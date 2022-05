Elden Ring: So findet ihr D, Jäger der Toten und schließt seine Questreihe ab (Guide)

Das Open-World-Soulslike Elden Ring ist nicht nur voll mit allerlei skurrilen, lustigen und furchterregenden Charakteren, sondern auch mit vielen Anspielungen auf andere Fantasywerke. Wie zum Beispiel dem Manga beziehungsweise Anime Vampire Hunter D, der mit dem NPC D, Jäger der Toten einen kleinen Gastauftritt absolviert.

Die Questreihe dieser Figur, die aus gegebenen Gründen einen Groll gegen jede Form von Untoten hat, ist stark mit den Aufträgen von Fia und Zauberer Rogier verzahnt, belohnt euch für eure Mühen jedoch mit dem edlen Rüstungssatz Zwillingsrüstung. Wie ihr diese erhaltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Elden Ring: D, Jäger der Toten finden und seine Questreihe abschließen

Die Geschichte rund um diesen Jäger der Toten beginnt in Limgrave, um genau zu sein westlich vom Totenwasserdorf, wo ihr den Charakter D östlich der Heiligenbrücke antreffen könnt. Sprecht mit diesem mysteriösen Charakter und ihr hört das erste Mal von dem Item Todeswurzeln, außerdem warnt er euch vor dem Tibiaseefahrer, der sich im Dorf befindet.

Eure Aufgabe ist nun ganz klar: Sucht das Dorf auf, haltet Ausschau nach dem besagten Seefahrer und bezwingt diesen im Zweikampf. Der Boss lässt daraufhin die gesuchte Todeswurzel fallen, die ihr zu D bringt. Solltet ihr den Gegenstand gefunden haben, bevor ihr D, Jäger der Toten kennengelernt habt, müsst ihr ihn in der Tafelrundfeste aufsuchen.

Alternativ könnt ihr D auch direkt bei eurer ersten Begegnung in der Nähe des Dorfs bekämpfen und ihm die Zwillingsrüstung klauen. Damit ist die Questreihe vom Jäger der Toten beendet, seinen Bruder könnt ihr später aber dennoch aufsuchen. D steht euch in diesem Fall natürlich nicht mehr als Beschwörung zur Verfügung.

Ds Questreihe: Bestienkleriker Gurranq

Hat er überlebt, übergebt ihr so oder so die Wurzel dem Krieger, entweder bei der Brücke am Dorf oder eben in der Feste. Nun wird euch der NPC über den Bestienkleriker Gurranq aufklären, der sich im Refugium der Bestien in Caelid aufhalten soll. Um den Ort in „Elden Ring“ zu finden, zeichnet euch D einen Teleporter auf eurer Karte ein.

Das besagte Portal findet ihr unweit der Dritten Kirche von Marika, einer Ruine vor der Grenze nach Caelid, nördlich vom Brunnen der Siofra. Versteckt hinter einigen Büschen werdet ihr fündig und könnt das Refugium aufsuchen, wo ihr schließlich auch auf Gurranq trefft. Überreicht dem Bestienkleriker eine Todeswurzel und ihr erhaltet als Geschenk das Klauenzeichen-Siegel sowie das Bestienauge.

Ab jetzt wird D als Händler freigeschaltet, bei dem ihr folgende Anrufungen studieren könnt:

Litanei des Wahren Tods

Klinge der Ordnung

Ds Questreihe: Zwillingsrüstung und Ds Zwillingsbruder finden

Damit ihr Ds Questreihe in „Elden Ring“ nun weiter verfolgen könnt, müsst ihr euch erst einmal um die Aufgaben des Zauberers Rogier kümmern. Schaut dafür gerne in unseren Guide Rogiers Quest abschließen – So findet ihr Schwarzer Messerabdruck, um zu erfahren, wie ihr diese Questreihe zu einem Ende bringen könnt.

Im Laufe dieser Quest, nachdem Rogier gestorben ist, erhaltet ihr einen Brief, der neben Rogiers Körper in der Feste liegt. Darin wird der Zwillingsbruder von D erwähnt, außerdem erfahrt ihr, wo sich dieses Familienmitglied befinden soll, nämlich im Aquädukt der Ewigen Stadt Nokron. Ab jetzt müsst ihr euch erst einmal wieder den Quests von Rogier und Fia widmen.

So geratet ihr nach geraumer Zeit in die Lage, den Besitzer eines Verwitterten Dolches zu finden. Dabei handelt es sich natürlich um unseren D, Jäger der Toten, den ihr wie immer in der Tafelrundfeste finden könnt. Übergebt ihm die Waffe und ladet anschließend das Spiel beziehungsweise die Feste neu.

Dadurch wird ein bisher unbekannter Raum innerhalb der Feste zugänglich gemacht, in welchem ihr Ds Klangperle sowie die Zwillingsrüstung findet. Nun müsst ihr noch den Eingang zu Nokron finden, den wir euch in dem Guide So findet ihr den Eingang und das Kartenfragment zu Nokron, Ewige Stadt ganz genau beschreiben.

Wie auf dem Stück Papier angekündigt, findet ihr Ds Zwillingsbruder im Aquädukt am Siofra, dort hockt der Gesuchte vor der Arena, wo ihr gegen den Boss Tapferer Gargoyle kämpfen müsst. Ihr könnt mit dem Mann interagieren und ihm, falls das euer Wunsch ist, die Zwillingsrüstung übergeben, dafür erhaltet ihr die Geste: Innere Ordnung. Außerdem wird er euch in diesem Fall bei dem bevorstehenden Kampf gegen die beiden Gargoyles als wertvolle Unterstützung zur Seite stehen.

Alternativ könnt ihr D wie schon erwähnt, wenn ihr ihn das erste Mal in der Nähe des Totenwasserdorfs trefft, bekämpfen und seiner Leiche die besagte Rüstung abnehmen. Wenn ihr die Zwillingsrüstung dann an Ds Zwillingsbruder überreicht, wird dieser jedoch zu einem Feind werden, sobald ihr das Areal neu betretet.