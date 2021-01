Wer Cyberpunk 2077 spielt und in Night City unterwegs ist, hatte sicherlich bereits das Vergnügen, die KI Delamain kennenzulernen, dem Chef der Delamain-Taxikette. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind vor allen Dingen im Prolog von entscheidender Bedeutung, doch auch im späteren Spielverlauf habt ihr noch einmal mit dem eigenwilligen Programm und seinen Vehikeln zu tun. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr sogar euer eigenes Delamain-Taxi ergattern.

Cyberpunk 2077: So startet ihr die Quest „Don´t Lose Your Mind“ – Guide (Lösung)

Aber erst einmal alles auf Anfang. Um überhaupt die Chance zu haben, euer eigenes Delamain-Taxi in eurem Fuhrpark begrüßen zu können, müsst ihr die dazugehörige Quest in Cyberpunk 2077 erhalten und dafür ist etwas Vorarbeit gefragt.

Sobald ihr die Hauptquest Playing for Time abgeschlossen habt und wieder in euer Auto steigen wollt, wird es zu einem Unfall mit einem Delamain-Taxi kommen und euer Fahrzeug ist erst einmal reparaturbedürftig.

© CD Projekt

Die kurze Nebenmission Human Nature endet damit, dass sich Delamain bei euch melden wird und darum bittet, dass V ihm einen Besuch im Hauptquartier der Taxigesellschaft abstattet, dies beginnt wiederum die Nebenmission Tune Up & Epistrophy.

Habt ihr mit Delamain gesprochen, ist es euer Ziel, sieben Delamain-Taxis zu finden und sicherzustellen. Die Fahrzeuge befinden sich überall in Night City und können an den folgenden Orten gefunden werden:

Das Taxi in Wellsprings findet ihr auf der Straße, in der Nähe der Schnellreisestation Parque Del Mar. Ihr müsst das Taxi erheblich beschädigen, um es zur Rückkehr zu bewegen. Taxi #2 befindet sich auf dem Kreisel am Fuß eines Hügels in North Oak. Steigt ein und fahrt es schön vorsichtig ins Hauptquartier zurück. Das Taxi in den Badlands entdeckt ihr mitten auf der Mülldeponie und ihr müsst lediglich kurz ein- und direkt wieder aussteigen, um es zu Delamain zurückzuführen. In The Glen findet ihr ein weiteres Taxi, und zwar auf der Straße, die am Fluss entlang verläuft. Ihr könnt die selbstmordgefährdete KI entweder überreden, zu seinem Vater zurückzukehren oder ihr schubst es mit eurem eigenen Auto an und lasst es in den Fluss fallen. Die Position des renitenten Taxis in Northside wird nicht durch eine Markierung angezeigt. Ihr findet es auf einem Hof gegenüber der Schnellreisestation Longshore North. Nähert euch und verfolgt es schließlich so lange, bis es aufgibt. Das Taxi in Coastview entdeckt ihr westlich des Stadions, in der Nähe des Übergabeorts. Ihr müsst auch dieses Taxi jagen, jedoch lockt es euch in eine Falle und V muss erst einige Gangmitglieder erledigen, bevor ihr weitermachen könnt. Das letzte Taxi findet ihr in Rancho Coronado, in einem Wohngebiet in der Nähe eines Antennenturms. Bleibt an dem Taxi dran, zerkloppt ein paar Flamingos in den Vorgärten und das Fahrzeug kehrt zu seinem Vater zurück.

Cyberpunk 2077: Kann das Aussehen von V später noch verändert werden? – (Guide)

Cyberpunk 2077: Delamains Kern zerstören, hacken oder zurücksetzen – welche Entscheidung treffen?

Habt ihr euch um die sieben Taxen gekümmert und diese ins Hauptquartier von Delamain zurückgeführt, wird die vorangegangene Mission zu einem Ende finden.

Einige Zeit später muss sich V zum Corpo Plaza begeben und dort Zeuge des Verkehrsunfalls werden, damit sich Delamain erneut bei euch meldet und darum bittet, ihn abermals in seinem Hauptquartier zu besuchen.

© CD Projekt

Kommt es in Cyberpunk 2077 innerhalb von 48 Ingame-Stunden nicht zu der Verkehrsstörung, wird Delamain die Initiative ergreifen und V so oder so anrufen. Damit beginnt dann auch die Nebenmission Don´t Lose Your Mind.

Im Verlauf dieser Quest müsst ihr den Kontrollraum aufsuchen, wo ihr euch anhören könnt, was die Delamains zu sagen haben. Ab diesem Punkt im Spiel erhaltet ihr Zugang zum Kern und müsst eine Entscheidung treffen, von der Delamains Zukunft abhängt. je nachdem, was ihr mit dem Kern anstellt, wird sich die KI ändern, die in eurem persönlichen Delamain-Fahrzeug installiert wird, welches ihr in jedem Fall als Belohnung für diese Mission erhaltet.

Cyberpunk 2077 – Schnell Geld verdienen: So erhaltet ihr früh viele Eddies – Lösung (Guide)

Den Kern zerstören

Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kern zerstören, um die abtrünnigen Delamains zu befreien. Schießt einfach aus sicherer Entfernung mit einer Waffe darauf, um der Explosion zu entgehen. Solltet ihr euch für diesen Weg entscheiden, werden diese Facetten von Dalamains Persönlichkeit in eurem privaten Dalamain-Taxi installiert und sich in regelmäßigen Abständen während der Fahrt mit V unterhalten.

Den Kern zurücksetzen

Die zweite Option besteht darin, den Kern einfach zurückzusetzen, um den ursprünglichen Delamain wiederherzustellen. Allerdings wird Delamain nun eine leicht abgeänderte Persönlichkeit haben. Jedes Mal, wenn ihr mit eurem persönlichen Dalamain-Fahrzeug unterwegs seid, kann es zu Gesprächen mit dem neuen Dalamain kommen, der plötzlich Interesse am Menschsein entwickelt.

Den Kern hacken

Diese Möglichkeit steht euch nur dann zur Verfügung, wenn ihr einen ausreichend hohen Intelligenzwert habt. Hackt den Kern und die abtrünnigen Delamains werden mit ihrem Vater verschmelzen. Auch in diesem Fall wird die neu entstandene KI in eurem privaten Dalamain-Taxi installiert werden und ihr habt fortan recht interessante Unterhaltungen mit dem neuen Ich des Chefs der Dalamain-Gesellschaft.

Cyberpunk 2077: Beziehungen in Night City – Alle möglichen Romanzen – Lösung (Guide)

Egal für welchen Weg ihr euch entschieden habt, sobald ihr euch um das Problem mit dem Kern gekümmert habt, wird euch eines der Fahrzeuge aus der Delamain-Flotte zur Verfügung gestellt. Welche KI in dem Fahrzeug installiert wurde, hängt natürlich davon ab, wie ihr mit dem Kern umgegangen seid.

Ordert in „Cyberpunk 2077“ das neu erhaltene Taxi in regelmäßigen Abständen und es wird zu Unterhaltungen zwischen Dalamain und V kommen, die, je nachdem wie ihr mit dem Kern verfahren seid, recht unterschiedliche Richtungen einschlagen. Der ursprüngliche Dalamain wird beispielsweise nach und nach versuchen, den Sinn des Lebens zu entschlüsseln.