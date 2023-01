Dead Space: Mögliche Verfilmung ohne John Carpenter als Regisseur

Während das Dead Space Remake bereits in den Startlöchern steht, spricht Kult-Regisseur John Carpenter über eine Verfilmung des Survival-Horror-Hits.

Wie das Mastermind von Filmen wie „Halloween“ oder „Das Ding aus einer anderen Welt“ in einem Interview mit Variety verriet, sei eine filmische Adaption von Dead Space wohl tatsächlich in Arbeit – allerdings nicht, wie bisher angenommen, mit ihm selbst auf dem Regiestuhl.

John Carpenter, der Videospiel-Fan

Dabei sei Carpenter an dem Projekt sehr interessiert gewesen, wie er bereits vor einigen Monaten in einem anderen Interview verriet. Neben Filmen hat der Regisseur nämlich auch eine Passion für Videospiele. So wirkte er beispielsweise beratend am Ego-Shooter F.E.A.R. 3 mit.

Auch wenn eine Verfilmung des EA-Games, dank Carpenter, bereits allerhand Spekulationen anfeuerte, wurde von offizieller Seite bislang nichts bestätigt. Darauf angesprochen, wie es mit dem Filmprojekt zu „Dead Space“ voranginge, äußerte Carpenter gegenüber Variety:

„Ich kann nicht glauben, wie sich das verbreitet hat. […] Ich […] erwähnte zufällig, dass ich gerne einen „Dead Space“-Film machen würde. Das ging einfach herum und alle sagten: „Oh, wann machst du das?“ Ich werde es nicht machen.“ „Ich glaube, sie haben bereits einen anderen Regisseur engagiert. Und sie haben mich nicht darum gebeten, es zu übernehmen. Solange mich also niemand fragt, würde ich es nicht tun.“

Hat Carpenter den „Dead Space“-Film geleakt?

Mit diesen Äußerungen dürfte dem Regisseur versehentlich ein heftiger Leak herausgerutscht sein. Denn auch wenn Carpenter nicht weiter ins Detail ging, klingt es ganz so, als ob das Projekt zumindest geplant sei. Unklar auch weiterhin, wer die Verantwortlichen hinter der Videospielumsetzung sind, sollte diese Realität werden.

Bis es keine offizielle Bestätigung gibt, bleiben all dies nur Mutmaßungen. In der Zwischenzeit dürfen sich Fans aber defintiv auf das „Dead Space“-Remake freuen, das am 27. Januar 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.