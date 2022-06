The Callisto Protocol: Neue Trailer zeigen wie gruselig das Gameplay im Horror-Shooter wird

Nach einer kurzen Vorstellung auf der State of Play letzte Woche wurde der kommende Sci-Fi-Shooter The Callisto Protocol während der Eröffnungsshow des Summer Game Fest 2022 in einer ausführlichen Gameplay-Demo vorgestellt. Sogar Glen Schofield, CEO von Striking Distance, war bei der Veranstaltung anwesend, um den neuen Gameplay-Trailer zu präsentieren.

Gameplay im Zeichen von Dead Space in The Callisto Protocol

Das Spiel befindet sich derzeit bei den Striking Distance Studios in Entwicklung, die von Dead Space-Schöpfer Glen Schofield geleitet werden. Der Sci-Fi-Survival-Titel spielt auf dem Jupitermond Callisto, in einer Strafanstalt namens Black Iron Prison. Es ist unklar, was dort so furchtbar schiefgelaufen ist, um eine so dunkle, feuchte und klaustrophobische Situation zu schaffen – Spieler*innen bleibt wohl nichts anderes übrig, als bis zum Release zu warten.

Wann ist der Release? Das vielversprechende Horror-Spiel wird am 2. Dezember 2022 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht.

Premiere des Extended Cut-Trailer

Zusätzlich wurde auf dem Summer Game Fest auch ein „Schofield Cut“ Extended Trailer zum Spiel gezeigt, für alle die vom Grusel im All nicht genug bekommen können. Schofield hat nach seiner lange zurückliegenden Arbeit an „Dead Space“, sein Händchen für Horror in Videospielen sichtlich nicht verloren.

„Als Game Director gibt es nichts Befriedigenderes, als die Spieler auf eine furchteinflößende Reise mitzunehmen, die ihnen noch lange nach dem Ablegen des Controllers in Erinnerung bleibt“, erklärte Schofield nach der State of Play-Vorschau vergangene Woche.

„Survival-Horrorspiele sind seit Jahrzehnten meine Leidenschaft, und ich freue mich darauf, die Vorteile der neuesten Konsolen zu nutzen, um das Genre an erschreckende neue Orte zu bringen, wenn wir [den Titel] später in diesem Jahr veröffentlichen.“

