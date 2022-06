Netflix arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer 2. Staffel der gefeierten Anime-Serie Arcane aus dem „League of Legends“-Universum nach der erfolgreichen Videospielreihe von Riot Games. Während die Produktion der neuen Folgen Gestalt annimmt, planen Arcane-Serienmacher Christian Linke gemeinsam mit dem Animationsstudio Fortiche die große Fangemeinde der Games mit einer eigens dafür gestalteten Reihe bei Laune zu halten.

Arcane: Bridging the Rift ist eine fünfteilige Dokureihe und gewährt den Fans einen Blick auf die Entstehung und Gestaltung der neuen Anime-Serie. Gezeigt wird sie jedoch nicht etwa bei Netflix selbst, sondern ist ab dem 4. August auf dem YouTube-Kanal von Riot Games und Netflix abrufbar. Seht hier einen ersten Preview-Clip dazu:

Serienhit nach der Kultspielreihe

Die Anime-Serie „Arcane“ spielt im weltweit bekannten Universum von League of Legends und handelt von dem geteilten Stadtstaat Piltover, der sich in einen reichen und strahlenden Stadtteil sowie in einen düsteren und verarmten Bezirk aufteilt.

Die Geschichte erzählt von den Anfängen zweier legendärer LoL-Champions und der Macht, die diese entzweien wird. Die beiden Waisenkinder Vi und Powder wachsen in der Obhut ihres Ziehvaters Vander in dem lebensfeindlichen Umfeld der Unterstadt auf. Die beiden kleinkriminellen Schwestern machen einen Raubzug in dem wohlhabenden Bezirk und lösen damit eine Kette von Ereignissen aus, die die Geschwister entzweit und die Zukunft von ganz Piltover gefährdet.

Nach dem Start der Vielfach mit dem Annie Award ausgezeichneten Netflix-Serie „Arcane“ im vergangenem Jahr, erfolgte recht bald die Bestellung einer zweiten Staffel. Ein Starttermin für die neuen Folgen ist frühestens 2023 geplant.

Hier könnt ihr noch einmal den Trailer zur ersten Staffel sehen:

