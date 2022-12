Final Fantasy 16 – Releasetermin und neuer Trailer mit gewaltigen Esper-Kämpfen

Square Enix hat im Rahmen der Game Awards 2022 einen kraftvollen Trailer präsentiert, der Final Fantasy 16 von seiner besten Seite zeigt.

Obendrein wurde der Releasetermin des Spiels genannt: das Datum fällt auf den 22. Juni 2023. Im Sommer nächstens Jahres erscheint also das neue Final Fantasy. Seid ihr bereit?

Wir haben euch nachfolgend den neuen Trailer auf Deutsch eingebunden. Diese Version des sogenannten „Revenge“-Trailers zeigt sogleich die deutsche Lokalisierung.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Final Fantasy 16: Revenge-Trailer hat es in sich!

Wir wissen nun, wann das Spiel erscheint. Und welche Infos gibt der Trailer sonst noch so preis? Im Fokus stehen die Flammen der Rache und die Esper, von denen wohl noch nicht ganz klar ist, ob „wir sie kontrollieren oder sie uns“.

Die Szenen der Schlachten sehen atemberaubend aus. Vor allem die Tatsache, dass die legendären Esper über das Feld fegen, setzt den Schlachten in „Final Fantasy XVI“ nochmal die Krone auf. Cool ist außerdem, dass die Esper jetzt mit den Charakteren verbunden sind und sie uns so gewissermaßen ihre Kräfte leihen. Sie spielen in den Kämpfen wohl eine große Rolle.

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

Worum geht es in Final Fantasy 16?

Im Trailer sehen wir unter anderem Clive Rosefield, den Protagonisten des Spiels. Er ist der Sohn des Erzherzogs von Rosaria.

Vorgesehen war, dass Clive die Flammen des Phönix erben sollte. Doch dazu sollte es nicht kommen. Stattdessen wurde sein jüngerer Bruder Joshua auserwählt, diese schwere Last zu tragen.

Doch Clive entpuppt sich als fähiger Schwertkämpfer, der den Dominus des Phönix (Bezeichnung für die Esper-Träger) beschützen soll. Er wird also zum Schild seines Bruders.

Doch wie wir auch im Trailer sehen, kommt es schließlich ein wenig anders und wir betreten mit Clive einen dunklen Pfad. Er folgt aufgrund eines schlimmen Ereignisses den Weg der Rache:

„Meine Rache hält mich am Leben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass außer ihr nichts mehr von mir übrig ist.“

Clive Rosefield.

Auffällig ist vor allem der düstere Ton des Spiels, der sich womöglich etwas stärker von vorangegangen Teilen unterscheidet. Das volle Ausmaß lässt sich noch nicht erblicken. Doch die Szenen, in denen Joshua blutüberströmt daherkommt, und die dunklen Motive von Clive sprechen für sich.