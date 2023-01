Dead Space Remake: Es gibt immer Peng! – So findet ihr den versteckten Peng-Schatz (Fundort)

Das Remake von Dead Space ist seiner Vorlage naturgemäß in vielen Bereichen überaus ähnlich, um nicht zu sagen sogar exakt gleich. Doch manch eine Überraschung und manch ein kleiner Schatz haben in der 2022er Version den Platz gewechselt, so auch die Peng-Trophäe, die ihr bereits im Original finden konntet.

Schließlich wäre es viel zu einfach, wenn der Schatz, der eine versteckte Trophäe beziehungsweise einen versteckten Erfolg freischaltet, wieder an der gleichen Stelle verborgen liegen würde. Damit ihr nicht jede Ecke und jeden Winkel absuchen müsst, haben wir für euch diesen kurzen Guide erstellt, in welchem wir euch genau verraten, wo ihr den Schatz findet.

Dead Space Remake: So findet ihr den Peng-Schatz (Lösung)

Es gibt zwei gute Gründe, sich in dem Remake zu Dead Space auf die Suche nach dem Peng-Schatz zu begeben. Zum einen schaltet ihr so auf der Playstation die geheime Bronze-Trophäe Es gibt immer Peng frei, beziehungsweise auf der Xbox den gleichnamigen Erfolg, der 10 Gamerscore wert ist. Zum anderen ist das gute Stück ein bisschen was wert.

Das gesuchte Objekt selbst hat für euch im Spiel zwar keinen großartigen Nutzen, kann in einem der Shops aber in gutes Geld umgetauscht werden. Wer sich von dem Schatz trennen kann, bekommt satte 30.000 Credits, womit ihr euch reichlich Items und Waffen- sowie Anzug-Upgrades kaufen könnt.

Um den Peng-Schatz in den Händen halten zu können, müsst ihr euch erst einmal in den Frachtraum begeben, also genau den großen Bereich, in welchem ihr auch den Marker verladen habt, wofür ihr einen Kran aktivieren musstet. Dort bekommt ihr es mit einigen Feinden zu tun, findet aber auch einen Spind mit entsprechendem Inhalt.

Sucht den Frachtraum auf

auf Fahrt mit dem Aufzug bis ganz nach unten

Kümmert euch um den Exploder und die anderen Feinde

und die anderen Feinde Schaut nach links, wo ihr eine Nische mit einigen Kisten darin sehen könnt

darin sehen könnt Bewegt die Kisten mit Kinese zur Seite, um den Spind dahinter freizuräumen

zur Seite, um den Spind dahinter freizuräumen Der Peng-Schatz befindet sich im Spind in der hinteren linken Ecke

Und das war es schon. Sobald ihr das gute Stück an euch genommen habt, wird der Erfolg beziehungsweise die Trophäe freigeschaltet und ihr könnt mit dem Schatz machen, was ihr wollt. Ihr könnt damit beispielsweise eure nächsten schwierigen Missionen finanzieren, zum Beispiel das Freischalten der Master-Sicherheitsfreigabe.