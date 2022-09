Cyberpunk 2077: Alle Infos zum Phantom Liberty-DLC & Mega-Update 1.6

Entwickler CD Project Red hat am Dienstag das erste große DLC für Cyberpunk 2077 angekündigt. Das polnische Entwicklerteam beschreibt das kommende Add-on namens Phantom Liberty als eine neue „Spionage-Thriller-Erweiterung“ für das Sci-Fi-Rollenspiel, welches in einem neuen Bezirk von Night City spielen wird.

Zur Feier der Ankündigung gibt es auch einen ersten Teaser-Trailer, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Wann die Erweiterung veröffentlicht wird, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest.

Gleichzeitig ist am 6. September 2022 das Update 1.6 für das Basisspiel erschienen und bringt viele neue Inhalte mit sich. Unter anderem neues Equipment, dass an die bald erscheinende Netflix-Animeserie Cyberpunk: Edgerunners angelehnt ist. Für die meisten ist aber wahrscheinlich das neue Transmog-System, dass mit dem Update kommt, viel wichtiger. Wir verraten euch alles über den neuesten Patch weiter unten im Text.

Johnny Silverhand kehrt in Phantom Liberty zurück!

Ihr lest richtig: Mit dem neuen DLC wird auch einer der wohl beliebtesten Charaktere aus dem umstrittenen Sci-Fi-Videospiel zurückkehren. Der Schauspieler Keanu Reeves bestätigte in einer Livestream-Präsentation von Night City Wire, dass er Johnny in der Erweiterung wieder seine Stimme leihen wird. Seht euch hier den ersten Teaser-Trailer zu „Phantom Liberty“ an:

Leider bietet der Teaser nicht allzu viele Details zu den Inhalten des kommenden DLC. Neben einigen mysteriösen Eindrücken zu den noch nicht erläuterten Geschehnissen der neuen Story können wir hören, dass der Spielcharakter V einen Eid ablegt, „den Neuen Vereinigten Staaten von Amerika treu zu dienen“, während die Stimme von Johnny Silverhand am Ende kommentiert, dass das eine schlechte Idee war.

Immerhin ist schon ungefähr bekannt, wann ihr die Erweiterung erwarten könnt. CD Project Red hat das DLC für 2023 angekündigt. Wann genau wir es erwarten können, bleibt noch abzuwarten.

Kein DLC für Last-Gen-Konsolen

Es gibt dennoch eine schlechte Nachricht für Last-Gen-Konsolen-Besitzer*innen: „Phantom Liberty“ wird für Google Stadia, PlayStation 5, Windows-PC und Xbox Series X erscheinen – aber offenbar nicht für die PlayStation 4 und Xbox One zu haben sein.

Das neue Edgerunners-Update für Cyberpunk 2077

Neues Transmog-System: Das „Edgerunners“-Update 1.6 ist erschienen und bringt einige neue Inhalte und Bugfixes mit sich. Die bemerkenswerteste Neuerung für viele Spieler*innen ist das neue Transmog-System. Ab jetzt könnt ihr eure Lieblings-Outfits tragen und müsst dafür nicht auf die besten Rüstungswerte verzichten. Ihr könnt bis zu sechs Outfits nach eurem Belieben erstellen und zwischen ihnen in eurem Inventar wechseln.

Gleichzeitig könnt ihr ab jetzt euren Avatar nicht nur im Apartment anpassen, sondern auch bei den Ripperdocs in Night City. Damit mehr Variation möglich ist, gibt es obendrauf auch neue Frisuren.

Cross-Progression: Mit dem Update wurde auch ein neues Cross-Progression-System eingeführt, welches euch ermöglicht denselben Spielstand auf mehreren Plattformen zu verwenden. Das ist vor allem für diejenigen interessant, die auf Konsolen der letzten Generation spielen und auf neueren Systemen weiterspielen wollen, wenn das DLC im nächsten Jahr erscheint.

„Edgerunner“-Inhalte: Um die bevorstehende Premiere der Animeserie „Cyberpunk: Edgerunners“ zu feiern, hat CD Project Red ein paar Goodies zum Thema in Night City versteckt. Leider wird in den Patchnotizen nicht angegeben, um welche es sich handelt, aber es wird angedeutet, dass es neue Ausrüstung und neue Fotomodus-Funktionen gibt.

Die zehn Episoden lange „Edgerunners“-Serie wird am 13. September 2022 auf Netflix veröffentlicht.

Neue Items und Aufträge: Des Weiteren bekommt ihr mit Patch 1.6 auch neue Items und Aufträge im Spiel. Hier ist die Liste der neuen Inhalte für euer Arsenal und die neuesten Quests, die ihr annehmen könnt:

Neue Schusswaffen

Kappa (Smart-Pistole)

Senkoh LX (Tech-Maschinenpistole)

Hypercritical (Ikonisches Präzisionsgewehr, erhältlich über den Auftrag: Betonkäfig)

VST-37 (Power-Schrotflinte)

MA70 HB (Power-Maschinengewehr (leicht))

Kyubi (Power-Sturmgewehr)

Neue Nahkampf-Waffen

Neurotoxinmesser (+ ikonische Variante Blue Fang)

Punknife (+ ikonische Variante Headhunter)

Claw (Axt)

Razor (Machete)

Cut-O-Matic (Kettensäge)

Neue Aufträge

Betonkäfig Auftragsart: SOS Söldner gesucht Ort: Watson, Kabuki Fixer: Regina



Verzweiflungstat Auftragsart: Kleptomanie Ort: Santo Domingo, Arroyo Fixer: El Capitán



Katerstimmung Auftragsart: Rückholaktion Ort: Santo Domingo, Arroyo Fixer: Rogue



Für mehr Infos zu „Cyberpunk 2077“ könnt ihr auf unserer großen Themen-Seite vorbeischauen!