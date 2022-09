Cyberpunk Edgerunners: Was passiert mit David am Ende?

Netflix hat vor kurzem den mit Spannung erwarteten Anime Cyberpunk Edgerunners veröffentlicht, der uns wieder zurück nach Night City gebracht hat. Die Anime-Serie von Studio Trigger stellt uns David Martinez und Lucy vor, die gezwungen sind, die Schrecken der Unterwelt der Stadt zu überleben.

Wer die Serie gesehen hat, bleibt vielleicht mit einer bestimmten Frage zurück: Ist David am Ende der Show tot, oder hat er es irgendwie geschafft, seinem Schicksal zu entkommen? Wir haben hier die Antwort für euch. Für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, gilt eine ausdrückliche Spoiler-Warnung!

Stirbt David am Ende von Cyberpunk Edgerunners?

In der finalen Episode von „Edgerunners“ assimilierte sich David mit dem experimentellen Cyber-Skelett, um seine Freunde vor Arasakas Leuten zu retten. David wusste, dass er dadurch seinen Verstand wegen der Cyberpsychose verlieren würde – er nahm das aber in Kauf, um Lucy zu retten.

Dank der von Rebecca injizierten Medikamente konnte David glücklicherweise aus der Cyberpsychose während des Kampfes mit den Militech-Kräften, dem NCPD und den Arasaka-Sicherheitsleuten mehrmals wieder aufwachen und dadurch Lucy und Falco schließlich retten.

Vielleicht hätte alles noch gut ausgehen können, wäre da nicht noch Adam Smasher gewesen, der geschickt wurde, um David aufzuhalten. David beschließt, gegen Adam zu kämpfen, damit Lucy und Falco fliehen können. Trotz Davids kybernetischen Augmentierungen machte der legendäre Söldner kurzen Prozess mit dem Protagonisten und verpasste ihm einen Kopfschuss, der sein Leben beendete.

Am Ende sehen wir Davids Körper nicht, deshalb wurde vermutet, dass Smasher das Bewusstsein des jungen Mannes durch ein Konstrukt gerettet haben könnte. In diesem Fall könnten die Macher beschließen, David in einem ihrer kommenden „Cyberpunk 2077“-Projekte wieder aufleben zu lassen. Da „Cyberpunk Edgerunners“ jedoch als eigenständige Geschichte angekündigt wurde, kann man davon ausgehen, dass Davids Reise in der Anime-TV-Serie zu einem Ende gekommen ist.

Warum sieht Lucy David auf dem Mond?

© Netflix

Eine weitere Szene, die an ein vermeintliches Überleben Davids vermuten lassen könnte, ist, wenn Lucy David nach all den vorherigen Geschehnissen auf dem Mond wiedersieht. Doch die Antwort darauf ist leider ziemlich einfach: Lucy hat ihn sich nur eingebildet und sich an die Zeit zurückerinnert, als sie ihm zum ersten Mal ihren Traum von der Reise ins All erzählte.

Aus diesem Grund sieht man David in seiner ursprünglichen Gestalt und mit seinem größtenteils organischen Körper, ohne die klobigen künstlichen Muskeln und Anzeichen von Kybernetik, die ihn im Laufe der Serie übersäten. Es ist eine düstere Erinnerung daran, dass David tatsächlich gestorben ist, als er ihr half in Sicherheit zu kommen und ihren Traum zum Mond zu fliegen zu verwirklichen.