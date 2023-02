Keine Zombies: The Last of Us – Die Filmcrew durfte das Z-Wort am Dreh nicht sagen

The Last Of Us will nicht wie eine weitere Serie über Zombies wahrgenommen werden. Die Infizierten verhalten sich zwar teilweise ähnlich wie Zombies, haben aber durch den parasitären Cordyceps-Pilz ein ganz anderes Aussehen und eine andere Geschichte.

Das wird von den Machern so ernst genommen, dass das Wort mit Z am Drehort nicht benutzt werden durfte.

Der Kameramann Eben Bolter erzählte variety, was für ihn das Besondere bei „The Last Of Us“ ausmacht…

Charaktere im Vordergrund

Klar gibt es auch bei „The Last of Us“ Anspannung und Jump Scares, aber im Herz der Serie stehen ihre Charaktere, nicht die Infizierten, die lediglich ein Hindernis sind, dass es zu überwinden gilt.

Bolter beschreibt den Charme, der für ihn die Videospiel-Adaption ausmacht und was es genau nicht sein will, wie folgt:

„Es gibt eine Menge Dinge, die The Last of Us nicht ist. Es ist kein Zombie-Klischee-Film, es ist kein Hollywood-Hintergrundlicht, bei dem die Nahaufnahmen von jedem perfekt sind. Es ist eine Welt des organischen, filmischen Naturalismus, und das ist etwas, das ich einfach spüren konnte.“ Eben Bolter, Kameramann bei The Last Of Us

Wie viel Mühe sich die Macher der Endzeit-Serie geben, um den Zuschauern etwas Frisches und Neues auf die Leinwand zu zaubern, zeigt auch der Aufwand und die vielen Details, die sie in die Erschaffung der Welt einfließen lassen.

Viel Handarbeit für die Nicht-Zombies

Kürzlich haben wir bereits berichtet, wie viel Arbeit zum Beispiel in das Design der Bloater geht, die eine der vielen Formen von den Cordyceps-Infizierten sind. Dabei wird nicht einfach nur mit CGI ein gruseliges Monster erschaffen, sondern selbst Hand angelegt.

Inklusive eines Schauspielers, der das über 40 kg schwere Kostüm trägt und einer sehr aufwendigen Maske, die über fünf Stunden aufgetragen wird. Entwickelt wurde das Kostüm übrigens vom selben Designer, der auch Vecna aus „Stranger Things“ Leben eingehaucht hat.