Elden Ring: Ihr könnt als Darth Vader die Zwischenlande unsicher machen

Seit dem Release im Februar dominiert Elden Ring die Gaming-News. Das Action-RPG von den Souls-Machern From Software überzeugt mit dem gewohnt fordernden Kampfsystem und erstmals mit einer beeindruckenden Open World voller Geheimnisse, Geschichten und fiesen Bossen.

Die Lore des Spiels ist dabei schon jetzt sehr beliebt und liefert viele interessante Storys. Thematisch bleibt es dabei weitestgehend bei Dark Fantasy-Elementen, also Rittern, Riesen, Burgen und Dungeons. Sci-Fi-Fans werden also nicht wirklich angesprochen. Mods schaffen hier allerdings Abhilfe und bringen einen der berühmtesten Bösewichte aus dem Star Wars-Universum ins Spiel.

Darth Vader in Elden Ring: Mods machen’s möglich

PC-Spieler*innen können nämlich über Nexus Mods usergenerierten Content herunterladen und dann mit ein paar relativ simplen Eingaben in „Elden Ring“ übertragen. Zwei dieser Mods sorgen dafür, dass ihr als Sith-Lord Darth Vader höchstpersönlich die Zwischenlande aufmischen könnt.

Eine der Mods tauscht die Rüstungsteile des Bekenner-Sets aus. Legt ihr die Rüstung dann in „Elden Ring“ an, schlüpft ihr in die berühmte schwarze Kluft des beliebten Bösewichts. Kombiniert ihr das dann mit einer zweiten Mod, die Lichtschwerter ins Spiel bringt, könnt ihr den Look perfektionieren.

Wie das ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Spielerisch ändert sich dadurch natürlich nichts, verdammt cool sieht es aber trotzdem aus. Welche anderen, teilweise sehr abgedrehten Mods für „Elden Ring“ existieren, könnt ihr hier nachlesen:

Elden Ring mit Mods ist komplett absurd und sehr, sehr witzig

Aus der Nische zum Phänomen

Der überragende Erfolg von „Elden Ring“ kam durchaus überraschend. Die Qualität der From Software-Spiele ist zwar bekannt und viele Expert*innen und Fans sind sich einig, dass hier schon einige Meisterwerke dabei waren. Der durchweg hohe Schwierigkeitsgrad schreckt allerdings viele ab und verhinderte den kompletten Durchbruch.

„Elden Ring“ macht dabei bis auf die Open World gar nicht so viel anders als die vergangenen Titel, wie man vermuten könnte. Dennoch hat sich das Spiel in kürzester Zeit zu einem echten Phänomen entwickelt. Spieler*innen lieben es, verschiedene Taktiken auszuprobieren, andere spielen das Spiel mit einem Kinderspielzeug oder komplett auf Bananen. Dadurch bleibt das Spiel dauerhaft im Gespräch und mehr Spieler*innen werden angeregt, selbst aktiv zu werden.

Was haltet ihr von „Elden Ring“? Spielt ihr selbst begeistert mit oder findet ihr den Hype übertrieben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!