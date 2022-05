Elden Ring: Roderikas Questreihe abschließen und Geisteraschen verbessern, so geht´s (Guide)

In dem Action-Adventure Elden Ring gibt es allerlei Questreihen, die ihr von den unterschiedlichsten Charakteren aufgebrummt bekommt und meist werdet ihr am Ende auch mehr oder weniger fürstlich für eure Mühen entlohnt, doch kaum ein NPC erweist sich in dem Spiel von From Software als so nützlich wie Roderika.

Die gute Dame, die ihr bereits relativ früh in der Handlung treffen könnt, hat nämlich die wundervolle Fähigkeit der Geistereinstimmung, was es ihr ermöglicht, die Geister in euren Aschen zu stärken und eure Geisteraschen damit zu verbessern. In diesem Guide erklären wir euch ganz genau, wo ihr Roderika findet und wie ihr sie von euren guten Absichten überzeugt.

Elden Ring: Roderika finden und ihre Questreihe abschließen

Die meisten Spieler*innen von „Elden Ring“ dürften bereits recht früh über Roderika gestolpert sein, denn der nützliche NPC befindet sich auf dem Sturmhügel in Limgrave, um genau zu sein in der Hütte am Sturmhügel. Auf dem Weg zu Schloss Sturmschleier kommt ihr automatisch an diesem Ort vorbei, ihr könnt ihn also gar nicht übersehen.

Auch wenn die gute Roderika, die in den Ruinen der Hütte auf dem Boden sitzt, auf den ersten Blick etwas verwirrt erscheint, solltet ihr sie frohen Mutes ansprechen, denn neben mysteriösem Gerede über Spinnen und Verpflanzungen hat sie auch noch ein Geschenk parat, die Asche der Geisterqualle.

Und obendrauf gibt es auch noch die Geste: Seitlich sitzen. Für einen ersten Besuch kann man sich da wirklich nicht beschweren, aber es wird noch besser. Doch bevor es soweit ist, könnt ihr euch um einen rein optionalen Auftrag von Roderika kümmern, und zwar geht es um Puppen im Schloss, denen ihr eine Nachricht überbringen sollt.

Roderikas Questreihe: Andenken der Puppe

Die folgende Aufgabe könnt ihr nur erledigen, wenn ihr euch bereits bei eurem ersten Besuch in Sturmschleier darum kümmert. Kehrt ihr später zu dem Ort zurück oder wart sogar schon in Liurnia, könnt ihr das Item Andenken der Puppen nicht mehr bergen und dieser Schritt in Roderikas Questreihe fällt komplett weg.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

In Schloss Sturmschleier sucht ihr nun einen Raum voller verschnürter Leichen im Fackelschein. Diesen Ort findet ihr, wenn ihr vor dem Innenhof mit den Feuerballistas als allererstes die Tür links durchschreitet und dort von Raum zu Raum lauft, bis ihr den zuvor beschriebenen Platz findet.

© From Software/Bandai Namco

Auf dem Weg bekommt ihr es mit einem Verpflanzten Spross zu tun und bei den Leichen selbst mit zwei Hunden. Alternativ könnt ihr euch beim Erkunden des Schlosses zu dem Leichenberg hinunterfallen lassen, die Hunde müsst ihr dann aber dennoch bekämpfen. Schnappt euch schließlich den Gegenstand und setzt dann eure Reise erst einmal fort.

Roderikas Questreihe: Lehre bei Schmied Hewg

Euer zweites Treffen mit Roderika findet in der Tafelrundfeste statt, doch wenn ihr wollt, könnt ihr zuvor noch einmal die Hütte am Sturmhügel aufsuchen, wo ihr die schüchterne Dame das erste Mal getroffen habt, denn dort wartet nun eine Goldene Saat auf euch. Sucht nun so oder so den NPC im Hauptraum neben dem großen Kamin auf und sprecht mit ihr.

Ab diesem Zeitpunkt ist etwas Verkuppelungsarbeit und Lauferei notwendig, denn Roderika würde gerne bei dem Schmied Hewg in die Lehre gehen, ist aber viel zu scheu, um selbst mit ihm zu sprechen, daher bleibt diese Aufgabe leider an euch hängen. Rennt zwischen den beiden hin und her und überbringt dem jeweils anderen die Nachrichten.

Am Ende eurer harten Arbeit stimmt der Schmied zu, die junge Frau zu seiner Azubine zu machen, damit dies aber auch final in Kraft tritt, müsst ihr an einem Ort der Gnade Rast machen und das Gebiet beziehungsweise das Spiel neu laden. Kehrt ihr danach zurück, sitzen Roderika und Hewg beisammen.

Roderikas Questreihe: Geisteraschen verbessern

Ab diesem Zeitpunkt in „Elden Ring“ ist Roderika dazu in der Lage, eure Geisteraschen zu verbessern, dafür benötigt sie Gräbertallilien für normale Asche und Geistertallilien für spezielle Asche mit einem Eigennamen im Titel. Außerdem findet ihr Roderikas Blutrote Kapuze nun bei dem Leichenhaufen im Schloss Sturmschleier, wo ihr zuvor Andenken der Puppe gefunden habt.

© From Software/Bandai Namco

Macht häufig von Roderikas Fähigkeiten Gebrauch, denn neben den offensichtlichen Vorteilen, die sich dadurch ergeben, erhaltet ihr nach einigen Verbesserungen auch noch die Geste: Knicks von der Schmiedin.

Neues gibt es von diesem NPC jetzt erst wieder, wenn ihr den Erdenbaum in der Hauptstadt Leyndell entflammt habt. Roderika kann danach zwar immer noch eure Geisteraschen verbessern, bittet euch aber, Schmied Hewg davon zu überzeugen, die Feste zu verlassen. Ob ihr das tut oder nicht hat keine relevanten Auswirkungen auf die Welt und die Handlung.