Boxer Aaron helfen in No Easy Way Out? – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es neben der Hauptkampagne sogar noch ein paar kleinere Missionen, die uns tiefer in den Sumpf von Dogtown ziehen. Die Mission: No Easy Way Out zählt zu den einzigartigen Erfahrungen, die uns allerdings einiges abverlangt.

Und wie so oft im Cyberpunk-Universum werden wir hier vor die Wahl gestellt: Sollen wir dem Boxer Aaron helfen? Oder wäre Animal Angie nicht doch die bessere Wahl? Immerhin hat sie ein verlockendes Angebot für uns. Schwierig, schwierig.

No Easy Way Out in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Der Frage gehen wir in dieser Lösung auf den Grund. Wir starten die Mission und fahren schnell rüber zum Boxring. Aaron ist gerade mitten im Kampf, deshalb müssen wir noch etwas warten.

Ihr könnt in der Zwischenzeit ruhig Geld auf ihn setzen, da er den Kampf gewinnt (Geheimtipp).

Er erzählt euch danach von einem Problem, bei dem er Vs Hilfe benötigt. Aaron will zu einem Scav namens Damir, der ihm helfen soll, bevor sein nächster Kampf beginnt. Also treffen wir uns an der Klinik in Terra Cognita.

Unterwegs erklärt er, dass er nicht mehr in der Gang ist und dass es sich bei seinen Kämpfen um Fake-Kämpfe handelte – sie waren manipuliert. Angie hätte über einen Chip in seinem Kopf entschieden, wann er K.O. geht.

Damir hat diesen Chip installiert und deshalb soll er ihn auch wieder entfernen, sicher ist sicher.

Damirs Klinik infiltrieren

Das Problem ist, dass Aaron „nie wieder einen Kampf“ erhält, wenn er nochmal K.O. geht. Seine Karriere als Boxer wäre beendet, wenn wir ihm nicht helfen. Deshalb hat er sich entschieden, das Problem selbst in die Hand zu nehmen.

Vor dem Gebäude trefft ihr die Entscheidung, ob ihr leise oder wie Rambo zu seinen besten Zeiten vorgeht. Ihr benötigt 20 Kraftpunkte, um die Tür in der linken, oberen Ecke aufzustemmen, die oberhalb der gelben Leiter wartet.

Oder ihr verfügt über 20 Intelligenzpunkte, um die vordere Alarmschranke zu deaktivieren – das geht auch!

Falls ihr beides nicht habt, könnt ihr einfach frontal durch den Alarm laufen. Dann heißt es allerdings Kämpfen!

Im Inneren müsst ihr erst einmal ein paar Etagen nach oben gelangen. Auf halber Höhe könnt ihr einfach den Fahrstuhl verwenden. Ihr müsst so hoch es geht in die rechte, hintere Seite des Gebäudes. Hier wartet dann Damir, der Ripperdoc.

Deal von Angie annehmen

Aaron schafft es, Damir zu überzeugen, den Chip zu entfernen. Doch das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Der Ripperdoc hat den Chip nur deaktiviert. Wenn ihr über einen Tech-Skill von 18 verfügt, könnt ihr mehr darüber erfahren.

V erklärt Folgendes: Der Chip sitzt so tief im Innenohr, dass es invasiv wäre, ihn zu entfernen. Deshalb hat der Doc schlichtweg den Empfänger ausgeschaltet.

Und dann kommt Angie in den Raum. Sie fragt, ob wir ein Problem haben. Aber wir sind natürlich Problemlöser*in von Beruf, deshalb schauen wir mal, was sie zu erzählen hat.

Sie erzählt, dass Aaron ein echter Schläger war und sogar Häuser angezündet hätte. Sie haben in ihn investiert und fordern ihre Schulden ein. Angeblich soll es nur noch einen Kampf geben.

Tatsächlich verrät sie, dass sie den Blocker eigentlich nie eingesetzt hätte. Aaron ist immer K.O. gegangen, wenn sie es wollten.

Nun ja. So oder so erhalten wir 10%, wenn wir den Deal eingehen. Als Konzerner mit Überzeugungskraft bekommen wir sogar 20%.

Verlasst das Gebäude und wartet auf den Anruf von Angie. Dann geht ihr nochmal zum Boxring und holt eure Belohnung ab. Aaron hat wie gewollt in der 3. Runde verloren und wir bekommen unseren Anteil. Es gibt 15.000 Eddies als Belohnung.

Wir können zwar sagen, dass wir das Geld nicht wollen, bekommen es aber dann trotzdem von ihr zugesteckt. Verdient ist verdient.

Boxer Aaron helfen

Alternativ könnt ihr Angie im Scav-Versteck packen und sie ausschalten, wenn sie euch gerade den Rücken zudreht. In dem Fall würdet ihr euch für Aaron entscheiden und nicht für Angie.

Schaltet dann noch ihre Handlanger aus und das Ding ist gelaufen. Aaron wacht auf und spricht mit euch.

Zunächst einmal gibt es hierfür eine direkte Belohnung. Und zwar die Waffe von Angie. Das ist eine Power-Pistole Kat 5 namens Cheetah. Sie verfügt über gute Werte und sieht stylisch aus. Schon mal nicht schlecht!

Wenn ihr das Scav-Versteck nun verlasst, ist die Mission beendet. Auch in dieser Variante wartet ihr wieder, und zwar auf den Anruf von Aaron.

Dieser Guide befindet sich gerade in der Aktualisierung.