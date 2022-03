Elden Ring und das moralische Dilemma mit Pope Turtle Miriel

Es ist noch nicht lang her, da hat Elden Ring die 12 Millionen Marke an verkauften Kopien geknackt. In dem neusten FromSoftware-Titel gibt es viel zu sehen und sicherlich wird oft nach Guides für bestimmte Items oder Map-Regionen gesucht.

Vieles in Elden Ring lädt dazu ein drauf zu schlagen und zu schauen was passiert. Denn wie schon in anderen Spielen des Entwicklers muss man auf manche Überraschung gefasst sein. Die Neugierde kann aber auch zum Verhängnis werden.

Was passiert, wenn die Pope Turtle Miriel besiegt wird?

Bei der sogenannten Pope Turtle handelt es sich tatsächlich um eine sehr große aber freundliche Schildkröte mit dem Namen Miriel, Kantor der Gelübte. Ihren Spitznamen verdankt sie vermutlich ihrem ungewöhnlichen Hut, der sehr stark an den des Papstes erinnert. Anzutreffen ist dieser NPC in der Kirche der Gelübte.

„Tötet nicht Miriel.“

Aber warum? Das beantwortet der Reddit-User VG_Crimson in seinem Post in allen furchtbaren Details. Auch hier war die Neugierde die treibende Kraft und so hat sich VG_Crimson im New Game Plus dazu entschlossen die freundliche Schildkröte Miriel zu töten.

Wie sich herausstellte, hat die Pope Turtle enorm viele Lebenspunkte und es dauert einige Zeit, um den NPC niederzustrecken. Aber das ist kein Problem, denn die Schildkröte wehrt sich nicht dagegen, sondern kauert sich zusammen und kommentiert das Geschehen.

Zunächste behaupte die Schildkröte, ihre Haut sei so hart wie Stein und man könne sie nicht töten. Ab etwa der Hälfte des Lebensbalkens drücke Miriel ihre Anerkennung für die Entschlossenheit des Spielers aus und sage, dass sie es ihm niemals vorwerfen würde, brächte er den Kampf nicht zu Ende.

Die durch und durch freundliche Schildkröte weigere sich außerdem sich jemals für das gewalttätige Verhalten zu rächen.

„Du bekommst nichts Besonderes und verlierst den besten Ort, an dem du all deine Beschwörungen/Zaubersprüche deponieren kannst.“, schreibt VG_Crimson. „Bereue ich es? Ja. Würde ich es wieder tun? Niemals. Ich habe es getan, damit ihr es nicht müsst.“

Nach dem letzten Schlag verschwindet Miriel mit einem hohen und erschütterndem Schrei. Die Pope Turtle lässt nur einige Schildkrötenhälse und einen Zugang zu ihrem Lager zurück. Damit lässt sich weiterhin alles kaufen, was die Schildkröte vorher zu bieten hatte.

Fans der Pope Turtle Miriel sind außer sich

Die Kommentare unter diesem Post sind eindeutig: Die Community verurteilt den Tod der beliebten Schildkröte. Einige antworten mit Beleidigungen auf das Geständnis, andere zeigen sich sehr betroffen und sind erschüttert über so ein schreckliches Vergehen.

Alles vermutlich eher mit einem ironischen, vielleicht sogar etwas lustig gemeintem Unterton. Denn obwohl die Art des Ablebens der Kröte grausam und nicht lohnend zu sein scheint, befinden wir uns immer noch in einem Spiel, welches den Protagonisten an jeder Ecke versucht umzubringen.

Aber vor allem ist es nur ein Spiel und die Pope Turtle Miriel nur ein NPC. Wenn auch ein sehr freundlicher NPC. Welche Figuren man im Spiel besiegt und welche am leben gelassen werden sollten, kann jeder nach seinen eigenen moralischen Maßstäben entscheiden.