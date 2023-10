Aussage löschen in Schwersten Herzens? – Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es den einen oder anderen Spezialauftrag, den der Fixer Mr. Hands für uns parat hält. Im späteren Verlauf des Spiels gibt es den Auftrag: Schwersten Herzens, der uns vor eine schwere Wahl stellt.

Es geht um einen Vater, der eine Aussage bei der Polizei getätigt hat, die wir nun löschen sollen. Aber ist das wirklich die richtige Entscheidung? Wie so oft in Cyberpunk 2077 gibt es mehrere Möglichkeiten, was wir tun könnten.

Schwersten Herzens starten in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Zunächst einmal müssen wir Michael Maldonado einen Besuch abstatten und uns anhören, was er zu sagen hat.

Sein Sohn macht ihm angeblich große Probleme. Sohnemann Eric hätte jedoch ein seriöses Unternehmen und eine Staatsanwältin will ihn nur drankriegen, um über ihn an einen größeren Fisch zu gelangen.

© CD Projekt

Michael meint, dass die Staatsanwältin korrupt sei und ihn deshalb gezwungen habe, auszusagen. Ein Polizist unter ihrer Aufsicht hätte ihn sogar vermöbelt. Aber irgendetwas ist faul an der ganzen Geschichte.

Staatsanwältin Georgina Zembinsky suchen

Nun müsst ihr in den hiesigen Club in Dogtown marschieren, ins Heavy Hearts. Lauft rüber und geht erstmal frontal durch den Eingang.

Im Heavy Hearts müsst ihr dann mit der Barkeeperin sprechen, die euch ein paar Details zu wichtigen Gästen verrät. Wir sollen auf dem Örtchen zunächst mit Jack sprechen. Der hat die ersten Infos parat. Also, ab aufs Klo!

Das findet ihr in der hinteren rechten Ecke des Clubs. Quatscht Jack an und überweist ihm die 550 Eddies. Daraufhin startet er einen Call und gibt uns die Auskunft. Wir sollen in den VIP-Bereich, Kabine 4.

© CD Projekt

Folgt der Markierung nun zur linken Seite des Clubs. Die VIP-Tür ist kaum zu übersehen. Sprecht kurz mit Markus, um ein wenig über die VIP-Lounge zu erfahren. Und dann tretet ihr ein (durch die VIP-Tür).

Ich empfehle, die VIP-Lounge nicht zu stören, um das optionale Ziel zu erreichen und Mr. Hands zufrieden zu stellen, der von hier aus seine Geschäfte tätigt.

Das ist im Grunde ganz einfach, wenn ihr über die Cyberware Optische Tarnung verfügt. Achtet auf die Kameras und die wenigen Security-Kräfte. Aber auch ohne könnt ihr die Wachen ablenken. In Kabine 4 erfahren wir dann, dass sie nicht hier ist, dafür aber in Kabine 6. Weiter gehts!

Nach einer kleinen Schleicheinlage bis in Kabine 6, die ihr fast am Ende des VIP-Bereichs findet (Nummern an den Türen), können wir nun endlich mit Georgina Zembinsky sprechen.

© CD Projekt

Michaels Aussage löschen oder nicht?

Ihr Bodyguard stellt sich sofort schützend vor Georgina Zembinsky, aber den kriegen wir klein, keine Sorge!

Zembinsky bezeichnet unseren Auftraggeber Michael direkt als verlogenen Dreckssack. Sie enthüllt, dass Sohnemann Eric wohl doch kein Unschuldslamm ist, wie es Michael behauptet hat.

Und hier muss man sagen, dass es sich wirklich nicht mehr nur um Kavaliersdelikte handelt: Brandstiftung, Erpressung, Überfälle und sogar Entführung. So prall ist Erics Strafregister gefüllt.

Das Problem ist, dass Georgina trotzdem etwas nachgeholfen hat. Aber jetzt kommt’s: Sein Vater Michael hat Geld für die Aussage genommen. So viel dazu.

Wenn das alles stimmt, ist nicht nur Eric ein kleiner Straftäter, auch Vater Michael ist ein echtes Schwein, während Georgina wirklich Aussagen fingiert. Night City eben.

Option A: Michaels Aussage anonymisieren

An dieser Stelle haben wir also zwei Optionen. Wir können die Aussage ganz löschen oder wir anonymisieren sie, sodass sich nicht mehr zurückverfolgen lässt, wer diese getätigt hat.

Man könnte jetzt sagen, dass die Geschichte zumindest teilweise stimmt. Georgina braucht Eric als fehlenden Dominostein, um den Drogenbaron Hector Scaristán dranzukriegen. Zumindest hier hat Michael also die Wahrheit gesagt.

© CD Projekt

Aber was tun? Ok, der Verbrecher Eric muss sitzen, aber wir wollen Michael zumindest einen Gefallen tun. Wenn Eric herausfindet, dass sein Vater gegen ihn ausgesagt hat, ist er dran. Wenn ihr ihn davor verschonen möchtet, könnt ihr die Aussage auch anonymisieren. Bestätigt dann mit der Option: „Okay. Abgemacht.“

Georgina kann die Aussage jetzt anonym machen und die Sache ist erledigt. Verlasst den Club, indem ihr euch links haltet, nachdem ihr die Kabine 6 verlassen habt.

Michael ist nicht gerade glücklich um die Tatsache, dass wir die Aussage nicht vollständig gelöscht haben. Wir konfrontieren ihn dann damit, dass das Geld sowieso nicht ihm gehört, sondern von Georgina stammt.

V argumentiert dann ganz sachlich: „Halt’s Maul und bezahl. Deine Fresse kotzt mich an.“ – herrlich!

Und daraufhin gibt es immerhin 2.000 Eddies aus Michaels Tasche. Ihr könnt den Auftrag auf diesem Weg für Mr. Hands abschließen.

Option B: Michaels Aussage löschen

Falls ihr Georgina nicht helfen möchtet, Eric ins Gefängnis zu bringen, auch wenn das in gewisser Weise an diesem Punkt nicht richtig erscheint, könnt ihr das trotzdem tun.

Betätigt dann die Option: „Ich glaube dir nicht. Lösche die Aussage.“

Daraufhin löscht Georgina die Aussage, nachdem wir Hank kurz in die Schranken gewiesen haben.

Natürlich ist Michael nach dieser Entscheidung viel zufriedener. Er hat zwar Eddies bekommen, aber die investiert er jetzt eh in uns. Er scheint sein Verhalten also in irgendeiner Weise zu bereuen?

© CD Projekt

Ihr könnt ihn trotzdem konfrontieren, es hat aber keine großen Auswirkungen.

Bei dieser Lösung erhalten wir 2.000 Eddies von Michael und der Auftrag ist abgeschlossen.

Allerdings gibt es später noch einen Bonus von Mr. Hands, denn der Kunde war sehr zufrieden mit eurer Arbeit. 6.000 Eurodollar hageln hier zusätzlich auf euer Konto.