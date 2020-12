The Callisto Protocol: Das ist der neue Horror-Shooter von Glen Schofield

Im Rahmen der Game Awards 2020 stellte der Schöpfer der Dead Space-Reihe, Glen Schofield, den Horror-Shooter The Callisto Protocol vor, der im ersten Moment ein wenig an die Alien-Filme erinnert und wohl für jeden Horror-Sci-Fi-Fan interessant sein dürfte.

Glen Schofield präsentiert The Callisto Protocol

Der Titel ist das erste Projekt von Striking Distance Studios, das aus Branchenveteranen besteht, die bereits an Spielen wie Dead Space und Call of Duty gearbeitet haben. Studiogründer und CEO ist dabei Glen Schofield. Die Entwickler arbeiten bereits seit rund 1,5 Jahren an dem Spiel. Das Ziel sei es, das gruseligste Spiel aller Zeiten zu veröffentlichen.

Den ersten Trailer zu „The Callisto Protocol“ haben wir euch im Folgenden eingebunden.