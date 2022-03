Elden Ring mit Mods ist komplett absurd und sehr, sehr witzig

© From Software/Bandai Namco/ToastedShoes

© From Software/Bandai Namco/ToastedShoes

Elden Ring nimmt sich selbst ziemlich ernst: Die Welt samt ihrer Bewohner*innen ist düster und brutal. Aber mit haufenweise Mods kommt sehr viel mehr Spaß und Leichtigkeit ins Spiel. Oder, um es anders zu formulieren: YouTuber ToastedShoes verwandelt „Elden Ring“ in ein völlig absurdes Schauspiel voller Memes und Comicfiguren.

Elden Ring, aber „ruiniert“ durch Mods

So habt ihr Elden Ring noch nie gesehen: YouTuber ToastedShoes verpasst dem FromSoftware-Spiel eine ganz andere Atmosphäre. Dabei hat er sich von diversen Moddern helfen lassen und jetzt veröffentlicht er nach und nach die Highlights aus seinem Durchlauf, in dem er als Homer Simpson spielt – richtig gehört: In dieser Version von „Elden Ring“ spielen wir Homer.

Elden Ring und das moralische Dilemma mit Pope Turtle Miriel

Aber das war noch lange nicht alles, es geht noch viel absurder: Wir bekommen es nämlich mit Shrek als Bossgegner zu tun, der auf dem bekannten Esel aus den „Shrek“-Filmen reitet. Außerdem begegnen wir unter anderem auch Bugs Bunny, Sonic the Hedgehog, Elmo aus der Sesamstraße, Goofy als Schildkröte und vielen anderen bekannten Figuren. Das hört sich nicht nur witzig an, sondern ist es auch:

Seht euch den 1. Teil der Elden Ring mit Mods-Reihe an:

In Teil 2 begegnet Homer dann unter anderem Garfield und selbstverständlich wurde auch Thomas, die Lokomotive wieder in dieses Spiel gemoddet. Auch in „Elden Ring“ wird die Tradition fortgesetzt, die niedliche Lokomotive als absolut furchterregenden Gegner ins Spiel zu packen. Außerdem muss sich Homer mit dem starrenden Affen aus dem Meme herumschlagen und vieles mehr.

Schaut hier den 2. Teil der Elden Ring mit Mods-Reihe:

Das Ganze ist ein absolut genialer Spaß, der seinesgleichen sucht. Garniert wird das Ganze mit der diebischen Freude und dem hysterischen Lachen des YouTubers, der diese wahnwitzig gemoddete „Elden Ring“-Version hier spielt. Das Sahnehäubchen setzt dem Ganzen Homers Original-Stimme und deren Kommentare auf.

Wie gefallen euch die beiden ersten Teile? Was ist bisher euer Lieblings-Cameo-Auftritt?