Dschungelspionin: Richtig antworten & Geheimmission freischalten – Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty will uns Mr. Hands einen speziellen Auftrag unterjubeln. Er lautet Dschungelspionin und er hat es wirklich in sich. Es wartet nicht nur ein schwieriger Bosskampf, wir müssen obendrein gleich mehrere schwere Entscheidungen treffen, die zu einer Geheimmission führen können.

In dieser Lösung erfahrt ihr die Konsequenzen von Dschungelspionin und welche Entscheidung unserer Meinung nach die richtige ist.

Dschungelspionin in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Der Job schickt uns zu einem Unterschlupf, in dem zwei brasilianische Agenten auf uns warten. Sie agieren im Geheimen, ihre Vorgesetzten wissen also nicht, was sie hier tun. Und was haben sie vor?

Steven und Ana haben es eilig, sie suchen eine vermisste Person. Mark Bana. Und Überraschung: Wir sollen ihn nun finden!

Banas Biosignatur wurde in der Nähe der Organitopia gesehen, wo uns diese Mission nun hinschickt.

Einmal autorisieren, bitte! © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Geht genau am Zielpunkt in das Gebäude und lauft dann kurz nach links. Hier findet ihr um die Ecke ein Terminal, an dem ihr euch autorisieren müsst. Dann meldet sich Mark Bana zu Wort.

Die Tür auf der rechten Seite ist nun offen und wir können in das Museum eintreten. In der Haupthalle müssen wir nun die Scavs ausschalten. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr im Südosten des Gebäudes in ein Zimmer (in den ersten Stock laufen), siehe Ziel auf der Karte.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Doch bevor wir hier weitermachen können, müssen wir den Boss in dieser Mission ausschalten. Boris Ribakov hat es drauf, da er sich die meiste Zeit bedeckt hält. Nutzt einfach die umliegenden Gerätschaften, um ihn anzupingen. So wisst ihr immer genau, wo er sich gerade befindet.

Er ist die ganze Zeit im oberen Teil des Museums, also in gewisser Weise immer in der Luft. Lasst euren Blick immer gen Himmel streifen und holt ihn von der Decke!

Banas wahre Identität

Wenn ihr nach dem Kampf nun oben in den Raum eintretet, ist noch niemand da. Scannt die Geheimtür auf der rechten Seite und wartet kurz, bis die Sequenz durchgelaufen ist. Dann könnt ihr eintreten.

Wie wir sehen, sehen wir nichts. Oder besser gesagt, wir sehen kein Bana. Eine Fremde namens Katya Karelina von SovOil hat die Biosignatur von Bana verwendet. SovOil hat Bana verhört und er hat es nicht geschafft. Bana ist verstorben.

Und nun kommen wir zu den Entscheidungen, die es zu treffen gilt.

Option A: Katya töten

Wir können Katya nun sofort ausschalten, wie es Ana am Telefon rät. Es ist dann möglich, den Auftrag erfolgreich abzuschließen. Schießt sie einfach ab und verlasst danach den Raum.

Aber Vorsicht: Es gibt hier eine wichtige Kleinigkeit zu bedenken, die wir eigentlich nur erfahren, wenn wir sie nicht ausschalten. Oder wenn ihr hier kurz weiterlest.

Option B: Katya am Leben lassen

Wenn wir Katya nicht ausschalten, verrät sie uns ein Geheimnis. Sie versichert, dass sie Bana nicht ausgeschaltet hat. Im Gegenteil hat sie ihn sogar am Leben gehalten. Obwohl sie eine Spezialistin für Verhöre ist, sei sie schließlich nicht diejenige gewesen, die ihn hat umlegen lassen.

Wir wollen nun an ihr Geheimnis: Das geht aber nur, wenn wir nicht zu aggressiv sind und sie zu Wort kommen lassen. Wählt dann die folgende Antwort:

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Sie händigt uns Banas Biomonitor aus. Wir können den brasilianischen Agenten also sagen, dass alles geklappt hat und es ist möglich, die Mission abschließen.

Und obendrein verspricht sie uns hier noch eine gesonderte Belohnung. In ihrem Versteck in Dogtown soll sich spezielle Ausrüstung befinden. Die Belohnung aus dem Versteckt lest ihr am Ende dieser Lösung, denn wir müssen vorerst noch eine wichtige Sache klären.

Biomonitor zerstören oder nicht?

Diese Mission nimmt an dieser Stelle noch eine kleine Wendung. Ana will die Daten von dem Biomonitor öffentlich machen. Steven will sie aber lieber zerstören, damit nicht noch mehr Unheil geschieht.

Wenn wir ihn Ana aushändigen, wird das Treffen der brasilianischen Regierung mit SovOil sabotiert (die immerhin für Banas Tod verantwortlich sind). Banas Schicksal ist dann auf jedem Holokanal zu sehen. Die Konsequenzen dieser Entscheidung werden sofort ersichtlich.

Es gibt für den Abschluss dieser Mission 6.000 Eddies.

Wenn wir uns für Steven entscheiden, können wir den Biomonitor auch vor Ort zerstören. Das gefällt Ana zwar nicht, aber am Ende richtet sie in ihrer Wut nur noch mehr Schäden an.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Wichtig: Ihr entscheidet euch für den gleichen Weg, wenn wir den Biomonitor am Übergabeort des Fixers abgeben. Dann erhält Ana den Biomonitor nicht, um die Daten öffentlich zu machen.

Wir erhalten auf diesem Weg allerdings nur 4.000 Eddies.

Geheime Mission: Money For Nothing

Nun geht es weiter mit der geheimen Mission. Wenn wir Katya aussprechen lassen, verrät sie uns ein kleines Geheimnis und es kommt sogar zu einer Geheimmission.

Diese Mission trägt den Namen Money For Nothing und kann nur auf diesem Wege freigeschaltet werden. Nachdem sie euch das Geheimnis verraten hat, müsst ihr euch zu dieser Stelle auf der Karte begeben.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr hier angekommen seid, müsst ihr Katyas Versteck suchen. Und das ist gar nicht mal so einfach zu finden. Schaut auf unsere Karte und stellt euch genau an diese Stelle beim Container.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Von hier aus können wir das Hindernis bewegen und ein Geheimfach darunter freilegen.

Es lohnt sich: Wir erhalten so ein Altmodisches BD-Headset, das die Upload-Dauer von Quickhacks reduziert. Außerdem liegt in dem Paket noch eine spezielle Notiz und um die 15.000 Eddies, die wir einsammeln können.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage