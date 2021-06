Stalker 2 hat einen Release-Termin erhalten und sieht fantastisch aus

Im Rahmen des Xbox & Bethesda Game Showcase wurde unter anderem ein erster Gameplay-Trailer zu dem apokalyptischen Open-World-Titel Stalker 2: Heart of Chernobyl gezeigt. Außerdem wissen wir nun endlich, wann das Spiel erscheinen wird. „Stalker 2“ wird am 28. April 2022 exklusiv für Xbox Series X/S und den PC. Spieler*innen mit einer anderen Konsolen werden den Titel erst einmal also nicht spielen können.

Stalker 2: Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der erste Gameplay-Trailer, der bislang zu „Stalker 2“ veröffentlicht wurde, zeigt uns verschiedene Schauplätze aus der Open World, bei dem die Atmosphäre der Vorgänger gut eingefangen zu sein scheint. Ihr könnt Schrauben werfen, um gefährliche Anomalien auszulösen, um den Weg zu wertvollen Artefakten zu räumen. Außerdem wird in dem Video gezeigt, dass sich Waffen individualisieren lassen. Den Gameplay-Trailer haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.