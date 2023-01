Master-Sicherheitsfreigabe in Dead Space Remake freischalten, so gehts!

Sicherheitsfreigaben in Dead Space. © EA Motive

In Dead Space Remake gibt es viele Gebiete, die wir gar nicht betreten können. Aber warum eigentlich nicht? Was hat es mit diesen Sicherheitsfreigaben auf sich? Was sind das für Zahlen?

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über die verschlossenen Türen, Schränke und Kisten, die ihr nur mit einer Sicherheitsfreigabe öffnen könnt.

Warum kann ich nicht jede Tür öffnen in Dead Space Remake?

In „Dead Space“ ist der Fortschritt linear an die Story gebunden. Das heißt, dass ihr im Hauptspiel nur dann vorankommt, wenn ihr eine Aufgabe nach dem anderen löst und Story-Fortschritt freischaltet. So gelangt ihr schließlich von Kapitel zu Kapitel.

Aber etwas stimmt hier nicht so ganz: Obwohl ich ein Kapitel abgeschlossen habe, konnte ich nicht alle Türen, Schränke und Kisten in dem Gebiete öffnen. Aber ist das richtig so?

Ja, einige Gebiete bleiben verschlossen. Bis ihr einen bestimmten Fortschritt im Spiel erreicht habt, könnt ihr hier nichts machen. Das heißt, wir dürfen uns nicht verrückt machen, nicht alle Türen, Schränke und Kisten geöffnet zu haben – denn das können wir später noch tun.

Wie viele Sicherheitsfreigaben gibt es?

Welche Sicherheitsfreigaben gibt es? Um an sämtliche Ausrüstungsgegenstände wie die Waffen zu gelangen, ist es erforderlich, die Sicherheitsfreigabe über den Story-Fortschritt freizuspielen. Aber wie viele Freigaben gibt es eigentlich?

Insgesamt gibt es vier Sicherheitsfreigaben und das, obwohl es nur Türen, Schränke und Kisten mit der Höchstnummer 3 gibt. Die letzte Nummer wird intern als Master-Sicherheitsfreigabe ausgeschildert und mit einem Stern-Symbol gekennzeichnet.

Wann erhalte ich welche Sicherheitsfreigaben?

Um einschätzen zu können, wann ihr welche Tür oder welchen Schrank öffnen könnt, müsst ihr wissen, wann ihr die jeweilige Sicherheitsstufe erhaltet.

Wenn ihr euch an einem beliebigen Punkt im Spiel befindet, schaut einfach in diese Lösung und dann erfahrt ihr, ob ihr die Tür bereits öffnen könnt ab dem jeweiligen Kapitel oder ob ihr erst einmal ins nächste Kapitel aufbrechen solltet.

In welchem Kapitel erhalte ich die einzelnen Sicherheitsstufen?

Die erste Sicherheitstufe mit dem Level 1 gibt es ab Kapitel 2: Sammelt den RIG des Captains in der Leichenhalle ein. Die zweite Sicherheitsstufe mit dem Level 2 gibt es ab Kapitel 4: Sprecht mit Hammond in der Kabine des Captains. Die dritte Sicherheitsstufe mit dem Level 3 gibt es ab Kapitel 7: Dallas‘ RIG in der Steuerung der Mineralverarbeitung einsammeln. Die vierte Sicherheitsstufe mit dem Level Master gibt es in einer Nebenmission: „Sie sind nicht autorisiert“ – mit der Silber-Trophäe – Vollständige Räumung

Wie bereits geschrieben, ist die vierte Sicherheitsstufe eine kleine Ausnahme. Sie ist das einzige Sicherheitslevel, das nicht an direkt an den Storyverlauf gebunden ist. Es offenbart sich eine kleine Nebenaufgabe.

Wie bekomme ich die Master-Freigabe?

Wann geht es los? Ihr müsst erst einmal Kapitel 4 erreicht haben, um die Master-Überbrückung einzuleiten.

Betretet dazu den Raum Captain’s Nest und interagiert mit der Konsole auf der rechten Seite (am Fenster). Insgesamt benötigt ihr sieben verschiedene RIGs von bestimmten Crewmitgliedern.

Voker’s RIG versteckt sich im Flugdeck. © EA Motive

Wenig überraschend: sie sind überall auf der USG Ishimura verstreut. Da einige davon erst im Lategame erreicht werden können, ist die Master-Freigabe auch erst sehr spät (ab Kapitel 10 zu erreichen).

Voker’s RIG: Befindet sich in der Flugdeck mit dem Vakuum, wo Hammond in Kapitel 2 die Gravitation ausschaltet. Es befindet sich auf der rechten Seite beim O2-Behälter.

White’s RIG: Bei der Kalibrierung der Kanonen in Kapitel 4 müsst ihr bis zum Ende des Weges an allen Terminals vorbeifliegen. Das RIG liegt auf der linken, oberen Seite (wirklich ganz am Ende).

White’s RIG wartet hier auf euch! © EA Motive

Holt’s RIG: Wenn ihr spät in Kapitel 6 die Hydroponik: Kammer Ost auf dem Oberdeck Flur 3 betretet, seht ihr mehrere Auswüchse, die ihr abschießen müsst. Wenn ihr alle Auswüchse beseitigt habt (schaut hinter das Geländer beim Weg), findet ihr Holt’s RIG auf dem Gang zu eurer Linken.

Holt’s RIG gibt es erst nach dem Abschuss aller Auswüchse. © EA Motive

Dallas’s RIG: Nachdem ihr die kleinen Kometen (Überreste) in Kapitel 6 in den Strahl geschossen habt, kommt ihr danach in einen kleinen Raum namens Mineralprozesse. Beim SOS-Beacon liegt Dallas’s RIG.

Der nächste RIG von Dallas wartet hier! © EA Motive

Rousseau’s RIG: Wenn ihr Sicherheitsfreigabe 3 habt, beim Stufe-3-Motorenkontrollraum, wo ihr den Flammenwerfer gefunden habt, beim Gang mit den Auswüchsen (siehe Bild).

Rousseau’s RIG wartet hier hinter der 3er-Tür. © EA Motive

Bailey’s RIG: Ab Kapitel 8 im großen Kommunikationskontrollraum. Von der Brücke aus zu den Komms runterfahren. Das RIG liegt im Raum E. Bailey 1ST OF, also dem Büro von Bailey.

Bailey’s RIG liegt in seinem Raum. © EA Motive

Benson’s RIG: Das letzt RIG gibt es ab Kapitel 10, auf dem Crewdeck starten. Die Crewquartiere könnt ihr auf der Brücke öffnen. Das RIG liegt auf dem Hauptweg, also dem Tramweg in der Ecke.

Danach geht es zurück zum Captain’s Nest auf der Brücke (zu der besagten Konsole auf der rechten Seite). Daraufhin erhaltet ihr die neue Master-Sicherheitsfreigabe und die begehrte Silber-Trophäe.