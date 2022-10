Cyberpunk 2077: Sasha Grey enthüllt ihre Rolle in Phantom Liberty

Schon im September hat CD Projekt die Rückkehr von Keanu Reeves als Johnny Silverhand in der Cyberpunk 2077–Expansion Phantom Liberty bestätigt. Doch es hat noch ein weiteres bekanntes Gesicht eine Rolle in der Erweiterung des futuristischen Rollenspiels ergattern können.

Influencerin Sasha Grey hat am Wochenende selbst im Rahmen der Vorstellung des Community-Radiosenders ihre Rolle als Radiomoderatorin Ash in der kommenden Expansion „Phantom Liberty“ enthüllt.

Streamerin Sasha Grey stellt Cyberpunk Radiosender Growl FM vor

Ganz geplant schien diese Enthüllung nicht. Ursprünglich ging es in dem Tweet vom offiziellen Account zu „Cyberpunk 2077“ um einen Contest zum Erstellen eines Musik-Tracks für den neuen Radiosender in Night City. Denn mit der kommenden Expansion „Phantom Liberty“ wird auf Frequenz 89.7 die neue Radiomoderatorin Ash zu hören sein.

Und da ließ es sich die Twitch-Streamerin, DJ, Autorin und ehemalige Pornodarstellerin Sasha Grey nicht nehmen, sich als die Stimme von Growl FM vorzustellen:

Dies ist jedoch nicht Greys erste Rolle in einem Videospiel. Zuvor hat die Streamerin auch schon in Saints Row: The Third und Saints Row: Gat Out of Hell mitgespielt.

Worum geht es bei dem Contest? CD Projekt ruft mit dem Tweet zur Teilnahme an dem offiziellen „Cyberpunk“-Musikwettbewerb auf, um Tracks aus der Community mit ins Spiel bringen zu können. Genaueres dazu ist auf der Website zu „Cyberpunk 2077“ zu finden.

Zusammengefasst besteht die Aufgabe darin, bis zum 30. November 2022 einen Track zu erstellen, der zu dem von CD Projekt geposteten Video passt. Dieser darf in Stil und Genre variieren und sollte zwischen 2 bis 3 Minuten lang sein.

© CD Projekt Red

Dabei ist es egal, ob der Track reines Instrumental oder auch Gesang in den zulässigen Sprachen Englisch, Spanisch, Japanisch oder Chinesisch beinhaltet.

Und wie bei jedem guten Contest gibt es auch Preise zu gewinnen: Die 12 bis 15 Gewinner-Tracks werden natürlich vom unabhängigen Community-Radiosender Growl FM in der Erweiterung „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ gespielt.

Außerdem gibt es ein Preisgeld von 3000 US-Dollar, Goodie-Bags zum Spiel und das Mastering-Programm iZotope Elements Suite zu gewinnen.

Was haltet ihr von der neuen Besetzung in „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“? Schreibt es uns gern in die Kommentare!