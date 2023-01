Zentrifuge schnell gelöst im Dead Space Remake, so leicht geht es!

In Dead Space Remake gibt es viele Rätsel, die schnell erledigt sind. Vor allem durch den Richtungsweiser wissen wir eigentlich immer, wo wir als nächstes hin müssen.

Doch das gilt nicht für alle Rätsel. Das eine oder andere Rätselchen hat es durchaus in sich, das eurem Denkapparat etwas mehr abverlangt. Und zu diesen Quests zählt die folgende Mission in Kapitel 3 mit Hauptziel „Aktiviere die Zentrifuge“, in der wir eine gigantische Zentrifuge neu starten müssen.

In diesem knackigen Guide erfahrt ihr die Lösung, wie ihr die besagte Zentrifuge blitzschnell wieder zum Laufen bekommt!

Dead Space Remake – Wie aktiviere ich die Zentrifuge?

Wo ist die Zentrifuge in Kapitel 3? Zunächst einmal lauft ihr im Maschinenraum zum Raum mit dem Namen Zentrifuge. Den könnt ihr nur spärlich übersehen, immerhin ähnelt er einem großen, runden Kreis auf der Karte. Mit dem Wegweiser werdet ihr direkt dort hin geleitet (siehe Bild).

Zentrifuge aufsuchen und los gehts! © EA Motive

Doch das war es dann auch schon mit dem einfachen Teil und ab hier wird es recht knifflig. Wenn wir uns im Inneren der Zentrifuge befinden, stellt sich uns unweigerlich die Frage, was sollen wir hier eigentlich genau tun?

Wie aktiviere ich die Zentrifuge? Die Aufgabe besteht zunächst darin, die Kupplungen mit dem Hauptteil in der Mitte zu verbinden.

Um dies zu bewerkstelligen, macht ihr von der Schwerkraft Gebrauch. Mit euren Düsen könnt ihr euch frei im Raum bewegen und das müsst ihr auch. Denn ihr müsst zu den zwei Bolzen fliegen, die ein Magnetsymbol auf der Seite haben. Sie befinden sich an den Seiten auf halber Höhe im Raum.

Aber einen Moment! Das Statismodul wirkt ja gar nicht?

Es liegt nahe, dass wir die Bolzen mit dem Stasismodul greifen und in die Mitte schieben, doch das will gar nicht so recht funktionieren. Mache ich etwas falsch?

Ja, denn die Bolzen können nur mit dem Mittelstück verbunden werden, wenn wir zunächst noch die Stase auf die Bolzen abfeuern, sodass sich die Geschwindigkeit der drehenden Stange reduziert. Sonst kann der Bolzen hier nicht richtig einhaken.

Also noch mal das Ganze: eine Einheit Stasis auf den Bolzen abfeuern, dann mit dem Stasismodul die Metallstange packen und in die Mitte schieben. So geht es!

Wenn ihr das auf beiden Seiten erledigt habt, geht es weiter Richtung Aktivierung.

Zentrifuge aktivieren, ab zum Terminal. © EA Motive

Jetzt müssen wir wie ein Düsenjet nach oben fliegen und uns das Terminal schnappen. Am Terminal angekommen, können wir die Zentrifuge endlich aktivieren.

Diesen NASA-PC hat sich Gronkh zusammengebaut:

Wie entkomme ich aus der Zentrifuge?

Im Grunde ist die Aufgabe jetzt abgeschlossen und es kann weitergehen. Wäre da nicht noch eine kleinste Kleinigkeit.

Gibt es einen Ausweg aus der Zentrifuge? Ja, aber die Schwerkraft wurde wieder aktiviert und deshalb können wir nicht mehr umherfliegen.

Deshalb nehmen wir jetzt den Fahrstuhl nach unten. Und unten angekommen, laufen wir zur Mitte, wo es leider etwas brenzlig wird. Immerhin dreht sich die Zentrifuge jetzt um ihre eigene Achse – was Zentrifugen eben so tun in ihrer Freizeit

Die Zentrifuge dreht sich jedoch so schnell, dass wir es nur kaum schaffen, zum Ausgang zu gelangen. Aber nicht verzagen, PlayCentral fragen!

Sobald das Endstück der Zentrifuge vor euren Augen vorbei saust, müsst ihr nach links (in die entgegengesetzte Richtung) laufen.

Achtung: Nehmt dann unbedingt die kleinen Aussparungen mit, denn bis zum Ende schafft ihr es nicht in einem Rutsch.

Wenn ihr genau so und recht behutsam vorgeht, schafft ihr es schließlich zum Ausgang und es kann endlich weitergehen mit „Dead Space“.

Herzlichen Glückwunsch, das Zentrifuge-Rätsel wurde somit erfolgreich gemeistert! Wie findet ihr das neue Dead Space Remake? Steckt ihr irgendwo fest? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir schauen, ob wir euch auf PlayCentral.de weiterhelfen können!