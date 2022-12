Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Filmlegende Idris Elba ist an Bord

Cyberpunk 2077 erhält eine umfangreiche Story-Erweiterung, die während der Game Awards 2022 mit einem neuen Trailer bedacht wurde. Der DLC lautet Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und bringt Keanu Reeves in der Rolle als Johnny Silverhand zurück.

Doch eine weitere Filmlegende wird im Add-on auftauchen. Schaut euch hier jetzt unbedingt den zweiten Teaser zum Spiel an!

Idris Elba in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Idris Elba, bekannt aus „Thor: Love and Thunder“, „The Suicide Squad“ oder „Der Dunkle Turm“, spielt in Phantom Liberty einen FIA-Agenten namens Solomon Reed.

In „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ geht es darum, eine scheinbar unmögliche Mission zu absolvieren, die mit Spionage und Überlebenskämpfe daherkommt. CD Projekt bezeichnet die neuen Story-Inhalte als Spionage-Thriller-Erweiterung für „Cyberpunk 2077“.

Idris Elba, so cool wie eh und je in „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"

Aber was ist neu? Tatsächlich spielt der DLC in einem ganz neuen Distrikt von Night City. Es wird also neue Areale geben, die wir noch nicht im Hauptspiel zu Gesicht bekommen haben.

Davon ab wird es sicherlich auch neue Waffen und Fähigkeiten geben. Wir dürfen gespannt sein, was CD Projekt RED hier aus dem Hut zaubert.

Wissenswert: Übrigens ist Idris Elba nicht der einzige Schauspieler, der seinen Weg in die Erweiterung findet. Die ehemalige Erotikdarstellerin Sasha Grey taucht ebenfalls in Phantom Liberty auf, sie hat jüngst ihre Rolle enthüllt.

Cyberpunk 2077 jetzt technisch besser als zum Launch: Trotz der vernichtenden Kritik im Rahmen der Veröffentlichung des Spiels gewinnt es in letzter Zeit immer neue Fans.

Und die Erfolgswelle spricht für sich, denn spätestens seit der Version 1.6 ist es weitestgehend fehlerfrei spielbar. Es fanden im Laufe der Zeit viele Optimierungen und neue Features ins Spiel.

Parallel dazu könnt ihr euch jetzt die Anime-Adaption auf Netflix ansehen, die gleichermaßen von Fans und Kritikern gefeiert wird. Cyberpunk 2077: Edgerunners wird von vielen auf eine Stufe mit Arcane von Riot Games gestellt.

Hier verraten wir euch an dieser Stelle, wo ihr die Waffen und Cyberware aus der Serie in „Cyberpunk 2077“ findet. So könnt ihr im Spiel herumlaufen wie David, Lucyna oder zum Beispiel Rebecca.