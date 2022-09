Cyberpunk 2077: Aktuelle Verkaufszahlen belegen die Erfolgswelle

Nach dem desaströsen Start Ende 2020, scheint Cyberpunk 2077 nun endlich einige Erfolge verbuchen zu können. Besonders in den letzten Wochen ging das Open World-RPG von CD Project Red noch einmal ordentlich durch die Decke.

Cyberpunk 2077: Das einstige Launch-Debakel

Der Release von „Cyberpunk 2077“ glich einer Katastrophe. Das Spiel wies derart technische Probleme auf, dass es Kritik und Rückgaben hagelte. Sony entfernte das Game damals sogar zeitweise aus dem PlayStation Store.

Das Entwicklerteam von CD Project Red hat sich jedoch dahintergeklemmt. Fehler wurden behoben und zahlreiche Verbesserungspatches sind seither erschienen. Inzwischen sind neben neuen Inhalten auch Versionen für die Next Gen-Konsolen hinzugekommen.

Zuletzt feierte die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners Premiere bei Netflix, was der neuerlichen Erfolgswelle sicherlich ebenso zuträglich war, wie der temporär niedrige Preis, zu dem „Cyberpunk 2077“ erhältlich war.

Außerdem wurde erst kürzlich bekannt, dass im nächsten Jahr mit Phantom Liberty ein Story-DLC kommen soll und zudem noch weitere Updates geplant sind.

Ist Cyberpunk 2077 nun der Verkaufsschlager?

All dies führte dazu, dass die Verkaufszahlen regelrecht in die Höhe geschossen sind. Erst vor wenigen Tagen knackte „Cyberpunk 2077“ mit 136.000 erfassten Spieler*innen auf Steam, den Rekord von The Witcher 3: Wild Hunt, das ebenfalls von CDPR stammt.

An dessen Verkaufszahlen von mehr als 40 Millionen reicht „Cyberpunk 2077“ zwar noch nicht heran, aber mit 20 Millionen verkauften Spielen innerhalb von 2 Jahren stehen die Chancen nicht schlecht, dass dieses Ziel durchaus noch erreicht werden könnte.

Nachdem im April 2022 noch von 18 Millionen verkauften Kopien die Rede war, erfreut sich CD Projekt Red an dem neuen Meilenstein:

„Über 20 Millionen Cyberpunks sind durch die Straßen von Night City gezogen – haben mit Jackie gefeiert und Johnny kennengelernt, sind mit Panam herumgefahren und mit Judy getaucht, haben mit River abgehangen und Kerrys Songs gehört.

Wir danken euch und hoffen, dass wir euch alle im Jenseits wiedersehen!“

Ohne die Startschwierigkeiten hätte CDPR zu diesem Zeitpunkt sicher andere Statistiken vorweisen können. Angesichts der aktuellen Zahlen hat sich Cyberpunk 2077 offensichtlich rehabilitiert. Keine schlechten Zukunftsaussichten.