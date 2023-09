Edgar Tool heilen oder nicht in Dazed And Confused? – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es eine Nebenmission mit dem Namen Dazed And Confused. Wir sollen Lina Malina retten, eine entführte BD-Schauspielerin. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Nicht mal Mr. Hands nimmt sich der Sache an. Ist hier etwas faul?

Na klar ist es das. Deshalb erfahrt ihr in dieser Lösung, was ihr tun müsst, um Lina zu „retten“ und was ihr bei diesem Unterfangen mit Edgar Tool unbedingt beachten solltet.

Dazed And Confused – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Der Auftrag kommt von Mr. Hands via Smartphone. Lest euch den Auftrag durch und lauft zum BD-Geschäft Brainporium mit Hilfe der Karte.

Am Geschäft angekommen, müssen wir erst einmal in den Keller laufen. Tool und Shank sind Partner, sie betreiben das hiesige Geschäft. Aber warum hat Tool den guten Shank denn nur eingesperrt?

Laut Aussagen von Shank ist Tool so etwas wie ein Megafan von Lina. Tool meint, dass der Braindance die Synapsen von Tool verbrutzelt hat und deshalb denkt er jetzt, er selbst wäre Lina.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Shank möchte, dass wir Lina für einen Dreh herholen, für den sogenannten „Doppelgangbanger“. Eine gute Idee? Na klar!

Edgar Tool in die Realität zurückholen?

Nehmt den Auftrag an und überlegt, was ihr tun möchtet. Johnny schlägt vor, parallel mit ’nem Ripper zu reden, damit Edgar geholfen wird. Deshalb gibt es optionale Ziele.

Wenn ihr Edgar helfen möchtet, könnt ihr dem Ripper Viktor eine Nachricht schreiben. Außerdem steht euch Judy Alvarez Rede und Antwort.

Es ist ein bekanntes Problem: DDIA (Dissoziativer Dance-Identitätsdefekt-Anfall). Wir müssen Tool also einer speziellen Behandlungsmethode aussetzen. Wir brauchen etwas einzigartig Persönliches und etwas, das die angenommene Persönlichkeit darstellt.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Im Keller, in der Zelle neben unserem lieben Edgar Tool liegt eine handgeschriebene Notiz (scannen). Das ist seine Fanpost, die für Lina gedacht war. Wichtig ist, dass es sich hierbei um einen Brief handelt, der von Herzen geschrieben war. Das ist die persönliche Sache, die wir brauchen.

Jetzt sprechen wir mit ihm in der Zelle nebenan. Doch es reicht noch nicht, um ihn aus der Zelle zu bekommen respektive ihn wachzurütteln.

Lina in ihrem Zuhause abholen

Macht jetzt erstmal mit dem Hauptauftrag weiter. Folgt der Spur zum Zuhause von Lina.

Hier vor ihrer Hütte warten Gangster, die wir davon überzeugen sollten zu verschwinden. Schaltet sie allesamt aus und lauft dann nach oben zu ihrer Wohnung. Wartet auf ihre Rückkehr. Falls sie fragt, wir wissen von gar nichts!

Jetzt müssen wir sie überzeugen, dass sie uns ins Studio folgt. Welche Option haben wir?

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Es lohnt sich, auf Johnny zu hören und sich als BD-Scout auszugegen. Doch sie will einen Vorschuss. Als Konzerner könnt ihr sogar 20% von den Einnahmen anbieten.

Schreibt Shank eine Nachricht, dass sie auf dem Weg ist. Er möchte, dass V beim Dreh dabei ist und deshalb müssen wir nun einen Tag auf seinen Anruf warten.

Lina und Tool beim Dreh

Dass es jetzt Ärger gibt, war im Grunde klar. Immerhin treffen nun 2 Linas aufeinander. Also fahren wir hin und klären die Sache auf.

Tools Brief senden

Nun gibt es mehrere Optionen. Die erste Option ist, Lina den Brief von Edgar auszuhändigen. Dann liest sie den Brief vor.

Wenn wir nun antworten, dass das „Kunst“ sei, verlässt Lina zwar den Dreh, doch Tool kommt wieder zu sich und wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir erhalten eine Belohnung von 8000 Eddies und Johnny ist happy.

Und wenn wir antworten, dass es nur ein Witz gewesen ist und wir „erwischt“ worden sind, passiert genau das Gleiche.

Tool ist ein FIA-Klon

Wir können ihm auch sagen, dass Edgar Tool ein Klon ist. Was dann? Das Schauspiel beginnt, aber Lina ist nicht ganz so zufrieden mit dem Inhalt der BD. Sie verlässt am Ende den Laden, da es nicht so ihr Ding ist. Wir erhalten die Eddies und das war es.

Aber das Gute ist, dass Lina uns hier ein kleines Geschenk hinterlässt. Das Geschenk ist eine Zweihand-Schlagwaffe, ein schöner Baseballschläger: Baby Boomer.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Das Problem an dieser Option ist nur, dass sich Tool hier nicht regeneriert. Shank spricht sogar davon, den Laden bald dicht zu machen. Von daher ist das eigentlich nicht so die schönste Lösung des Problems meiner Meinung nach.

Tool ist Linas Schwester

Die dritte und letzte Option wäre, Edgar davon zu überzeugen, dass er die verschollene Schwester von Lina ist.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Lina ist recht überzeugend und der Ausgang ist recht emotional. Das ist das einzige Ergebnis, bei dem Lina so überzeugt von dem Dreh ist, dass sie sogar weiter mit Shank arbeiten möchte.

Shank überweist auch hier die 8000 Eddies und Lina schenkt uns auch bei dieser Option ihren fabelhaften Baseballschläger.

Wir können nach dem Dreh mit Tool sprechen. Das Ding ist, dass er nun wirklich denkt, dass er Linas Schwester ist. Geheilt haben wir ihn so also trotzdem nicht, aber es könnte schlimmer sein? Das entscheidet jeder für sich selbst.