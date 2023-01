Dead Space Remake hat einen New Game Plus-Modus, so startet ihr ihn

Das Remake zu Dead Space orientiert sich zwar bezüglich der Handlung, der Kapitel und der generellen Spielzeit stark an dem Originalspiel aus dem Jahr 2008, einige Neuerungen gibt es dann aber doch. So dürfen Spieler*innen beispielshalber auf einen New Game Plus-Modus zurückgreifen, der das Horrorspiel für viele noch etwas interessanter gestalten dürfte.

Welche Unterschiede dieser Modus bereithält und wie ihr ihn freischaltet, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Dead Space (2023 ): So schaltet ihr New Game Plus frei

Das Originalspiel verfügt über keinen New Game Plus-Modus, weshalb die Implementierung eben dieses Features im 2023er-Remake für viele Fans der Reihe eine sehr willkommene Neuerung darstellt. Aber wie kann dieser Modus freigeschaltet werden?

Um New Game Plus freizuschalten, müsst ihr zunächst die Hauptstory von „Dead Space“, die aus insgesamt 12 Kapiteln besteht, komplett durchspielen. Das bedeutet, dass ihr jedes einzelne Kapitel abgeschlossen, den letzten Boss erfolgreich in virtuelle Jenseits geschickt und die Credits über den Bildschirm flimmern gesehen habt.

Habt ihr also den ersten Durchgang erfolgreich hinter euch gebracht, könnt ihr im Hauptmenü des Spiels einen neuen New Game Plus-Speicherstand starten. Dadurch beginnt das Spiel von vorn, allerdings stehen euch weiterhin sämtliche freigeschalteten Ressourcen, Waffen, Upgrades und Credits aus dem ersten Durchgang zur Verfügung.

Welche Änderungen bringt New Game Plus mit?

Zudem erhaltet ihr den Level 6-Anzug Advanced Suit für Isaac Clarke und trefft auf stärkere Gegner. Ihr solltet euch außerdem auf eine neue Phantom-Variante der Nekromorphs einstellen, die euch das Gruseln lehren möchte. Details dazu wollten die Entwickler jedoch nicht mit den Spieler*innen teilen. Hoffen wir mal, dass die Viecher nicht allzu fies und gemein sind!

Neu dabei: Ein Geheimes Ende

Für viele Fans dürfte aber vor allem das geheime Ende am interessantesten sein. Dieses kann erst im New Game Plus-Modus freigeschaltet werden kann und fehlt im Originalspiel komplett. Somit gibt es neben den verschiedenen PlayStation-Trophäen eine weitere Motivationshilfe, um das Remake zu „Dead Space“ nach dem Abspann ein zweites Mal zu starten.

Update: Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr das geheime Ende freischalten könnt.