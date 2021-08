Microsofts legendäre Echtzeitstrategie-Reihe kehrt mit Age of Empires 4 bereits in diesem Herbst auf den Bildschirm zurück. Im neuesten Serienteil kämpft ihr allerdings nicht nur auf dem Land um die Vorherrschaft, sondern stellt auch auf hoher See eine eigene Flotte auf. Das erste neue Gameplay-Video zum Strategiespiel rückt dabei die Seeschlachten in den Fokus, während der zweite Trailer die Fraktion des Abbasiden-Kalifats samt seiner Kamelreiter thematisiert.

Seeschlachten in Age of Empires 4

Wer in „Age of Empires 4“ die Weltmeere erobern möchte, bekommt dafür eine Vielzahl an Optionen an die Hand. Was euch in den Seeschlachten erwartet, reißt der neue Gameplay-Trailer allerdings nur grob an.

So verrät das Video, dass ihr im Spiel spezialisierte Einheiten ausbilden dürft, um mit diesen auf verschiedenen Kuttern in die Schlacht zu ziehen. Welche Bootstypen und Truppen im finalen Spiel zur Wahl stehen werden, lässt der kurze Trailer jedoch offen.

Das Abbasiden-Kalifat in Age of Empires 4

Etwas aussagekräftiger ist da bereits das zweite neue Gameplay-Video zu „Age of Empires 4“, das eine der beiden bislang weniger bekannten Fraktionen in den Fokus rückt: das Abbasiden-Kalifat. Das islamische Großreich hat seine Hauptstadt in Bagdad und erstreckt sich im Westen bis nach Sizilien und im Osten bis in den heutigen Iran.

Neue Technologie der Abbasiden-Dynastie werden im Haus der Weisheit entwickelt, das mit einzigartigen Upgrade-Optionen aufwartet. Zu ihren Einheiten zählen Kamelbogenschützen, die den Schaden nahegelegener, feindlicher Kavallerie-Einheiten verringern. Gleichzeitig verfügen die Reiter selbst über eine erhöhte Reichweite und teilen mehr Schaden aus als gewöhnliche berittene Bogenschützen.

„Age of Empires 4“ beinhaltet 8 Zivilisationen und 4 dedizierte Story-Kampagnen mit insgesamt 35 Missionen, in denen ihr legendären Figuren der realen Geschichte begegnen werdet. Außerdem stehen verschiedene Multiplayer-Modi für bis zu 8 Spieler*innen, ein Tutorial-System und weitere Modi zur Wahl.

Dank umfangreicher Modding-Tools können zudem eigene Modi und Karten erstellt werden. Erscheinen wird das Spiel am 28. Oktober 2021 exklusiv für den PC und ist Bestandteil der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass.