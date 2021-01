Cyberpunk 2077: Geheimes Ende freischalten, CDP-Änderung in letzter Minute – so geht’s wirklich!

Der Autor, der den offiziellen Strategie-Guide zu Cyberpunk 2077 geschrieben hat, hat ein wichtiges Detail zum Spiel enthüllt.

Er hat kürzlich offiziell und umfangreich bestätigt, dass wohl kurz vor dem Release des Spiels eine gewaltige Änderung vorgenommen wurde. Die Änderung betreffe das geheime Ende des Spiels.

Hier erfahrt ihr, was geändert wurde und wie die einzige Möglichkeit aussieht, das geheime Ende oder besser gesagt die Geheimmission (Don’t Fear) The Reaper freizuschalten.

Cyberpunk 2077: Geheimes Ende freischalten, so geht es wirklich!

Im Strategie-Guide stand nämlich einmal etwas ganz Anderes über die geheime Endmission, bei der lediglich Johnny Silverhand als V den Arasaka Tower angreift.

Warum war das Ende so schwer zu triggern?

Das Ende zu triggern, ist relativ schwierig und es war zu einem Punkt im Laufe der Entwicklung anders angedacht. Bei einigen ist es ab einem bestimmten Zeitpunkt unmöglich, diesen Dialog zu triggern, andere müssen bei der finalen Entscheidung während Nocturne Op55N1 lediglich abwarten, bis es zu dieser andersartigen Idee kommt.

V musste nett zu Johnny sein und das im Grunde eigentlich immer. So ergab sich vielleicht das Problem, dass es zu einfach war, einmal nicht zu nett zu sein zu Johnny. Die genauen Gründe für die Änderung sind jedoch unbekannt.

Wie lässt sich das geheime Ende wirklich triggern?

Redditor Esper01 hat den Autoren des Strategie-Guides angeschrieben, um zu erfahren, wie das Ende denn jetzt wirklich getriggert wird. Tatsächlich erhielt er eine umfangreiche Antwort.

Er bestätigt, dass die Kriterien für das geheime Ende in letzter Minute geändert wurden. Und zwar so spät, dass es bereits zu spät war, um die Änderung in den Strategie-Guide unter zu bringen.

Es war zwar bekannt, dass hier Änderungen vorgenommen wurden, da es auf einer kleinen Karte steht, aber dies wurde auf der kleinen Karte nicht mehr vermerkt.

Heute kann das Ende freigeschaltet werden, indem man mit Johnny an einem bestimmen Punkt synergetisch agiert. Es ist also einfacher zu triggern, wenn man so will. Beachtet jedoch Folgendes.

Ihr müsst ein echter Freund für Johnny werden. Und das ist gar nicht mal so einfach. Die Grundidee sieht also vor, dass ihr nicht zu hart zu ihm seid, aber auch nicht überfreundlich. Ehrlichkeit bringt euch seinen vollen Respekt ein und schaltet das geheime Ende frei.

Während NM-35 Chippin‘ In müsst ihr während der Konversation mit Johnny bei seinem Grab an den Ölfeldern einen bestimmten Dialog wählen.

müsst ihr während der Konversation mit Johnny bei seinem Grab an den Ölfeldern einen wählen. Beachtet, dass ihr folgende Dialog-Option auswählen müsst: „der Typ, der mein Leben gerettet hat“ und dann folgt ihr:

Alle anderen Dialogoptionen sind demnach irrelevant! Ihr könnt also so nett zu Johnny sein, wie ihr möchtet. Es hat keine Auswirkung. Nun wissen wir dank dem Autoren Piggyback endlich, wie das Ende wirklich getriggert wird. Denn das war bislang immer noch relativ unklar.

Ein schweres, aber lohnendes Ende?

Am Ende sind viele Spieler frustriert, dass die Anforderung für diese Geheimmission so leicht zu verfehlen ist. Und warum? Weil bei dem Ende alle Charaktere überleben, die ansonsten bei einem der anderen Enden respektive Endmissionen gestorben wären. Obgleich nach der eigentlichen Mission jeweils ein Epilog (The Sun oder Temperance) startet, der auch über andere Wege erreicht werden kann.

Warum ist das Ende so heftig schwer? Wenn ihr euch einmal in den Kopf gesetzt habt, dieses Ende zu spielen, dann beachtet bitte Folgendes: Wenn ihr während dieser Mission sterbt, werdet ihr umgehend zu den Credits geschickt. Hier gibt es also keine 2. Chance. Ihr solltet es euch also zweimal überlegen, ob ihr diesen Pfad einschreiten möchtet.

