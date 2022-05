Elden Ring: Wo ihr Boc, der Näher findet und wie ihr seine Questreihe abschließen könnt (Guide)

© From Software/Bandai Namco

In der Welt von Elden Ring gibt es allerlei große, kleine, dicke, dünne und vor allen Dingen kuriose Geschöpfe, wodurch ein sprechender Busch eigentlich nur marginal aus der Reihe tanzt und ins Auge springt. Auch wenn es sich bei Boc, dem Näher eigentlich um einen verwandelten Halbmenschen handelt, der eure Hilfe braucht.

In diesem Guide zu dem Action-Adventure von From Software wollen wir euch verraten, wo ihr den talentierten Busch finden könnt, wie ihr seine Questreihe erfolgreich abschließt, was es mit Items wie beispielsweise der Goldenen Nähnadel oder der Larventräne auf sich hat und wie das Schicksal von Boc am Ende der Aufträge aussieht.

Boc ist übrigens nicht nur der menschlichen Sprache fähig, er ist auch äußerst geschickt mit der Nadel und kann eure Rüstungen ein wenig anpassen. So entfernt er hässliche Umhänge, was die Werte minimal verschlechtert, oder fügt hübsche Umhänge eurer Rüstung hinzu, was die Werte wiederum leicht verbessert.

Elden Ring: So findet ihr den Schneider Boc und schließt seine Questreihe ab

Der Anfang dieser Questreihe ist fast schon der schwierigste Teil, denn der mit Nadel und Faden geschickte Boc steht nicht einfach präsent in der Weltgeschichte herum, sondern fügt sich in seiner Gestalt als Busch recht gut getarnt in die Umgebung ein. Zum Glück macht er lautstark auf sich aufmerksam, sobald ihr euch ihm nähert.

Sucht südöstlich des Sturmtors in Limgrave das Teleskop auf und geht dann einige Meter nach Osten, wo ihr die Hilferufe des sprechenden Buschs bereits vernehmen dürftet. Rollt einmal gegen das Gestrüpp, um Boc zu enttarnen, oder schlagt ihn einfach mit dem Schwert, falls ihr es mit Zurückhaltung nicht so habt.

Habt ihr dem armen Boc geholfen, wieder zu seiner alten Gestalt zurückzufinden, wird er sich bei euch bedanken und euch eine Portion Pilze schenken. Natürlich möchte er sich noch mit weitaus mehr erkenntlich zeigen, doch dafür muss etwas aus der Höhle an der Küste geborgen werden, also genau dem Ort, aus dem Boc von seinen Stammesleuten verbannt wurde.

Bocs Questreihe: Küstenhöhle und Halbmenschen-Herrscher

Habt ihr diesen Punkt in „Elden Ring“ erreicht, stellt sich natürlich die Frage, welchen Ort Boc mit der so bezeichneten Grausamen Höhle meint. Wie ihr vielleicht schon richtig erraten habt, beschreibt dies die Küstenhöhle, die sich am Strand von Limgrave befindet. Dort angekommen werdet ihr Boc schwer verletzt auf dem Boden vorfinden.

Sprecht ihn neben dem hiesigen Ort der Gnade an und ihr erfahrt mehr über das, was ihr nun tun müsst. Im Klartext: Erkundet die Küstenhöhle und stellt euch dem Halbmenschen-Herrscher, der Boc so schändlich zugerichtet hat. Eigentlich habt ihr es gleich mit zwei Feinden zu tun, wirklich stark sind diese aber zum Glück nicht, weswegen ihr leichtes Spiel haben solltet.

Habt ihr den Herrschern in den Allerwertesten getreten, erhaltet ihr von ihren Leichen die Nähnadel, die ihr natürlich sofort zu Boc bringt und ihm überreicht. Erschöpft alle Dialogoptionen und macht anschließend Rast am Ort der Gnade. Nun wird Boc sich auf den Weg gemacht haben und kann bei den Seeklippen im Süden von Liurnia angetroffen werden.

