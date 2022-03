Elden Ring: Invader als NPC ausgetrickst

© From Software/Bandai Namco Entertainment

© From Software/Bandai Namco Entertainment

Elden Ring ist am 25. Februar erschienen und viele sehen in dem Spiel schon jetzt einen absoluten Klassiker und Meilenstein für das gefeierte Studio FromSoftware. Auch wir zeigen uns in unserem Test absolut begeistert:

Elden Ring im TEST: Wahrlich das bessere Dark Souls – dank Open World!

„Elden Ring“ zeichnet unter anderem die große Freiheit aus, die das Spiel bietet. Ihr könnt Situationen unterschiedlich angehen, verschiedene Klassen wählen und erlebt euer eigenes Abenteuer. Dadurch entstehen natürlich auch jede Menge einzigartige Geschichten.

Elden Ring: Spieler wird im PvP kreativ

Eine solche Geschichte hat User*in xdc_lis kürzlich auf Reddit geteilt. In dem kurzen Video wird ein besonders kreativer Weg gezeigt, mit dem PvP von „Elden Ring“ umzugehen.

Wie schon die meisten anderen FromSoftware-Titel bietet auch „Elden Ring“ einen Multiplayer-Modus. Dieser ist allerdings ebenso besonders wie der Rest des Spiels. Ihr könnt nämlich eure Welt für vollkommen Fremde öffnen. Wie die sich dann verhalten, steht ihnen offen.

So könnt ihr euch zusammentun und gemeinsam Monster bekämpfen. Oder ihr greift euch alternativ gegenseitig an. Das sorgt natürlich immer wieder für spannende Situationen, da man nie sicher sein kann, was der*die andere im Schilde führt.

Tatsächlich führt das Eindringen in eine fremde Spielwelt aber in den allermeisten Fällen einfach zum Kampf zwischen Host und Invader. Wer gewinnt staubt dabei ordentlich Runen und auch Items ab. Das hat sich der User in diesem Video zu Nutze gemacht.

Als NPC verkleidet

In einem der frühen Gebiete verkleidet sich die Spielfigur nämlich als einer der Standardgegner aus der Region. Die NPCs folgen dabei immer den selben Pfaden, die die meisten Spieler*innen daher auch gut kennen.

Der Spieler lockt einen solchen NPC in einen nahegelegenen Busch, schaltet ihn aus und nimmt in seiner Verkleidung dessen Platz ein. Danach nutzt er das Item, mit dem andere Spielende, Invader genannt, die Spielwelt betreten können.

Dann folgt die Spielfigur einfach stoisch dem Pfad des erledigten NPCs. Der Invader taucht irgendwann tatsächlich auf und fällt auf die Finte herein. Nachdem er eine Zeit lang nach dem Host sucht, gibt er irgendwann auf und kehrt in seine Welt zurück.

Dem Host wird das dann als Sieg ausgelegt und er bekommt Runen und ein Item als Belohnung. Schaut euch das lustige Video hier an:

Was sagt ihr zu dem Video? Habt ihr ähnliche Situationen in „Elden Ring“ erlebt? Erzählt uns eure Geschichten in den Kommentaren!