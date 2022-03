Elden Ring: Wie ihr den NPC Jar-Bairn findet und seine Questreihe abschließt

Mit dem Patch 1.03 von Elden Ring haben einige Charaktere Einzug in die düstere Fantasywelt gehalten, die zum Release noch nicht Bestandteil der Spielerfahrung waren. Diese neuen NPCs haben meist eigene Questreihen für euch parat, die teilweise tolle Belohnungen nach sich ziehen.

Einer dieser Charaktere hört auf den erstaunlichen Namen Jar-Bairn und ist im Grunde ein Krug mit Beinen. Wo ihr das abstruse Wesen finden könnt, was das putzige Kerlchen von euch verlangt und warum ihr seinem Wunsch nachkommen solltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Elden Ring: Wo kann ich Jar-Bairn finden?

Bei euren abenteuerlustigen Reisen durch die offene Welt von Elden Ring seid ihr vielleicht schon einmal auf die Ruinen von Jarburg gestoßen, einem trostlosen Ort, der eigentlich nicht viel zu bieten hat und die Erkundung kaum wert ist. Zumindest nicht, vor der Veröffentlichung von Patch 1.03, denn seitdem wohnt Jar-Bairn in dem verfallenen Gemäuer.

Jarburg befindet sich in Liurnia, nicht unweit der Caria-Studienhalle. Sucht den Ort über den hiesigen Ort der Gnade auf, doch anstatt in die erwähnte Studienhalle zu gehen, klettert ihr die Klippe hinauf und umgeht die Rückseite des Orts, wo ihr schließlich einige Grabsteine findet, die aus der Klippe herausragen.

Nutzt diese Steine, um den Abhang hinabzusteigen und schließlich Jarburg zu betreten. Der Ort hat glücklicherweise seinen eigenen Ort der Gande, außerdem wartet hier der visuell sonderbare Charakter Jar-Bairn auf euch, bei dem ihr eine kleine Questreihe starten könnt. Sucht das Wesen dafür bei der Treppe vor einem der großen, verfallenen Gebäude auf.

Elden Ring: Jar-Bairns Questreihe abschließen, so geht’s

Die Questreihe von Jar-Bairn bildet im Grunde den Abschluss zu der Questreihe von Eisenfaust-Alexander, daher empfehlen wir euch an dieser Stelle, diese Nebenaufgabe zuerst abzuschließen, bevor ihr euch nach Jarburg begebt. Andernfalls müsst ihr Jar-Bairns Aufgabe ab einem gewissen Punkt unterbrechen und später zurückkehren.

Außerdem solltet ihr vor eurem Besuch in Jarburg die Aufgabenreihe in Haus Vulkan abgeschlossen und den Charakter Diallos am Leben gelassen haben. Ist dieser während eures Abenteuers bereits gestorben, könnt ihr seine Habseligkeiten nicht mehr als Belohnung erhalten.

Sprecht erst einmal mit Jar-Bairn und ihr erfahrt, dass es fiese Wilderer gibt, die in Jarburg eindringen und einfach so hilflose Krüge zerschlagen. Grauenhaft. Aber keine Sorge, denn wenn Diallos noch lebt, kümmert dieser sich aufopferungsvoll um die wehrlosen Krüge und pflegt und hegt sie. Ihr findet ihn nach eurem Gespräch mit Jar-Bairn in einem kleinen Gebäude in der Nähe.

Sprecht mit Diallos und begebt euch danach wieder auf eure Reise, denn es muss einige Zeit vergehen, damit diese Questreihe voranschreitet. Alternativ könnt ihr einfach zu einem anderen Ort der Gnade reisen und direkt zu Diallos zurückkehren. Dieser wird in der Zwischenzeit bei dem Versuch, die Krüge vor den Wilderern zu verteidigen, tödlich verletzt worden sein.

An dieser Stelle könnt ihr euch entscheiden, Diallos entweder zu sagen, dass er alle Krüge heroisch verteidigt hat, damit er guten Gewissens sterben kann, oder ihr erzählt ihm, dass alle Krüge zerstört wurde, was den Mann in Qualen das Zeitliche segnen lässt. Eure Entscheidung hat keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung und hängt nur davon ab, welches Schicksal ihr für Diallos bevorzugt.

Verlasst Jarburg zum zweiten Mal und kehrt schließlich erneut zurück, um Jar-Bairns Totenwache von Diallos beizuwohnen. Kehrt abermals nach Jarburg zurück, nachdem ihr euch verabschiedet habt, und Jar-Bairn wird bereit dazu sein, als Champion in die Welt hinauszuziehen.

Habt ihr an dieser Stelle die Questreihe von Eisenfaust-Alexander bereits zu einem Ende gebracht, könnt ihr dem wandelnden Topf Alexanders Eingeweide übergeben. Das Wesen wird sich sehr darüber freuen und sich schließlich endgültig dazu bereit fühlen, Jarburg zu verlassen.

Im Grunde ist dies bereits das Ende von Jar-Bairns Questreihe, eure Belohnung erhaltet ihr jedoch erst, wenn ihr den Ort ein letztes Mal verlasst und anschließend zurückkehrt. Nun erhaltet ihr den Gefährtenkrug-Talisman, der den Schaden von Krügen erhöht, die ihr im Kampf auf Gegner werft.

Diallos hinterlässt euch außerdem Numens Rune, Hoslows Blütenpeitsche und Diallos Maske. Sucht bei seiner Leiche nach diesen Gegenständen. Habt ihr alles eingesackt, könnt ihr Jarburg endlich endgültig verlassen.

Questreihe in Haus Vulkan abschließen und Diallos am Leben lassen

abschließen und am Leben lassen Jarburg in Liurnia aufsuchen und mit Jar-Bairn sprechen

in aufsuchen und mit sprechen Diallos aufsuchen und mit ihm sprechen

und mit ihm sprechen Jarburg verlassen, zurückkehren und dem Tod von Diallos beiwohnen

Jarburg verlassen, zurückkehren und mit Jar-Bairn bei der Totenwache sprechen

Jarburg verlassen, zurückkehren und erneut mit Jar-Bairn sprechen , dieser wird nun Champion werden wollen

, dieser wird nun Champion werden wollen Spätestens jetzt solltet ihr die Questreihe von Eisenfaust-Alexander abschließen

Nach Jarburg zurückkehren und Jar-Bairn Alexanders Eingeweide übergeben

Jarburg verlassen, zurückkehren und eure Belohnung einsammeln