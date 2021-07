Zelda Skyward Sword: Neuer Trailer zeigt viele kleine, aber feine Verbesserungen

The Legend of Zelda: Skyward Sword bringt das Abenteuer in neuer, schönerer Form auf die Nintendo Switch. Ein frischer Gameplay-Trailer geht jetzt ins Detail, welche Quality-of-Life-Verbesserungen uns in der Switch-Fassung erwarten. Besonders willkommen: Zwischensequenzen können übersprungen werden, die Dialoge beschleunigt und Item-Beschreibungen sowie Fis Hilfe wurden ebenfalls angepasst.

Zelda: Skyward Sword bringt Änderungen, auf die alle gehofft haben

Neuer Gameplay-Trailer: Nintendo geht im neuen Gameplay-Trailer zu „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ vor allem auf die vielen Quality of Life-Verbesserungen ein, die das Re-Release in der Switch-Neuauflage mit sich bringt. Davon gibt es eine ganze Menge und sie dürften alle, die das Original gespielt haben, sehr freuen.

Seht euch den neuen Skyward Sword-Trailer an:

Diese Verbesserungen erwarten euch:

Optionale Hilfe von Fi

Erweiterte Steuerungs-Optionen

Höhere Framerate

Dialoge können beschleunigt werden

Gegenstands-Informationen vereinfacht

Zwischensequenzen können übersprungen werden

Nervt Fi endlich weniger? Ganz genau wird das im Trailer nicht geklärt, aber es sieht so aus, als könnten wir uns in der Switch-Fassung von „Zelda: Skyward Sword“ auf Knopfdruck vom Geisterwesen Fi helfen lassen. Ob das gleichzeitig auch bedeutet, dass es uns weniger ungefragt auf die Nerven geht, bleibt offen. Es wäre aber gut denkbar, dass viele seiner Hinweise nun nicht mehr von allein kommen.

Dialoge beschleunigen und Cutscenes skippen: Mindestens genauso heiß erwartet wie ein weniger nerviger Fi ist die Möglichkeit, endlich die vielen langatmigen NPC-Dialoge beschleunigen und Zwischensequenzen ganz überspringen zu können. So kann das ganze Spiel deutlich schneller und dynamischer ablaufen, was dem Gameplay sehr zu Gute kommt.

Gegenstands-Infos deutlich verbessert: Ein weiterer großer Kritikpunkt am Original waren die unglaublich häufigen Gegenstands-Informationen, die ständig aufgeploppt sind, wenn wir irgendetwas aufgesammelt haben. Im Trailer ist extra zu sehen, dass sich das Spiel jetzt auch „merkt“, dass wir ein Item schon kennen, nachdem wir neu geladen haben. Das war früher nicht so und viele Fans hatten genau auf solche Verbesserungen gehofft.

„The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ erscheint am 16. Juni für die Nintendo Switch. Was haltet ihr von den angekündigten Verbesserungen, was wünscht ihr euch noch? Schreibt es uns in die Kommentare.