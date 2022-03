Elden Ring: Spieler schickt Drachen mit Bananen-Controller auf die Bretter

Normalsterbliche Spieler*innen dürften mit Elden Ring, genau wie bei anderen From Software-Spielen auch, ganz schön zu kämpfen haben. Das liegt nicht nur an den brachialen Bossen, sondern auch daran, dass euch das Spiel kaum an die Hand nimmt.

Doch manche Spieler*innen sind schlichtweg aus einem anderen Holz geschnitzt und stolzieren durch das Zwischenland, als wäre es ein Ponyhof. Zu dieser Gruppe darf sich auch der YouTuber SuperLouis64 zählen, dessen Spielweise in „Elden Ring“ wohl nicht anders zu beschreiben ist als „völlig Banane“.

Obstsalat mit Elden Ring: Bananen-Controller macht’s möglich

SuperLouis64 ist durchaus dafür bekannt, Spiele mit verrückten Controllern durchzuspielen, doch sein Bananen-Setup für „Elden Ring“ ist noch einmal ganz besonders beeindruckend. Im unten eingebetteten Video könnt ihr sehen, wie der YouTuber seinen Charakter mit dem gelben Obst durch das Zwischenland steuert.

Jede Banana hat er dabei mit einem Knopf gekoppelt: Er hat vier Bananen für die Bewegungen seines Charakters, eine, bei der er springt und dann eine Banane zum Angreifen. Abseits von der Banane mit der er sein Pferd Sturmwind ruft, sind wohl die wichtigsten Obstbedienungen die für die Ausweichrolle und die Heilflasche.

Mit seiner völlig abgefahrenen Steuerungsmethode hat sich SuperLouis64 dann auch kein geringeres Ziel gesetzt, als gleich einen schwierigen Boss zu besiegen. Und wer würde sich dafür besser eignen als der kaltschnäuzige Drache Agheel, der den See inmitten von Limgrave unsicher macht?

Mit dem selbst auferlegten Handicap braucht er zwar ein paar Anläufe, doch tatsächlich liegt der gigantische Drache früher oder später im Staub – besiegt durch eine Ladung Bananen. Eines ist sicher: Sobald SuperLouis64 mit seinem Experiment fertig ist, kann er sich einen leckeren Obstsalat zubereiten!