Bocs Questreihe: Die Goldene Nähnadel

Um die besagten Seeklippen erreichen zu können, müsst ihr entweder um Schloss Sturmschleier herumgeritten sein, oder den Ort vollständig durchquert haben, was bedeutet, dass ihr gegen Godrick kämpfen müsst. Wie ihr dieses Duell gewinnt, verraten wir euch in dem Guide Boss-Kampf in Elden Ring: Godrick, der Verpflanzte besiegen.

Habt ihr Boc in Elden Ring nun im Süden von Liurnia erreicht, ist er endlich in der Lage, eure Ausrüstung für euch anzupassen, also Umhänge zu entfernen oder hinzuzufügen. Der Halbmensch wird nun verschiedene Orte bereisen, wirklich relevant sind diese Zwischenstationen für euch aber nicht, stattdessen konzentriert ihr euch darauf, die folgenden Aufgaben für ihn zu erfüllen:

Sprecht in der Akademie von Raya Lucaria mit Melina über Boc

mit über Boc Besorgt euch die Goldene Nähnadel aus der Kirche der Gelübde , im Osten von Liurnia

aus der , im Osten von Liurnia Kauft bei der Fingerleserin Enia in der Tafel der Gnade eine legendäre Heldenausrüstung, dazu zählen nur Rüstungen der Halbgötter

Nachdem ihr diesen Schritten gefolgt seid, könnt ihr abermals Boc aufsuchen und ihm die Goldene Nähnadel überreichen, wodurch der NPC endlich in der Lage ist, selbst legendäre Rüstungen anzupassen. Anschließend könnt ihr den Halbmenschen am Ort der Gnade Kreuzung der Altus-Hochstraße antreffen, diese Begegnung ist aber rein optional.

Bocs Questreihe: Die Quest abschließen und Bocs Schicksal bestimmen

Der finale Aufenthaltsort von Boc befindet sich in der Hauptstadt Leyndell, die ihr erst betreten könnt, wenn ihr in „Elden Ring“ zwei Große Runen in euren Besitz gebracht habt. Sollte dies der Fall sein, steht der Halbmensch am ersten Ort der Gnade, wo er auf euch wartet. Solltet ihr ihm die Goldene Nadel noch nicht gegeben haben, könnt ihr dies nun nachholen.

Boc wird euch nun mit dem Titel Lord ansprechen wollen, was ihr im natürlich gewährt. Anschließend zeigt sich der kleine Kerl äußerst unzufrieden mit seiner jämmerlichen Gestalt und gibt an, dass er bei Rennala wiedergeboren werden möchte, wofür er eine Larventräne benötigt. Nun liegt es an euch, ob ihr ihm diese Bitte gewähren wollt.

Larventräne geben

Solltet ihr dem Halbmenschen eine Larventräne geben, wird er sich freudig auf zur Akademie von Raya Lucaria begeben, wo er schließlich in menschlicher Gestalt wiedergeboren wird. Leider wird Boc dadurch zu einer leeren Hülle, die nicht mehr mit euch interagieren kann und kurze Zeit später stirbt. Wollt ihr dieses Ziel erreichen, findet ihr an den folgenden Orten eine Larventräne:

Auf dem Friedhof im Dorf der Albinaurics in Liurnia

in Liurnia Auf dem Friedhof hinter dem Anwesen von Caria

Bei Pidia, dem versteckten Händler in Haus Caria

in Haus Caria Beim nomadischen Händler beim Siofra-Fluss

In Nokron, der Ewigen Stadt , hinter dem ersten Ort der Gnade

, hinter dem ersten Ort der Gnade Beim Pavillon hinter der Imitator-Träne in Nokron

in Nokron Von der Imitator-Träne in Nokron (2x)

in Nokron (2x) Von der Großen Kugel in der Heiligen Stätte der Nacht

In Nokstella, Ewige Stadt (3x)

(3x) Auf dem Altus-Plateau, östlich der Ruinen des Waldvolks

Redekopf verwenden

Sollte euch das oben beschriebene Schicksal für Boc nicht gefallen, könnt ihr ihm die Sache mit der Wiedergeburt auch ausreden, dafür benötigt ihr jedoch den Redekopf Ihr seid schön. Ihr findet dieses Item hinter einer der Hütten im Einsiedlerdorf in Gelmir. Geht damit zu Boc und ihr könnt ihn davon überzeugen, dass er gut so ist wie er ist.