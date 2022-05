Dead Space: Neue Trailer und Releasetermin veröffentlicht

Dead Space bekommt ein Remake und Entwickler EA Motive leistet beeindruckende Arbeit. Das Spiel wird komplett neu gebaut, setzt dabei aber auf die selben Stärken, die das Original zu einem Horrorklassiker gemacht haben. Das Endergebnis dürfen wir dann auf PC, PS5 und Xbox Series X|S bewundern.

Gestern haben die Entwickler*innen in einem längeren Livestream nicht nur neues Material und Behind-the-Scenes-Informationen geteilt, sondern auch offiziell angekündigt, wann das Remake erscheinen soll. Demnach ist der 27. Januar 2023 als Releasetermin angepeilt.

Dead Space: So wird die Atmosphäre geschaffen

Im Livestream, den ihr euch in voller Länge auf dem offiziellen YouTube-Kanal anschauen könnt, kam vor allem das Arts-Team zu Wort. Es wurden Fortschritte bei der Beleuchtung gezeigt und die Möglichkeiten, die die Frostbite-Engine bei der Nutzung von VFX-Effekten bietet.

Darüber hinaus wurde gezeigt, wie alte Kulissen im neuen „Dead Space“ nachgebaut, aber auch verbessert werden. Das Ziel dabei ist, eine noch dichtere Atmosphäre zu erschaffen. Die war ja eines der großen Highlights beim Original von 2008.

Der Livestream ist relativ lang und dabei ziemlich theoretisch, wenn ihr euch aber für das Ergebnis interessiert, solltet ihr euch diesen kurzen Ausschnitt aus der Game-Engine ansehen:

In der kurzen Sequenz wird schon gut erkennbar, in welche Richtung das Studio mit dem Remake gehen möchte. Die Licht- und Schatten-Effekte sind wirklich gut gelungen und die ganze Umgebung wirkt stimmig, aber auch bedrohlich.

Im Januar kehrt Isaac Clarke zurück

„Dead Space“ wirft euch in eine ferne Zukunft, in der ihr als Mechaniker Isaac Clarke auf das riesige Raumschiff USG Ishimura gerufen werdet. Schnell stellt sich heraus, dass sich an Bord eine Katastrophe ereignet hat und ihr, auch wenn von der Crew kaum etwas übrig ist, nicht alleine seid.

Dead Space-Remake: Diese 5 Neuerungen verändern das Spiel maßgeblich

Im Spiel werden Third-Person-Shooter-Elemente mit einer guten Portion Horror gewürzt. Zusammen mit der tollen, aber auch beängstigenden Kulisse auf einem verlassenen Raumschiff irgendwo weit weg von der Zivilisation entsteht eine extrem dichte Atmosphäre. Diese dürfen wir hoffentlich auch im Remake von „Dead Space“ erleben, wenn es am 27. Januar erscheint.