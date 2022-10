Netflix hat zu dem beliebten Videospiel Cyberpunk 2077 von dem Witcher-Entwicklerstudio CD Projekt RED eine neue Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners am Start, die bereits jetzt von vielen Fans gefeiert wird und auch unter den Cosplayern großen Zuspruch findet.

Selbst der bekannte Spieleentwickler Hideo Kojima bezeichnet Cyberpunk Edgerunners als großartiges Wunder. Wer jedoch auf eine Fortsetzung hofft, muss jetzt ganz stark sein!

Im Hinblick auf die wachsende Popularität der neuen Anime-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ stellen sich viele zu Recht die Frage, wann denn endlich eine 2. Staffel bestätigt wird.

Nun wurde Produzent Satoru Honma, Chef von CD Projekt RED in Japan, die Frage bezüglich einer Fortsetzung gestellt. Die Antwort fällt überraschen aus und dürfte den Fans keinesfalls gefallen – ebenso wenig Netflix.

Denn wie Honma nun bekannt gab, sei eine Fortsetzung weder geplant noch in Arbeit. Vielmehr habe man eine in sich abgeschlossene Story entwickelt, sprich eine Miniserie!

„Ich persönlich würde gerne weiterhin mit japanischen Studios zusammenarbeiten, um in Zukunft mehr Anime zu produzieren, auch weil wir sehr gutes Feedback erhalten haben“, erklärt Honma. „Aber nur um das klarzustellen, Cyberpunk: Edgerunners war als eigenständiges Werk geplant. Es gibt also nicht so etwas wie ‚wir arbeiten tatsächlich im Hintergrund an Staffel 2‘.“