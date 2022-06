The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution bekommt ersten PS VR-Trailer

Skydance Interactive und Skybound Entertainment enthüllten während der jüngsten State of Play einen neuen Trailer zu The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution für die PS VR und PS VR2. Außerdem wird das Spiel für Meta Quest und andere PC-VR-Plattformen zu haben sein.

Die Fortsetzung wird die Vorteile der PS5-Hardware in vielerlei Hinsicht ausnutzen, einschließlich einer verbesserten Grafik und Unterstützung für haptisches Feedback. Der neue Trailer zeigt schon jetzt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen Spiel der Serie.

Der neue Trailer zu The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Der erste Teil von „The Walking Dead: Saints & Sinners“ ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 ein beliebter PS VR-Titel geworden. Das Game spielte mehr als 60 Millionen Dollar ein, sodass die Ankündigung einer Fortsetzung nicht allzu überraschend ist.

Die Spieler*innen werden in der Fortsetzung wieder in die Rolle des Touristen schlüpfen, der New Orleans erkundet. Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum Sequel ansehen:

Mehr Waffen und neue Kampfmethoden

Diesmal könnt ihr euch auf ein viel größeres Waffenarsenal freuen, darunter ist die mit Spannung erwartete Kettensäge, die auch im Logo des Spiels zu sehen ist. Es erwarten euch obendrein eine komplett neue Story-Kampagne, neue Karten, die erkundet werden können, sowie brandneue Herausforderungen.

In einem Beitrag auf dem PlayStation Blog erklärt Alexander Eden von Skydance Interactive, dass die Waffen es den Spielern ermöglichen werden, Walker auf eine Art und Weise zu erledigen, die im Vorgänger nicht möglich war:

„Der physikbasierte Kampf und die große Vielzahl an Waffen, mit denen ihr in Saints & Sinners interagieren könnt, war eins seiner größten Highlights, und Chapter 2: Retribution setzt der spürbaren Gnadenlosigkeit sogar noch eins drauf. Die Ausrüstung, die ihr findet, besteht nicht bloß aus Varianten bereits bekannter Waffen, sondern wird so gestaltet sein, dass sie euch einzigartige Kampfmethoden ermöglicht, wie sie euch bisher noch nie zur Verfügung standen.“

Wann wird das Spiel veröffentlicht?

Fans, die das neue VR-Spiel über PS VR ausprobieren wollen, haben Glück, denn der Titel wird noch in 2022 erscheinen. Diejenigen, die sich die PlayStation-5-Version ansehen möchten, müssen sich jedoch bis 2023 gedulden müssen.