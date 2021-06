Xbox Game Pass bekommt ab sofort 10 Bethesda-Spiele

Microsoft hat bestätigt, dass zehn Spiele von Bethesda Einzug in den Xbox Game Pass halten. Als kleine Überraschung sind sie ab sofort im Xbox-Spielepass enthalten. Ihr könnt sie also direkt herunterladen und spielen.

Pete Hines, Senior-Vizepräsident des globalen Marketings und der Kommunikation, meint:

„Heute bringen wir 10 weitere Titel in den Game Pass, dann wären wir bei 30 Bethesda-Spielen insgesamt. Darunter sind einige id Software-Spiele wie das ausgezeichnete DOOM Eternal.“

Insbesondere DOOM Eternal dürfte hier sehr spannend werden, da es mit dem Next-Gen-Upgrade gleich zwei spannende Modi gibt auf der Xbox Series X: den Grafikmodus mit 4K und 60 FPS sowie den Leistungsmodus mit satten 120 FPS.

Doch es gibt noch weitere Spiele, die wir euch hier übersichtlich auflisten. Einige davon gibt es nur für den PC:

Neue Bethesda-Spiele im Xbox Game Pass © Microsoft

Spannend ist zudem die Übersicht, welche Spiele ab Tag 1 im Xbox Game Pass spielbar sein werden. Allein in diesem Jahr kommen noch so einige große Gaming-Brocken wie Halo Infinite, Back 4 Blood, Hades oder gar Age of Empires 4.

Ihr könnt sie mit dem Xbox Game Pass sofort herunterladen und spielen, wenn sie für die Microsoft-Konsole erscheinen.

Da kommt noch so einiges! © Microsoft