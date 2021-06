Age of Empires 4 erhält Releasetermin dank neuem Gameplay-Trailer

© Relic Entertainment/Microsoft

Die E3 2021 hat viele neue Infos aus dem Gaming-Sektor ans Tageslicht gebracht und so auch ein wichtiges Update zum Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 4. Der neue Titel von Microsoft und Relic Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer spendiert bekommen und obendrauf endlich den finalen Releasetermin. Das Datum für den Launch bezieht sich auf den 28. Oktober 2021. Das Spiel erscheint ausschließlich für den PC. Wissenswert ist zudem, das ihr das Spiel zum Release mit dem Xbox Game Pass spielen könnt. Den neuen Gameplay-Trailer haben wir hier für euch eingebunden: Age of Empires 4 digital vorbestellen Das Spiel lässt sich ab sofort vorbestellen, allerdings nur digital im Microsoft Store und via Steam. Wenn ihr das tut, erhaltet ihr den DLC „Dawn of the Dukes“ für Age of Empires 2 obendrauf. Hier geht es zur entsprechenden Produktseite von Microsoft: Age of Empires 4 vorbestellen (Microsoft Store) „Age of Empires 4“ bietet 8 Zivilisationen und 4 dedizierte Story-Kampagnen mit insgesamt 35 Missionen, in denen ihr legendären Figuren der realen Geschichte begegnen werdet. Es gibt Multiplayer-Modi mit bis zu 8 Spieler*innen, ein Tutorial-System und mehr. Langlebigkeit: Um das Spiel fit für User Generated Content zu machen, werden entsprechende Modding-Tools mit auf den Weg gegeben. So können eure eigenen Ideen ausgearbeitet und umgesetzt werden. Eure Kreationen lassen sich dann sicherlich mit der Community teilen, sodass die gesamte Spielerschaft etwas davon hat.

