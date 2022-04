© From Software / Bandai Namco (Youtube: Zullie the Witch)

© From Software / Bandai Namco (Youtube: Zullie the Witch)

Im Grunde genommen sind Kämpfe gegen lächerlich große Gegner in den Spielen von From Software nichts Neues. Aber was ist eigentlich mit den NPCs, die zwar existieren, aber nicht dafür gedacht waren bekämpft zu werden?

Wie das bei den zwei riesigen NPCs in Elden Ring aussehen kann und wie es überhaupt dazu kommt, dass sich diese Wesen bewegen können, zeigt Modder Zullie the Witch eindrucksvoll in einem kurzen Video.

Erwecken des Giganten und dessen Folgen

Manch einer mag schon mit dem Schlimmsten gerechnet haben, wenn er auf die riesige Drachenmutter Greyoll gestoßen ist. Diese liegt aber nur von der Scharlachfäule befallen schwach und unbeweglich in den nördlichen Gefilden Caelids.

Wie Modder Zullie the Witch zeigt, ist es aber auch möglich Greyoll zu bekämpfen. Zumindest in der Theorie, denn so eindrucksvoll der 180 Meter lange Drache auch ist, so enorm ist auch die Rechenleistung, die der PC allein für die Bewegungen des Giganten erbringen muss.

Youtube: Zullie the Witch

Sobald der Drache im Bild ist, kommt es zu massiven Lags und es braucht nicht viel mehr als einen Angriff, um das Spiel zum Absturz zu bringen.

Im normalen Spielablauf ist Greyoll ein optionaler Boss, der nicht direkt bekämpft wird. Statt dessen weckt sie ihre Kinder mit einem lauten Brüllen auf, sobald der Spieler ihr zu nahe kommt. Um dann die Drachenmutter zu besiegen, müssen die kleinen Drachen um sie herum getötet werden.

In der Community scheint dieser Boss wegen der verhältnismäßig leicht zu erbeutenden Runen recht beliebt zu sein.

Wieso können in Elden Ring überhaupt unbewegliche NPCs geweckt werden?

Anhand eines zweiten riesigen NPCs, der ebenfalls in Caelid zu finden ist, klärt Zullie the Witch über Größenverhältnisse und Movesets auf: „Elden Ring“ benutzt die Vergrößerung von NPCs, um Varietät zu schaffen.

Der Modder hat herausgefunden, dass die vergrößerten NPCs auf die Animations-Dateien der originalen NPCs zurückgreifen, selbst dann, wenn große Teile des Movesets gar nicht gebraucht werden.

© From Software / Bandai Namco (Youtube: Zullie the Witch)

So kommt es, dass auch das 34 Meter große Gefäß vor der noch unbetretbaren Arena in Caelid aufstehen und angreifen kann, obwohl das vom Spiel so gar nicht beabsichtigt ist. Allerdings kommt es dabei nicht zu einem Kampf, denn der NPC verfügt über keine Hitboxen.

Normalerweise fordert das große Gefäß zu einem Kampf gegen drei seiner Champions auf, weshalb es im gewöhnlichen Spieldurchlauf gar nicht erst aufsteht.

Im Gegensatz dazu kann Greyoll tatsächlich funktionierende Hitboxen generieren und den Spieler mit mächtigen Attacken angreifen – Wenn die Hardware nur mitspielen würde.

Millicent Quest lösen in Elden Ring: Schlechteste Ende abwenden – So werdet ihr das Mal wieder los

Trotzdem ein echter Kampf gegen die gigantische Drachenmutter unter den widrigen Bedingungen nicht machbar ist, bietet der riesige NPC ein imposantes Bild.

Und zeigt uns letzten Endes auch, dass für kommende Spiele noch immer Luft nach oben ist, sobald wir über die angemessene Technik verfügen.