Plus?

Doch natürlich gibt es auch Dinge, die ihr nicht in euren nächsten Spieldurchgang übernehmen dürft. Hierzu zählen beispielsweise die Klangperlen, die ihr nun alle wieder einsammeln müsst, um sie dem Händler bei der Tafelrundfeste überreichen zu können. Des Weiteren werden Medaillen und Schlüssel, die ihr zum Weiterkommen in den Zwischenlanden von „Elden Ring“ benötigt, aus eurem Inventar entfernt.

Auf Wunsch könnt ihr euer „Elden Ring“-Abenteuer neu starten © From Software/Bandai Namco

Außerdem werden sämtliche NPCs wiederbelebt und natürlich euer Fortschritt in den bisherigen Nebenmissionen zurückgesetzt. Das bedeutet auch, dass ihr eure Erfahrungspunkte nicht direkt zum Start des New Game Plus neu verteilen dürft. Um das tun zu können, müsst ihr zunächst wieder Rennala in der Akademie besiegen und ihr anschließend eine Larventräne überreichen.

Abschließend schauen wir noch, was sich für euch an der Spielerfahrung im Vergleich zum ersten Playthrough verändert: Da euer Charakter nun sehr stark sein dürfte, erhalten die Gegner, denen ihr in der Spielwelt begegnet, gewissermaßen ein Power-up. Sie sind nun also stärker als zuvor. Das hat für euch jedoch auch einen positiven Nebeneffekt, denn ihr erhaltet von ihnen mehr Runen, wenn ihr sie besiegt.

„Elden Ring“ ist seit dem 25. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.