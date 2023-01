Dead Space Remake: Kurz vor Release – Grusel-Stimmung im offiziellen Launch-Trailer

Das Dead Space Remake steht kurz vor der Veröffentlichung und hat zur Feier einen offiziellen Launch-Trailer erhalten, der Fans des Survival-Horror-Genres einen finalen Blick auf das gibt, was in diesem schon sehnlichst erwarteten Spiel für Anfang 2023 auf sie lauern wird.

Das Original erschien im Oktober 2008 und gilt weithin als eines der gruseligsten und einprägsamsten Survival-Horror-Spiele aller Zeiten.

Dead Space: Gruselige Stimmung im offiziellen Launch-Trailer

„Dead Space“ scheint eine originalgetreue Neuauflage zu sein, das für ein modernes Publikum aktualisiert wurde. Das Game spielt in einer fiktiven Zukunft, in der sich die Menschheit erfolgreich zu einer interstellaren Spezies entwickelt hat – allerdings nicht ohne Probleme. Seht euch im Folgenden den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Isaac Clarke, einem Ingenieur, der zu einem Team gehört, das auf einen Notruf eines Bergbauschiffs namens USG Ishimura reagiert, bei dem es sich vermutlich um einen routinemäßigen Wartungseinsatz handelt.

Es dauert nicht lange, bis die Dinge schieflaufen – das Ingenieursteam strandet an Bord der unglückseligen USG Ishimura und merkt schnell, dass das Schiff und seine Besatzung dem Untergang geweiht sind.

Der Launch-Trailer zur Neuauflage zeigt eines der besten Survival-Horror-Spiele aller Zeiten in moderner Grafik, mit Gameplay und Filmsequenzen, die die erschreckende Bedrohung, in der sich der Protagonist Isaac Clarke befindet, vermitteln. Seht euch hier zusätzlich den ersten Gameplay-Trailer zum Spiel an.

Diejenigen, die die Neufassung bei Steam kaufen, erhalten ein kostenloses Exemplar von Dead Space 2, was ein netter Zusatz ist und es den Spieler*innen ermöglicht, die Geschichte fortzusetzen, sobald sie das Spiel beendet haben. Weitere Informationen zu den verschiedenen Versionen des neuen Titels erhaltet ihr hier.

Das „Dead Space Remake“ erscheint am 27. Januar 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X.