Elden Ring: Blaidd, der Halbwolf finden und seine Questreihe abschließen (Guide)

Wer den Nebelwald im Osten von Limgrave in dem Open-World-Soulslike Elden Ring erkundet, hört sehr wahrscheinlich ein unheimliches Heulen, das den Anfang einer relativ zeitaufwändigen Questreihe markiert, mit der euch der NPC Blaidd, der Halbwolf betraut. Diese Aufträge anzunehmen, hat für euch allerlei Vorteile.

Nicht nur erkundet ihr im Verlauf viele abgelegene Orte in der offenen Spielwelt, die ihr andernfalls vielleicht nie entdeckt hättet, für den Abschluss der Aufgaben winken euch zudem eine einmalige Waffe, die ihr nur auf diesem Weg finden könnt, und eine besondere Rüstung. Wir ihr diese in Empfang nehmen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Elden Ring: Blaidd, der Halbwolf finden und seine Questreihe abschließen

Euren ersten Kontakt mit Blaidd habt ihr in den Ruinen des Nebelwalds, ein Gebiet nordwestlich von Festung Haight beziehungsweise östlich von Limgrave. Wenn ihr euch hier aufhaltet, könnt ihr das Heulen eines Wolfs hören, aber ansonsten nichts weiter unternehmen, denn bevor ihr den Besitzer dieser klangvollen Stimme finden könnt, müsst ihr noch etwas anderes tun.

Reist also weiter nach West-Limgrave und sucht hier die Kirche von Elleh auf, wo ihr den Händler Kale finden könnt. Sprecht mit dem NPC über das Heulen im Nebelwald und er bringt euch die Geste: Fingerschnipsen bei. Mit diesem neuen Move geht es zurück in die Ruinen, wo Blaidd, der Halbwolf auf dem höchsten Punkt sitzt.

Nähert euch dem wilden NPC und setzt eure neue Geste ein, woraufhin der halbe Wolf nach unten springt und ihr schließlich mit ihm sprechen könnt. Auf diese Weise erfahrt ihr schließlich, dass sich Blaidd auf der Jagd nach einem Verräter befindet, einem Ritter namens Darriwil. Schöpft alle Dialogoptionen aus und die Quest geht fließend weiter.

Blaidds Questreihe: Darriwil und der alte Schmied

Der gesuchte Ritter rennt natürlich nicht einfach so in der Weltgeschichte von „Elden Ring“ herum, sondern befindet sich an einem ganz bestimmten Ort, nämlich beim Siegelgefängnis des Bluthundes, welches ihr in der Nähe der Brücke des Opfers findet, die südlich aus Limgrave herausführt.

Interagiert vor Ort mit dem Siegel, um bei Bedarf Blaidd als Unterstützung für den Kampf zu beschwören, wodurch die Auseinandersetzung mit Darriwil um einiges einfacher wird. Sprecht nach eurem Sieg über den treulosen Ritter noch einmal mit eurem Auftraggeber und ihr erhaltet 2x Dunkelschmiedestein.

Außerdem erfahrt ihr nun etwas über einen Schmied namens Iji, der sich nördlich von Raya Lucaria in den Königlichen Ruinen befinden soll. Den Schmiedemeister findet ihr schließlich in der Nähe des Ortes der Gnade Straße zum Anwesen, nordwestlich der Akademie. Auf dem Weg durch die Ruinen werden ihr auf eine Mauer stoßen, die jedoch nur eine Illusion ist.

Zerschlagt den Zauber und ihr erreicht schließlich Iji, dem ihr sagt, dass Blaidd euch schickt. Dadurch wird das Carianische Filigranwappen im Angebot des Händlers freigeschaltet, das den FP-Verbrauch beim Einsatz von Talenten senkt. Nun wird die Questreihe von Blaidd erst einmal unterbrochen.

Blaidds Questreihe: Rannis Questreihe und das Fest des Krieges

Wann und wo ihr Blaidd, der Halbwolf das nächste Mal in „Elden Ring“ antrefft, hängt stark davon ab, wie ihr spielt und welche Orte ihr bereits aufgesucht habt. So ist die Questreihe von dem Halbwolf nun eng mit der von Ranni verzahnt, weswegen wir euch einen Blick in den Guide Quest von Ranni in Elden Ring beenden empfehlen.

Ob ihr Blaidd im Nebelwald getroffen und mit ihm zusammen gegen Ritter Darriwil gekämpft habt oder nicht, ihr trefft den Wolfsmann so oder so das nächste Mal, wenn ihr die Questreihe von Ranni beginnt. Aber auch nur dann, wenn ihr noch nicht das Fest des Krieges in Schloss Rotmähne ausgelöst habt, denn in diesem Fall wird das Wiedersehen während Rannis Quest einfach übersprungen.

Solltet ihr das besagte Fest bereits gestartet haben, müsst ihr erst einmal den Boss Sternengeißel Radahn besiegen. Wie das geht, verraten wir euch in dem Guide Sternengeißel Radahn besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf-Guide. Andernfalls sucht Ranni in ihrem Turm im Drei-Schwestern-Areal auf und stellt euch in ihre Dienste.

© From Software/Bandai Namco

Einer eurer neuen Anlaufpunkte ist nun, euch erneut mit Blaidd zu treffen, den ihr östlich vom Ort der Gnade Ufer des Siofra findet. Dort gelangt ihr am einfachsten hin, indem ihr den Brunnen am Siofra, direkt neben dem Niederen Erdenbaum im Nebelwald nutzt. Sprecht mit dem Halbwolf und er schickt euch zu Seluvis, dessen Turm nun dort zugänglich ist, wo ihr Ranni getroffen habt.

Folgt den Anweisungen des Zauberers und ihr werdet euch über kurz oder lang in Schloss Rotmähne wiederfinden, wo ihr schließlich Sternengeißel Radahn bezwingen müsst. Daran kommt ihr nicht vorbei. Macht euch den Kampf aber einfacher, indem ihr Blaidd und weitere Krieger zur Unterstützung beschwört.

Blaidds Questreihe: Rannis Quest abschließen und Blaidd töten

Habt ihr Radahn bezwungen, sucht Blaidd noch einmal auf und sprecht mit ihm. Habt ihr die Sternengeißel erledigt, bevor ihr das erste Mal mit Blaidd gesprochen habt, findet ihr eine Notiz von dem Halbwolf in den Ruinen im Nebelwald. Das Ergebnis ist aber so oder so das gleiche, Iji sperrt Blaidd im Siegelgefängnis des Bluthundes ein.

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, Blaidd aus dem Gefängnis rauszuholen. Entweder durchquert ihr den Ort und befreit euren ehemaligen Auftraggeber eigenhändig, oder ihr schließt die Questreihe von Ranni komplett ab, was bedeutet, dass ihr das Dunkelmondgroßschwert erlangt haben müsst, es reicht nicht aus, Ranni lediglich die Finstertöterklinge zu überreichen.

Ist Blaidd befreit worden, bleibt sein Schicksal aber nichtsdestoweniger das gleiche, er wird vor Rannis Turm im Drei-Schwestern-Areal sitzen und ist zum Feind geworden, den ihr wohl oder übel bekämpfen müsst. Für euren Sieg erhaltet ihr das Königliche Großschwert sowie sein Rüstungsset, seinen Helm findet ihr wiederum in Seluvis’ Turm.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco